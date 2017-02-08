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 Трамп намерен значительно увеличить финансирование армии США, - Белый дом

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил во вторник на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", - сказал Спайсер.

Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций. Встреча прошла на базе ВВС США "Макдилл".

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Ранее во вторник, группа четырехзвездных американских офицеров на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам сообщила о ряде сложных ситуаций, складывающихся в настоящий момент в вооруженных силах США.

В частности агентство приводит их слова, согласно которым жесткие лимиты на оборонные расходы наносят вред возможностям военных отвечать на угрозы в мире.

По словам заместителя командующего морскими операциями, адмирала Уильяма Морана, более половины самолетов морской авиации США не могут совершать полеты из-за ожидания ремонта или нехватки запчастей.

Заместитель командующего штабом сухопутных сил США, генерал Дэниэл Аллин в свою очередь сообщил, что лишь три из более чем 50 бригад сухопутных сил полностью готовы к боевым действиям. Остальным подразделениям необходимы тренировки или экипировка для выполнения сиюминутной боевой задачи.

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ого , тоня, а че ж ты так неаккуратно то с пердаком своим дырявым, ну зашивай набутыльник, тебе не привыкать
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Надеюсь что мне как агенту ЦРУ Госдепа и АНБ с 1967 года увеличат пенсию на 1 доллар
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