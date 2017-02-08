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Все про:боевик (17982) Донецк (7278) ликвидация (290) Бутусов Юрий (1165)

 Ликвидирован главарь батальона "Сомали" Гиви

По данным различных источников, в оккупированном Донецке был взорван кабинет террориста Гиви (Николая Толстых).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Утро начинается с хороших новостей. По сообщению террориста Стрелкова-Гиркина, в Донецке взорван кабинет командира штурмового батальона "Сомали" "полковника "ДНР" Николая Толстых - позывной Гиви. Ждем официальных сообщений и подтверждения, надеемся, что террорист, запятнавший себя убийствами и пытками гражданских лиц и пленных, находился в кабинете, и взлетел вслед за своим дружком Моторолой. Держим кулаки за Гиви, это был бы естественный финал его карьеры", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террорист "Гиви" подтвердил свое ранение: четверо боевиков из его окружения ликвидированы

Ликвидирован главарь батальона "Сомали" Гиви 01


Стоит отметить, что пропагандистский ресурс террористов "Русская весна" также сообщает со ссылкой на свои источники о том, что якобы в результате выстрела из гранатомета "Шмель" в штаб, где находился террорист Гиви, был ликвидирован.

По данным российского Интерфакса, взрыв, в результате которого был ликвидирован Гиви, произошел сегодня утром в 6.12. Также, в заявлении террористов, которое цитирует российское агентство, говорится о том, что ликвидацию боевика Гиви террористы называют якобы "терактом" и винят в нем "украинских силовиков".
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Скорее всего, просто эвакуировался. Он ведь не нарушал никаких правил, и не бился за власть с Плотвой. А вот Мозговой мешал Плотве. Потому всё было наглядно.
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Скорее всего, вообще никого не убили. Просто эвакуировался, как и Моторола и проч.
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Я в теории заговора не верю, (тем более в настолько тупые) так не надо тут лапшу людям на уши вешать.
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Нужно найти его папаху положить туда его яйца и похоронить с почестями у кремлёвской стены.
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Тут же ясно, всех боевиков за последнее время ликвидировал Путин и ФСБ. Украинские силовики палец о палец не ударили...
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Для таких мелких клоунов , не рискуют профессионалами ,не в одной стране мира ! Понятно же ,что это просто ряженные клоуны для ватанов.
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Вот именно. Шоумены, в длительной командировке.
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А кто-то ж ведь и Путина переживет и светлое будущее увидит. ))
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Железный лом в жопу засунуть - очком перекусят
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Плотва хотел соскочить, даже "покушение" сымитировал, но последовал грозный окрик; потому будет служить до приказа на эвакуацию.
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Кончаются Херои Новоотсоссии,
Уходят молча прямо в Ад...
Желаем всем скотам ПедРосии
Труппами закончить сей парад!!!
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Кацарылые на говно исходят:
http://www.yaplakal.com/forum1/st/50/topic1543888.html
Заходим, регистрируемся, помогаем "горевать" )))


я - кукуся

Регистрация: 26.04.11
Сообщений: 237
ЩЕНзор уже скачет от радостиhttp://censor.net.ua/news/426903/likvidiro..._sayit_boevikov
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Що не кажіть використане гарматне м'ясо будуть утилізувати, воно навіть не потрібне кацапським собакам.
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В Жулянах борт приземлился, куча машин. Сейчас будут везти на Банковую. Героя дадут?
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Це тои' що хотів Київ захопити ,туди і дорога ,хто наступнии' : захарченко ,плотницькии' губарєв ?
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Не надо было ему воевать против Украины.
Это всегда плохо кончается.
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Жители серОва решили назвать "саковый сталактит" именем зажмуренного Г....
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Маленькое уточнение. РПО "Шмель"(реактивный пехотный огнемет). Короче лупанули козла с запасом...
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Повстречалась я с бравым военным, На скалистом морском берегу, Ой, девчонки, режим с гигиеной Нарушали мы на каждом шагу, Страсть повергла в пучину, Об одном только помню, Ой, такой был мужчина, Ну, настоящий полковник. Ах, какой был мужчина, Ах, какой был мужчина, Ах, какой был мужчина, Настоящий полковник............
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Смысла нет их прятать, делать новые документы, пластические операции. Всё равно гне-нибудь в кабаке, типа Ветерка, проболтаются по пьяни. Проще-в утиль. Нет говна-не будет вонять.
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У оставшихся в живых ублюдков один выход, сдаться украинским властям с публичным чистосердечным признанием, (кто, за что, сколько и кому) и тогда, может быть, Украина их защитит от рашистов, будет судить и посадит. Слава Україні!!!
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в стране любителей параши и палачей появится еще один святой...
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я думаю что это кто то из партизан сработал, фсб или сбу с шмеля убивать не стали бы, придумали бы более изощрённые способы как с мотороллой в лифте
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Счас у чувака бизнес пойдет. Его памятники вдруг оказались востребованы:


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Еще одна "звезда новороссии" сгорела на работе. В буквальном смысле.

Вопрос к Вите Хряку - а дальше шо? Живых "звезд" осталось не так уж много - Ходаковский, Захерченко, Плотницкий. Ну может еще кто-то рангом пониже, не самый цитируемый. Есть еще ушедшие в тень Гиркины и Царевы. Такими темпами быстро утилизируют. А потом...

Пока Финский залив не растаял надо топать. До ближайшей границы. Шапку не забудь прихватить. Историческую.
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Это оооочень хорошо, встретился наконец со своим другом-Телефоном!
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С добрым утром Украина!!! День начинается с хороших новостей! Ну вот очередная "награда нашла своего героя".
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гиви))))))))))))))))) называйте вещи своими именами,опущенный ХИВИ,выродок низкопробного зека,алкан и нарик,потомственный недоПИДАрос!!!!
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Кондиционер у него в кабинете взорвался просто
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Походу Пуйло с Донбасса уходит. Вопрос по Крыму скорее всего зависнет.
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За Крим кацапи ще й Кубань нам віддадуть. З мостом тільки затягують бездарі все.
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Все таки не зря контора Уткина ("Вагнер") из Украины выпустила....
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хм вчера только писали про раша политолога маркова который плакался про то что новососких командиров убивают спецслужбы Украины и типа еще одно такое убийство и они убьют Турчинова,Авакова и многих офицеров СБУ,и сегодня убивают гиви-нюка,похоже кацапы повод ищут или просто уничтожают партизанщину новососии на их место встанут кадровые рашисты
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гиви))))))))))))))))) называйте вещи своими именами,опущенный ХИВИ,выродок низкопробного зека,алкан и нарик,потомственный недоПИДАрос!!!!
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Ну вот так то каждое утро бы начиналось. Собственно, кто зажмурил этого пидарка - дело двадцатьшестое. Результат важнее процесса. Лапти постарались - тоже неплохо. Пусть до самых упоротых дамбаских сявок и нариков дойдет, какая она эта росися. И да. Крысянам на заметку. Морячок - давай станцуй.
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повезло собаке, не вздернули на биг борде вниз головою
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Похоже это связано с последним отсосом козломордых в Авдеевке.
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Захарченко тоже не желец дело времени но он уже труп
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ВСЕ Я СНО ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛось коментирование на ЦЕНЗОРЕ, праду удаляют, аргументы никто слушать не хочет, удаляют сразу!.... поэтому наверное ШОКОЛАДНЫЙ ПЕДРОС АБРОСЬКИНЫМ красиво продолжают грабить и нагибать украинцев, пока они хавают непроверенные данные!
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А тебя предупреждали ублюдок,что тебя ждет! Приготовиться захарченко и плотницкому,ну перед этим еще пару шавок убьют. Зачищают кацапье ,всеми стлами будут убирать свидетелей своего беспредела на Донбассе и тех кто причастен к МН 17!Плотницкому вдвойне нужно приготовиться! Вообщем нам будут назад втюхивать Донбасс!
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Ничего не буду писать. Буду читать комменты и наслаждаться!
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Это радует но Огорчает то шо за свои преступления перед Украиной оно так и не было заочно осуждено без хребетная власть
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Перед тем как ликвидировать Захарченко и Плотницкого нужно вот это быдло грохнуть, он заслужил:

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10 раз уже заслужил, для него уже именной казан аду разогрели.
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по информации, по комнате, в которой находился Толстых(гиви), был произведен выстрел из гранатомета «Шмель». - прям в яблочко!!!!
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у захерченка единственный шанс выжить, сдаться ВСУ. Это ничего что ночью и в женском платье, но зато живой. Я думаю так и будет, ну или вслед за хероями...
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Тело уже "опознали",ага, а на сомам деле гиви уже в Парагвае.
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Не того полёта этот зашквареный петушок, чтоб из-за него рейс в Парагвай гоняли
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+100500 но твой комент долго тут не провесит...все кто пишет сдесь аргументированные сомнения попадают в опалу к "УРА ПАТРИОТАМ" которые настолько рады не подтвержденным фактам ,что просто заблочат твой комент как спам и удалят... на это наверное и расчитано!
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Вот так, с шутками-прибаутками граждане Украины встречают очередную, 645-ю новость о гибели Гиви.
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Кацап, все ваши "сми" уже об этом сообщили, так что мимо...
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Пойди моторыле это расскажи - вместе поржете
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ЧИТАЮ КОМЕНТЫ И УЛИБЫЮСЬ, ща на соседнем сайте напишут что пуйло скопытился и все схавают! никаких доказательств и фактов никто не видел (кроме распространеной инфи кремлевскими лживыми сми)...зато уже полные штаны радости в коментах ))) ПЕРСОНАЖ ГИВИ ЗДОХ (в 6 утра в кабинете своем=))) кто в такое время в кабинете трется ), но сдох ли Человек который ходил под етим поганялом... а всем всеравно ...уже пляшут... жесть! я понимаю что этот комент на этом сайте провисит 2 минуты...пока не удалят...
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возможны любые постановки, ничего нельзя утверждать на 200%, это понимает и школьник, просто люди верят в лучшее
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Він просто був одним із символів і клоуном бойовиків. Але дуже приємно, що Донбас позбавляється від символів
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По пути выполнения минских угод к цели дошли не все....

Кремль утилизирует слишком плохо пахнущий биомусор.
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добре, це добре, але роботи ще багато.
Який же тоді імунітет у Стрелкова, що пиздить з того тбоку і ще й досі живе....значить ще потрібний ????
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Necro Mancer ‏@666_mancer 1 ч.1 час назадЕще#Гиви: "Обгоревшее тело обнаружено, сомнений практически нет" сепо-#zello 8-00к
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и чего эта падаль делала в 6 утра в своем кабинете?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛиквидирован главарь батальона "Сомали" Гиви
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