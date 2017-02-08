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 Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины, - Минздрав

Количество заболеваний гриппом среди детей по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 5%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Минздрава Татьяна Дыхановская.

"Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного возросла среди детей на 5%. Наивысшая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольский области. Повышение заболеваемости ожидаем в средине февраля", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

Как сообщалось ранее, с 23 по 29 января в Украине зарегистрировано три смерти от гриппа: две в Кировоградской области и одна в Сумской области.




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