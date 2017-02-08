 За сутки боевики осуществили 89 обстрелов, применяя 152- и 122-мм артиллерию, минометы, танк и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на донецком направлении боевики вели огонь по Луганскому из 152 мм и 122 мм артиллерии, Авдеевку, Опытное, Троицкое, Камянку, Пески, Пивденне, Луганское, Невельское, Зайцево, Камянку, Верхнеторецкое и Новгородское - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Авдеевке вел огонь танк, а по Луганскому и Верхнеторецкому - БМП.
На мариупольском направлении боевики из артиллерии и минометов обстреливали Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово, из минометов били по Новотроицкому, из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. Кроме того, по Павлополю вел огонь БТР, а по Марьинке - снайпер.
Также сообщается, что на луганском направлении боевики вели огонь по Крымскому из артиллерии калибром 122 мм, по Троицкому, Крымскому, Попасной и Новозвановке - из минометов, Новозвановку и Новоалександровку - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Новотошковское - из вооружения БМП.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы.
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Порошенко в скольких домах украинцев были отключены электроэнергиях за неуплату, маразм управления команды шоколадного царя крепчает.
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http://dan-news.info/defence/komandir-podrazdeleniya-somali-mixail-tolstyx-ubit-v-donecke-komandovanie-dnr.html
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