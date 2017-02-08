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 За прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы, - штаб

В результате обстрелов 7 февраля 3 украинских военнослужащих получили ранения, 3 были травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое украинских военнослужащих ранены, трое - травмированы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Авдеевке с 16-40 уже 11 раненных, - журналист Бочкала. Военные не подтверждают

Напомним, 6 февраля боевики осуществили 78 обстрелов, был ранен один украинский воин.



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какая разница чем. по пальцу себе дали гвоздь забивали. устроит?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы, - штаб
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