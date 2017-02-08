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 За сутки боевики осуществили 89 обстрелов, применяя 152- и 122-мм артиллерию, минометы, танк и БМП, - штаб

За прошедшие сутки боевики 89 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на донецком направлении боевики вели огонь по Луганскому из 152 мм и 122 мм артиллерии, Авдеевку, Опытное, Троицкое, Камянку, Пески, Пивденне, Луганское, Невельское, Зайцево, Камянку, Верхнеторецкое и Новгородское - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Авдеевке вел огонь танк, а по Луганскому и Верхнеторецкому - БМП.

На мариупольском направлении боевики из артиллерии и минометов обстреливали Талаковку, Марьинку, Чермалык и Гнутово, из минометов били по Новотроицкому, из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. Кроме того, по Павлополю вел огонь БТР, а по Марьинке - снайпер.

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Также сообщается, что на луганском направлении боевики вели огонь по Крымскому из артиллерии калибром 122 мм, по Троицкому, Крымскому, Попасной и Новозвановке - из минометов, Новозвановку и Новоалександровку - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Новотошковское - из вооружения БМП.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы.
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Посмотрите в воронках,там лежат договора о покупке угля Барыгой.
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Порошенко сколько за сутки ты поставил электроэнергии, воды и продуктов питания боевикам и Российским наёмникам,а также пенсии для родителей боевиков?
Порошенко в скольких домах украинцев были отключены электроэнергиях за неуплату, маразм управления команды шоколадного царя крепчает.
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стріляють расіянські окупанти... шоб вони повиздихали разом з путіним хуйлом!!!! та ми нарешті почули такі повідомлення, - боевики обстрілюють маскву та пригороди з мінометів, танків, 152мм арти, градів..... також обстрілів зазнав кадирбург та інші маскавітські міста!!!!
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Меркель говорит - Порошенко ты готов под окупацией российских войск проводить выборы на оккупированной территории. Порошенко отвечает Меркель всегда готов.
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В днр пишут, что в 6.12 утра, сегодня грохнули "гиви" в реезультате тер. акта.
http://dan-news.info/defence/komandir-podrazdeleniya-somali-mixail-tolstyx-ubit-v-donecke-komandovanie-dnr.html
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Интересно, что за все время войны боевики ни разу ни чем не обстреляли контрабандные поезда- кормильцы. Судя по всему, контрабанду и уголь через авдеевку не везли, потому и пострадала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки боевики осуществили 89 обстрелов, применяя 152- и 122-мм артиллерию, минометы, танк и БМП, - штаб
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