 "Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить", - Тандит о ликвидации террориста Гиви

Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим на открытых каналах информацию, которая свидетельствует, что в результате террористического акта убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Я не подтверждаю эту информацию, мы должны ее проверить. Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. С той стороны, где власть в руках террористов, информация будет проверяться, мы пока не даем комментариев... Если информация подтвердится, очевидно, что продолжаются определённые процессы. Очевидно, что фейковая "Новороссия" не имела продолжения, и возможно, люди, которые были с этим связаны, зачищаются службами. Но это предположение", - сказал он.
"В ближайшее время должна появиться информация, мы пока что только можем делать предположения. Очевидно, должны быть какие-то заявления со стороны самопровозглашенных "республик"", - резюмировал советник главы СБУ.
Спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "112 Украина" также официально не подтвердил смерть Толстых. "Официального подтверждения этому пока нет, но, с анализа ситуации, похоже, что он погиб", - отметил Матюхин, добавив, что следует ожидать официального подтверждения.
Ранее из сообщений российских СМИ, и сайтов боевиков стало известно о ликвидации главаря батальона террористов "Сомали" Гиви.
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Гиви погиб сегодня в 6 утра
8:05 AM - 8 Feb 2017
Necro Mancer @666_mancer
#Гиви: "Обгоревшее тело обнаружено, сомнений практически нет" сепо-#zello 8-00к
8:00 AM - 8 Feb 2017
Сдохла падаль
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