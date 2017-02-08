 "Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина", - сенатор США Рубио

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, об этом сказал сенатор-республиканец Марко Рубио, передает CNN.
"Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина. Мое ощущение, что у нас будут голоса, чтобы провести это (законопроект. - Ред.) в Сенате и что мы сможем провести его с большинством, необходимым для защиты от вето", - рассказал Рубио.
Сенатор отметил, что в Сенате США следят за тем, чтобы санкции были сохранены для того, чтобы сдерживать российскую агрессию в регионе.
27 января 2017 года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке. Аналогичную информацию сообщил старший научный сотрудник американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) Фабрис Потье.
Советник президента США Келлиен Конвей подтвердила, что все-таки возможность снятия санкций против России обсуждается.
3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.
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Об этом сайту террористов рассказал источник в «Народной Милиции ДНР».
Уточняется, что был произведен выстрел из гранатомета «Шмель» в штаб, где находился Михаил Толстых.
Напомним, Стрелков также сообщил об уничтожении боевика:
«Взорван кабинет «Гиви» вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО «Шмель», - пишет Стрелков.
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побегу за пляшкой
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Не для того их вводили., что бы снят на пол пути. Эффект покажет время и похоже уже рядом.
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Дограбувалися і зажралися...
В США Офшорників розкусили
-Порошенків
-Кононенків
-Тимошенків
...
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