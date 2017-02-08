 Маккейн о Путине: Нет морального равенства между этим "мясником" и США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет CNN.
"Нет нравственной равнозначности между мясником, бандитом и полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - заявил Маккейн.
Сенатор также говорил о российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе, которого госпитализировали и адвокат подозревает, что его отравили.
"Владимир знал, что Путин убийца. И он убийца. И он мог быть следующей целью. Владимир знал, что нет морального равенства между США и путинской Россией", - заявил Маккейн.
Во время интервью с Трампом журналист FoxNews О'Рейли заявил: "Но Путин - убийца", - на что Трамп ответил: "Убийц много. У нас много убийц. Вы что думаете? Наша страна такая невинная?".
За это высказывания американский журналист подвергся критике со стороны Кремля, который заявил, что "подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительны".
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"Есть реальная угроза снятия санкций в ущерб уважению суверенитета Украины и на руку условиям Путина", - сенатор США Рубио(14)
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"Мы должны понимать, что эта война идет не просто в Украине, а в центре Европы", - Парубий(68)
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Доброго Ранку Україно,
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Путин убийца. Ну мало ли в мире убийц. - Трамп.
А убийца он всегда убийца пока жив. Вот и в данный момент, даже когда сейчас вылазит из под теплого мягкого одеяла, тоже.
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Ты лучше задай себе вопрос, почему твое хуйло в 2015 году подписало закон о криминальной ответственности за пропаганду сепаратизма. А таких же сепаров в Украине считает не криминальными преступниками, а героями, хотя в Украине есть закон, почти такой же как принял хуйло, о криминалльной ответственности.
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А почему же на Донбассе стали орать про притеснения русского? Потому что так хуйло распорядился сделать с помощью своей человеконенавистнической пропаганды.
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Правда завжди ріже ОЧІ. Очі злодія.
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