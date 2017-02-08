 В Олевске прошла ротация подразделений Нацгвардии для контроля ситуации с незаконной добычей янтаря, - Нацполиция

Национальная гвардия несет службу совместно с сотрудниками полиции в Олевском районе Житомирской области уже три недели, вчера произошла ротация подразделений, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

"Нацгвардейцы находятся в Олевском районе уже некоторое время, около трех недель, после того, как там возник конфликт, в результате которого погибли двое людей. Тогда были привлечены дополнительные силы для обеспечения правопорядка в районе. Сейчас произошла определенная ротация подразделений Нацгвардии", - отметила она.

Напомним, в городе Олевск Житомирской области 16 января 2017 года произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Участниками стрельбы были люди, которые имеют отношение к незаконной добыче янтаря. По факту перестрелки в Олевске Житомирской области арестованы пятеро участников. Позже стало известно, что умер еще один из участников перестрелки.