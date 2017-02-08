 Спасатели эвакуировали из Авдеевки почти 300 человек, 139 из них - дети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В ГСЧС отмечают, что в настоящее вреся разработан детальный план эвакуации населения города, отработаны вопросы по массовой эвакуации людей.
Также сообщается, что всего в аварийно-восстановительным работам привлечены 198 человек и 49 ед. тех., в том числе от ГСЧС 129 человек и 37 ед. тех., от Нацполиции 44 человека и 7 ед. тех., от коммунальных служб города 25 человек и 5 ед. техники.
Координацию работ осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация находится на контроле ГСЧС.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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