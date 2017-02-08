EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 За рубежом
  13413  33
Материалы по теме:
Все про:Путин (23353) санкции (5888) США (11950) Трамп (816)

 "Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина", - сенатор США Рубио

В Сенате может быть достаточно голосов, чтобы принять закон, который закрепит санкции против России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, об этом сказал сенатор-республиканец Марко Рубио, передает CNN.

"Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина. Мое ощущение, что у нас будут голоса, чтобы провести это (законопроект. - Ред.) в Сенате и что мы сможем провести его с большинством, необходимым для защиты от вето", - рассказал Рубио.

Сенатор отметил, что в Сенате США следят за тем, чтобы санкции были сохранены для того, чтобы сдерживать российскую агрессию в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская сторона на Совбезе ООН была потрясена твердой позицией США в отношении РФ, - Ельченко

27 января 2017 года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке. Аналогичную информацию сообщил старший научный сотрудник американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) Фабрис Потье.

Советник президента США Келлиен Конвей подтвердила, что все-таки возможность снятия санкций против России обсуждается.

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А что сенатор скажет о торговле Барыги с кацапами и лугандоном?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Долбоеб, ты уже заипал своим вылизыванием шоколадной жопы. Иди подрочи на фото барыги липецкого, может хоть попустит немного. Или ты только по вылизыванию ануса специализируешься?
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо,гэбнявое?не нравится президент хунты?твой ваще хуйло...а бырыги,они сразу в лице обамы,сказали хуйлу-заплатишь полную цену...так шо гуляй,пока ржубли имеются
 показать весь комментарий
Ответить
 
А що ти скажеш на пропозицію стати кротом вдома, в Горлівці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а зачем ему вдома? он крот на территории Украины, пока его братишки убивают украинцев на фронте, он живет в Украине получает украинские деньги и гадит на украинские власти, радуеться когда выходят новости о гибели украинских солдат
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точно. Во время процедуры трансректального узи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стало известно о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как «Гиви».
Об этом сайту террористов рассказал источник в «Народной Милиции ДНР».
Уточняется, что был произведен выстрел из гранатомета «Шмель» в штаб, где находился Михаил Толстых.
Напомним, Стрелков также сообщил об уничтожении боевика:
«Взорван кабинет «Гиви» вместе с владельцем. Предположительно - попадание снаряда РПО «Шмель», - пишет Стрелков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы говорят убили Гиви (толстых), подорвали в штабе свои... Сказали точно убили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина требует сохранения и усиления санкций, но сама не вводит с Московией визовый режим и не минимизирует торговлю. ЦЫРК НА ДРОЦЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем вводить визовый режим , цель какова??? просто пукнуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это куйло пукнул устанавливая контроль на границе с сябрами.,,,в ответку на безвизовый сябров с ЕС И США
 показать весь комментарий
Ответить
 
Итить колотить амеры долбо#оба выбрали, а все элиты теперь собрав уши в кулак думают как так теперь сделать чтобы он не намутил поганок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни каких санкций никто не отменит ни Европа ни Америка , не отменят до тех пор, пока санкции не достигнут своей цели, опустить на нет фашистский режим кремля. Не надо паникавать, санкции могут только усиливаться, а если что то и будет ослабленно то только те моменты которые не существенны.
Не для того их вводили., что бы снят на пол пути. Эффект покажет время и похоже уже рядом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампекс - агент хуйла. И сомнений в этом всё меньше. Если это так, то в США идёт диктатура. Нелюди захватывают власть на Земле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агент? Бред. У хуйла с оборонным бюджетом в 50 млрд. баксов нет столько бабла, что бы содержать такого агента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампекс уже был в США многократным банкротом и американские банки уже не давали ему кредитов, а выбрался он из финансового краха после визиов в парашку, где завязал финансовые отношения с ОПГ... Дальше даже пояснять не буду, заинтересуешься - найдёшь информацию. Так, что не называй бредом то, что не удосужился узнать. И не приплетай к бюджету вербовку. Например лука стоит хуйлу значительно дороже, чем трампекс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этого стоило ожидать. Власть в Украине кроме своего обогащения,ничего не делает! Какая на хрен Европа,если лекарств купить не за что. Войска защищают Порошенко и депутатов,в расчете ,что они сбегая их заберут с собой! Дебильней народа в мире нет,чем МЫ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДО ВЛАДИ У США ПРИЙШЛИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІ ЖУЛИКИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот это радует! Хочь в чем то мы опередили Америку1 И кажется лет на 25!
 показать весь комментарий
Ответить
 
/// треба більш толерантно

Дограбувалися і зажралися...

В США Офшорників розкусили
-Порошенків
-Кононенків
-Тимошенків
...


 показать весь комментарий
Ответить
 
АГА с толерантностю проблемы уже за что и удалили правда глаза колет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не берусь пророчить. Но Трамп всё таки не добудет свой срок. И виной вовсе не Украина. Объяснение простое. Трамп пытается навязать американцам, всему миру систему своих взглядов. В отрыве от мнений большинства. И от проверенной мировой практики. А это уже НЕ ДЕМОКРАТИЯ. Попахивает АВТОРИТАРИЗМОМ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот нафуя трампу снимать или смягчать санкции против раши в односторонем порядке,что он этим хочет доказать или на крючке висит у хутина ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Ростове надо создать заповедник президентов-идиотов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина", - сенатор США Рубио
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие ВР выборы Германия Донбасс Донецк Донецкая область Евросоюз задержание Киев Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко посол Путин Райхель Эрнст Вольфганг Россия СБУ суд США Трамп Турчинов электроэнергия
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти