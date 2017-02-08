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Все про:Донецк (7278) ликвидация (290) СБУ (13339) Тандит (262)

 "Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить", - Тандит о ликвидации террориста Гиви

СБУ пока что не может подтвердить ликвидацию террориста Гиви.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определённые процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение", - сказал он.

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"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных "республик"", - резюмировал советник главы СБУ.

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "112 Украина" также официально не подтвердил смерть Толстых. "Официального подтверждения этому пока нет, но, с анализа ситуации, похоже, что он погиб", - отметил Матюхин, добавив, что следует ожидать официального подтверждения.

Ранее из сообщений российских СМИ, и сайтов боевиков стало известно о ликвидации главаря батальона террористов "Сомали" Гиви.
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Очередная порция удобрения.... рады... добро пожаловать в АД!
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Не спрятался ли этот трусливый петераст? Не инсценировка ли?
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как говорил товарищ Шарапов товарищу Жеглову ....- да ну , Глеб , что они шпионы какие то , обычные уголовники....)))
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Ну уж теперь гиви точно дозвонится моторолле!
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Так даже рюсськие СМИ подтверждают о формировании небесной сотни Новососсии.
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А СБУ и контрразведка должна бы была контролировать и те территории тоже. Но новость отменная!
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Александр Коц ✔@sashakots

Гиви погиб сегодня в 6 утра
8:05 AM - 8 Feb 2017

Necro Mancer @666_mancer

#Гиви: "Обгоревшее тело обнаружено, сомнений практически нет" сепо-#zello 8-00к
8:00 AM - 8 Feb 2017
Сдохла падаль
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Надеюсь сдох, у нас соседом спор был на 100 гривен кто первый сдохнет гиви или захарченко, я ставил на гиви)
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Хохлы убивают хохлов, одни радуются другие скорбят. Но напала Россия )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить", - Тандит о ликвидации террориста Гиви
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