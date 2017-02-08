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 Спасатели эвакуировали из Авдеевки почти 300 человек, 139 из них - дети

По состоянию на 7 ч. 8 февраля из г.. Авдеевка эвакуированы 298 человек, из них 44 человека пожилого возраста и 139 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС отмечают, что в настоящее вреся разработан детальный план эвакуации населения города, отработаны вопросы по массовой эвакуации людей.

Также сообщается, что всего в аварийно-восстановительным работам привлечены 198 человек и 49 ед. тех., в том числе от ГСЧС 129 человек и 37 ед. тех., от Нацполиции 44 человека и 7 ед. тех., от коммунальных служб города 25 человек и 5 ед. техники.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "АГС работает. Саня, ану дай им с нижнего. Успел пригнуться. Осколок в автомат попал", - возле Авдеевки продолжаются бои с российскими боевиками. ВИДЕО

Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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бедный цыганёнок, а как же обещание стереть с лица земли города Украины вплоть до Львова?))) надеюсь в одном котле с рыжим чмырем будет вариться, чертям работы прибавилось)))) иду коньячку соточку дерну))))
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Насалик заявил о покупке 1 млн\т. угля в США по схеме Гонолулу+, одна тонна угля обойдётся в 16000 долларов, доставка через порт Луганска.
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Сначала обстрелять, а потом начать эвакуировать??? Оригинально...
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Г І В І ЗДОХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (точніше завалили)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели эвакуировали из Авдеевки почти 300 человек, 139 из них - дети
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