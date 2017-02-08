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Все про:Маккейн (210) Путин (23353) США (11950) Трамп (816)

 Маккейн о Путине: Нет морального равенства между этим "мясником" и США

Сенатор Джон Маккейн отрицает слова президента США Дональда Трампа, что РФ и США морально равны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет CNN.

"Нет нравственной равнозначности между мясником, бандитом и полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - заявил Маккейн.

Сенатор также говорил о российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе, которого госпитализировали и адвокат подозревает, что его отравили.

"Владимир знал, что Путин убийца. И он убийца. И он мог быть следующей целью. Владимир знал, что нет морального равенства между США и путинской Россией", - заявил Маккейн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Маккейн о Путине: "Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ"

Во время интервью с Трампом журналист FoxNews О'Рейли заявил: "Но Путин - убийца", - на что Трамп ответил: "Убийц много. У нас много убийц. Вы что думаете? Наша страна такая невинная?".

За это высказывания американский журналист подвергся критике со стороны Кремля, который заявил, что "подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительны".
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Мясник совков очередной,не более,коих было в кацаПсинской Ыстории не счесть.....традиция такая, мочить в сортире своё быдло, чтоб Омерика с Британией в штаны наложили,потому доллар и фунт скоро сдохнет,а РЖУблями кацаПсины чЛенину Дупло подтирают каждое утро. :D
Доброго Ранку Україно,
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путіна хуйла, мона порівняти ну з пацюком чи плешивой ботоксной моллю...!!!!
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Он до сих пор не может простить то, что с ним делали во Вьетнаме КГБ.
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Падаль кацпаПсинская за бугром не воюет,не лепи горбатого до Стены..
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А ты бы простил если бы всю жизнь не мог руки выше плеч поднять?
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Самое позорное то,что РСФСР существует до сих пор,нет никакой РАБссиянской Фидиряцыи,это фейк.В этом легко убедиться взяв в руки паспорт любого кацаПсины и посмотреть на печати в паспорте...ПОЗОРИЩЕ...вяликие...блин..
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Исключительно честный, это да.

Путин убийца. Ну мало ли в мире убийц. - Трамп.

А убийца он всегда убийца пока жив. Вот и в данный момент, даже когда сейчас вылазит из под теплого мягкого одеяла, тоже.
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А при чем тут Порошенко, если войну начало хуйло ? Может ты видел хоть один украинский сапог на твоей расее? А на украинской земле расейских сапог, танков и буков, сбивающих малайзийские боинги хоть пруд пруди. Если тебе мозги забили говном твои геббельсовские россми, то тебе не сюда. Тебе на говно сру.
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Тебе же говорят, расейский совок. Со своим набитым говном мозгом расейской геббельсосвкой пропагандой тебе не сюда. Вали на свои говно сру. Там и только там будут апплодировать твоему больному воображению. Ты, сучок, наверное не понял, почему весь мир ввел санкции против твоей фашистской страны, а не против Украины.
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Яка правда? "Люди Донбасса захватили власть на своей земле" Це кацапопідари гірьеінб бабайб зламаний телефон мотрили та інша х-ня "поребрики"? Яікі з своїмипоребриками спалилися. Я прожив в Донецькій області 16 років і жодного разу не чув слова поребрик. Такщо ПНХ, кацап, із своїми путінох-ловькими методичками.
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Хе-хе. Ты эту "геббельсовскую правду" засунь себе в ж-пу. Сидит безвылазно в своей мацкве, смотрит на Украину через Кисель тв, а потом рассказывает коренным украинцам, участникам и свидетелям всех событий здесь, что он, расейское говно, знает лучше их, что здесь происходит.

Ты лучше задай себе вопрос, почему твое хуйло в 2015 году подписало закон о криминальной ответственности за пропаганду сепаратизма. А таких же сепаров в Украине считает не криминальными преступниками, а героями, хотя в Украине есть закон, почти такой же как принял хуйло, о криминалльной ответственности.
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Кстати, я чистокровно русский, живу на востоке Украины, преподаю в универе исключительно на русском, в быту и везде использую свой родной русский.

А почему же на Донбассе стали орать про притеснения русского? Потому что так хуйло распорядился сделать с помощью своей человеконенавистнической пропаганды.
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Ага, а я профессор математики и чистокровный эскимос, а вы быту говорю только на хинди. "Преподаватель универа", а манера общения как у птушника из Жмеринки.
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Да, я человек. Качаюсь, могу и вморду дать. Давай поговорим о физике. Ты вот, д. на палочке под не нашим флагом без википедии можешь сказать почему непривдимые представления точечных групп симметрии ортогональны друг другу?
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Да хватит уже.)) У меня сейчас колики начнутся, пожалей.
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Вали, ничтожество и невежда. Будет оно тут мне что-то вонять. Тебе только и остается что про свои колики блеять.
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Ты никогда не поймешь, что цели хуйла это не дать Украине уйти от него в Европу. Так, как это хочет большая часть населения Украины. Почему он лугандон не забирает себе в Россию как Крым? Почему не "спасает"? Потму что его основной план это всучить Украине этот лугандон, но с такими правами, чтобы этот лугандон не дал Украине двигаться в Европу.
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кацапи вміють тільки інших повчати, як їм жити через американські проксі. Більш кровожерливого народу, ніж кацапи не існує. Навіть назва кацап пішла від татарського - кат, живодер.
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И из-за этого убийцы страдают миллионы его жертв. Кроме 86%-го стада его рабов.
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Ты же сам сказал, что Трамп честный. Ну вот, этот честный совсем не возмущался, когда ему сказали, что Путин убийца. Не правда ли? Или начнешь сейчас извиваться как гадюка на сковородке?
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За сутки до нападения на Ирак.кацаПсины на 8 КАМАЗах успели вывезти из Ирака крутое обородувование,что там было не трудно догадаться...
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АЛЕППОнутая РАБссия строитель в Сирии.ШАКАЛЫ позорные
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Если отбросить традиционный американский пафос,то да. По крайней мере США не мочат своих же сограждан напрво и налево,как некоторые в Беслане,Норд-Осте,да и в самой Чечне.
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Буш-мл.,по факту вытащил Путлерскую вонючую РАБссию из гоффна задрав цены на нефть до потолка...,и это факт..
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Хуйло - МАНЬЯК. Тут к гадалке не ходи. А его окружение - исполнители, которые ни за понюшку табаку от хуйла отравят кого угодно. А Рейган лучший. Россия - это империя зла. Слышал. США - сияющий город на холме. Не слышал. Развалил СССР. Надеюсь на преемственность поколений.
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"... Кремля, который заявил, что "подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительны". Дуже помилкова заява. Коли кажуть у вічі правду, треба змінюватись. Бо світ ніколи не зміниться під твоє ЄГО. І не шукати виправдовування. Або звинувачувати того, хто тобі каже правду і при цьому не боїться помилитися.
Правда завжди ріже ОЧІ. Очі злодія.
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Хто не знає, то М'ЯСНИК ісконною москальською мовою якраз і буде КАСАП. Це тюркське слово, в турецькій мові воно є і зараз, можете перевірити.
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