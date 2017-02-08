 Подразделения ПВО Москвы приведены в высшую степень боеготовности, - Минобороны РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", - говорится в сообщении.
Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин приказал провести внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ
"В ходе совершения маршей расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности", - отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что "после прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство".
Как сообщалось ранее, вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений.
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Первая степень безумства - считать себя мудрым, вторая - говорить про это, третья - отказываться от советов.
Путин: «ЦК- цикает, а ЧК- чикает».
"Я дам пропагандистский повод для развязывания войны - все равно, достоверен он или нет. У победителя потом не спрашивают, сказал он правду или нет. В начале и в ходе войны важно не право, а победа. Закрыть сердце для жалости. Жестокость. Прав тот, кто сильнее". А.Гитлер.
"Аннексия Крыма была просчитанным и правильным решением, - Путин. «Просто мы сильнее. Всех. Потому что мы правы», - сказал Путин.
Пистолет увеличивает ваши шансы сесть за счёт уменьшения ваших шансов лечь.
Пистолет поможет, если вам позволят его достать.
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Кстати марш в запасной район на марсианскую базу?
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Захотят-добьют экономически.
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Не пережил полёт "Шмеля" .
Уже в аду .
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Стало известно о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, больше известного как «Гиви».
Об этом «Русской Весне» рассказал источник в Народной Милиции ДНР.
«Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых», - сообщил источник «Русской Весны».
«Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», - добавил он.
Уточняется, что был произведен выстрел из гранатомета «Шмель» в штаб, где находился Михаил Толстых.Так, бля! Не толкаться! В очередь, сукины дети! Кто следующий? Захерченко , на выход!
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Февраль 08, 2017 9:06 // Обновлено: Февраль 08, 2017 9:15
Донецк, 8 фев - ДАН. Командир подразделения «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви», - говорится в сообщении. - Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса».
В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. Подробности уточняются. *аа Текст и орфография- сохранены.
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Цапля серая в камыши,
А цыганская дочь за любимым в ночь
По родству бродяжьей души.
(с)
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А впрочем пускай. Лишь бы на моцковию.
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И по поводу каждого такого учения тут на Цензоре будет статья ?!
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І далі стадо біжить за вожаком - навіть якщо він веде у прірву.
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Так поэтично российские дороги ещё никто не называл...
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