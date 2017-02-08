 За прошедшие сутки в зоне АТО 6 украинских воинов получили ранения и травмы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Трое украинских военнослужащих ранены, трое - травмированы", - сказано в сообщении.
Напомним, 6 февраля боевики осуществили 78 обстрелов, был ранен один украинский воин.
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