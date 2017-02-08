 Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.
"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольский области. Повышение заболеваемости ожидаем в средине февраля", - сообщила она.
Как сообщалось ранее, с 23 по 29 января в Украине зарегистрировано три смерти от гриппа: две в Кировоградской области и одна в Сумской области.
69 1
Три человека умерли от гриппа в Украине за предыдущую неделю, - Минздрав(1)
От гриппа в Киеве умер человек, - Центр по контролю и мониторингу заболеваний(0)
От гриппа на прошлой неделе умерли 6 человек, - Минздрав(9)
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце января - начале февраля, - КГГА(2)
Минздрав экономит на здоровье украинцев, но не скупится на пиар – мнение(0)
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться, – КГГА(1)
С начала эпидсезона от гриппа умерло 18 человек, - Минздрав(0)
Ответить