 Канада продемонстрирует свою приверженность Украине, - Министр обороны Саджан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.
"Могу заверить, что Канада предана Украине", - сказал Саджан.
По его словам, уже вскоре своим решением относительно военной тренировочной миссии UNIFIER Канада продемонстрирует эту преданность.
"Когда речь идет о том, как миссия развивается, решение будет принято вскоре, чтобы продемонстрировать нашу приверженность Украине", - отметил министр.
Он подчеркнул на необходимости "постоянно развивать собственную поддержку, основываясь на предыдущем опыте и повышая эффективность". "Именно этим мы сейчас занимаемся, изучая типы длительной помощи, которую нужно оказать", - подытожил Саджан.
Напомним: около 200 канадских военных инструкторов в рамках миссии UNIFIER с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворивском и Каменец-Подольском полигонах. Однако их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.
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а вот Порошенко не очень..:
Украина может прожить без угля, который покупает на неподконтрольных территориях у террористических «ЛНР» и «ДНР».
Такое заявление во время неформальной встречи с блоггерами и экспертами сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Четвертая власть.
При этом он подчеркнул, что покупка угля в ОРДЛО - это политическое решение руководства страны.
«Есть политическое решение, что мы покупаем уголь у тех компаний, которые работают в зоне АТО, на оккупированных территориях. «Укрзализныця» обеспечивает доставку этого угля. Это связано с обеспечением поставок угля в Украину для наших ТЭС. Там постоянно были проблемы, был шантаж с той стороны. И мы были вынуждены взять людей, которые обслуживают эти поставки и работают на неподконтрольной территории, на содержание в «УЗ» и выдать им зарплатные карточки. Сегодня это 30% от того количества работников, которые работали там до войны», - рассказал министр.
Отвечая на вопрос о том, реально ли технически отказаться от закупок угля в ОРДЛО и хватит ли пропускной способности украинских портов, чтобы получать достаточное количество импортного угля, Омелян подтвердил, что такая возможность есть и Украина полностью могла бы отказаться от закупок угля из ОРДЛО за полгода.
«Общая пропускная способность украинских портов - 256 млн тонн в год. В прошлом году у нас была общая перевалка в 140 млн. Да, есть некоторые физические ограничения, потому что площади на складах законтрактованы. Но если бы была четкая политическая позиция, что нам нужно обеспечить определенный объем импорта угля, то у нас для этого есть и площадки, и ресурсы, и возможности. Эта проблема решается максимум за полгода. Это не суперсложная технология. Нужна обычная площадка, обычные ковши, обычные краны для разгрузки судна и погрузки в вагоны на ж\д ветке. Это не высокие технологии, и даже не контейнерная перевалка, которая требует специальных кранов», - подчеркнул Омелян.
Заявление Омеляна свидетельствует о том, что все эти три года кровопролитной войны, покупая уголь у ЛДНР, Украина финансировала их армию, их агентуру, российских наемников, финансировала смерти украинских солдат и добровольцев.
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А хіба не =предана= ?
Канада, звичайно, підтримує Україну, й інакше бути не може.
Відповіді нема, бо бабки потрібні на обіцянки Трюдо.
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Спасибо ей за это.
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Дебил Трюдо любит китайцев и прочих людоедов, поэтому боюсь что Украина не будет на первых местах в его планах.
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В Києві немає чим дихати від вихлопних газів, архітектура - дуже відрізняється!
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https://delo.ua/world/ministrom-inostrannyh-del-kanady-stala-etnicheskaja-ukrainka-326967/
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