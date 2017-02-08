 Ликвидирован главарь батальона "Сомали" Гиви

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Утро начинается с хороших новостей. По сообщению террориста Стрелкова-Гиркина, в Донецке взорван кабинет командира штурмового батальона "Сомали" "полковника "ДНР" Николая Толстых - позывной Гиви. Ждем официальных сообщений и подтверждения, надеемся, что террорист, запятнавший себя убийствами и пытками гражданских лиц и пленных, находился в кабинете, и взлетел вслед за своим дружком Моторолой. Держим кулаки за Гиви, это был бы естественный финал его карьеры", - рассказал журналист.
Стоит отметить, что пропагандистский ресурс террористов "Русская весна" также сообщает со ссылкой на свои источники о том, что якобы в результате выстрела из гранатомета "Шмель" в штаб, где находился террорист Гиви, был ликвидирован.
По данным российского Интерфакса, взрыв, в результате которого был ликвидирован Гиви, произошел сегодня утром в 6.12. Также, в заявлении террористов, которое цитирует российское агентство, говорится о том, что ликвидацию боевика Гиви террористы называют якобы "терактом" и винят в нем "украинских силовиков".
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Уходят молча прямо в Ад...
Желаем всем скотам ПедРосии
Труппами закончить сей парад!!!
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https://youtu.be/0LjrjpkYooo?t=83
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http://www.yaplakal.com/forum1/st/50/topic1543888.html
Заходим, регистрируемся, помогаем "горевать" )))
я - кукуся
Регистрация: 26.04.11
Сообщений: 237
ЩЕНзор уже скачет от радостиhttp://censor.net.ua/news/426903/likvidiro..._sayit_boevikov
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Это всегда плохо кончается.
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Если правда - зачет!!!!!
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Вопрос к Вите Хряку - а дальше шо? Живых "звезд" осталось не так уж много - Ходаковский, Захерченко, Плотницкий. Ну может еще кто-то рангом пониже, не самый цитируемый. Есть еще ушедшие в тень Гиркины и Царевы. Такими темпами быстро утилизируют. А потом...
Пока Финский залив не растаял надо топать. До ближайшей границы. Шапку не забудь прихватить. Историческую.
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Кремль утилизирует слишком плохо пахнущий биомусор.
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Який же тоді імунітет у Стрелкова, що пиздить з того тбоку і ще й досі живе....значить ще потрібний ????
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