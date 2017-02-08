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 Подразделения ПВО Москвы приведены в высшую степень боеготовности, - Минобороны РФ

В высшие степени боевой готовности приведены в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.

Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин приказал провести внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ

"В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что "после прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство".

Как сообщалось ранее, вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений.

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Мания? Неееее.... безумство....

Первая степень безумства - считать себя мудрым, вторая - говорить про это, третья - отказываться от советов.

Путин: «ЦК- цикает, а ЧК- чикает».

"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.

Пистолет увеличивает ваши шансы сесть за счёт уменьшения ваших шансов лечь.
Пистолет поможет, если вам позволят его достать.
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Мабуть ожидают массированный налет визиток Яроша.
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Нет, это у них плановая проверка. Ведь по плану - 1500 проверок. В СССР тоже было куча проверок, инспекций. Итог был плачевный - люди привыкают к бесконечной нервотрёпке и перестают воспринимать глупость начальников.
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В краснокаменной сирены воют, из репродукторов левитан "гАвАрит мАцквА!"
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Видно х-йлу сон плохой приснился....мабудь китайцы....шо-то мутят...
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Скоро весна придет, перед пахотой надо землю донбасскую чем-то удобрять, поэтому они и спешат.
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ПВО - подожди выполнять - отменят
Кстати марш в запасной район на марсианскую базу?
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Да кому вы нужны...
Захотят-добьют экономически.
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Израиль показал,что личные составы этих дивизионов в указанных районах могут разве что друг дружку в задницы чпокать от нечего делать. Ну и бояру глушить,куда ж без этого.
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главное шоб стрелять не начали))), а то всей кацапии п-ц наступит!
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Гы! А Гиву-то тавой!!! Старый, добрый "Шмель". Бывает, если очень доиибать окружающих.
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поднапряглось хуйло.дергает за ниточки,проверяет не спит ли охрана .только не пригодится...скорее всего ключница отравит
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Рус Гнусня пишет - Гиви фсё .
Не пережил полёт "Шмеля" .
Уже в аду .
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Стало известно о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как «Гиви».
Об этом «Русской Весне» рассказал источник в Народной Милиции ДНР.
«Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», - сообщил источник «Русской Весны».
«Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», - добавил он.
Уточняется, что был произведен выстрел из гранатомета «Шмель» в штаб, где находился Михаил Толстых.Так, бля! Не толкаться! В очередь, сукины дети! Кто следующий? Захерченко , на выход!
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По ходу укродрг по Донецку как по Крещатику ходят , хваленое МГБ уже сбежало ?
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Командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых убит в Донецке - командование ДНР
Февраль 08, 2017 9:06 // Обновлено: Февраль 08, 2017 9:15

Донецк, 8 фев - ДАН. Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».
В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются. *аа Текст и орфография- сохранены.
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Мохнатый шмель на душистый хмель,
Цапля серая в камыши,
А цыганская дочь за любимым в ночь

По родству бродяжьей души.
(с)
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Вышла новая версия "Марс атакует" но уже в 3D
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Обыкновенное поведение диктатора самодура Северная Корея ушла на пенсию или ушла в сторонку покурить
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Какбы вдруг по ошибке не стартонуло что нибудь.
А впрочем пускай. Лишь бы на моцковию.
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Перед Трампом покрасоваться хочет? Заодно и людишек российских в тонусе держать перед лицом мировой буржуйской угрозы.
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В РФ принят закон, что разрешает мордобитие в российской семье. Теперь, согласно закона российскую женщину можно бить как грушу, покалечить, оторвать руки, ноги и все это сойдет с рук. В цивилизованных странах за не гуманное отношение к животным, например к собаке, могут посадить. А а РФ социальное положение женщины, матери, ниже чем положение собаки в цивилизованном мире. Выходя замуж, российская женщина сразу попадает в рабство, бесправие. Если вам хочется экстрима или надоела жизнь, выходите замуж за российских мужиков. Но зато в РФ подразделения ПВО Москвы приведены в высшую степень боеготовности.
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ординці - самі себе лякають - самі від себе захищаються .
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Так у вас там в расии аж космические войска имеются, кто ж на вас кроме инопланетян напасть захочет ? Чего бояться ? Вас если просто не трогать за 15 лет сгниете сами.
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А почему воздушно-космические? А в космосе есть воздух? Может лучше подводно-надводные?
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вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений

И по поводу каждого такого учения тут на Цензоре будет статья ?!
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Стаду потрібен стрес і тоді воно кучкується біля вожака.
І далі стадо біжить за вожаком - навіть якщо він веде у прірву.
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Подняли по тревоге Куро-космические войска и вдруг-БАЦ и Гиви в труп обратился! Совпадение??? Не думаю!!!
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Забавно будет, если Москва застрелится из баллистической ракеты.
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"... преодолению труднопроходимых районов местности ..."
Так поэтично российские дороги ещё никто не называл...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодразделения ПВО Москвы приведены в высшую степень боеготовности, - Минобороны РФ
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