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 Политика Украины
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 Статус участника боевых действий получили 281,7 тысяч человек, - Госслужба по делам ветеранов

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО) констатирует предоставление статуса участника боевых действий 281 719 участникам АТО.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 281 470 человек (Министерство обороны - 190 627 человек, Министерство внутренних дел - 31 031 человек, Национальная гвардия - 25 034 человека, Служба безопасности Украины - 8 155 человек, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 634 человека, Государственная специальная транспортная служба - 1 727 человек, Управление государственной охраны - 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 936 человек, Генеральная прокуратура - 143 человека и Национальная полиция - 3 068 человек), а также работники предприятий, учреждений и организаций - 249 человек.

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Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.

Как сообщалось, по состоянию на декабрь 2016 года более 3 тыс. сотрудников силовых структур погибли и 10,8 тыс. ранены в ходе АТО.



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Армия 281 тыс и вонючий долбас!
В чем подвох?
В договорняках????????????????
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статус участника и численность Армии- две большие разницы
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Не фига себе. Какое же это АТО. Самая настоящая война.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатус участника боевых действий получили 281,7 тысяч человек, - Госслужба по делам ветеранов
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