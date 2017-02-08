 Садовый стал объектом уничтожения из-за позиции "Самопомочи", - Сыроид

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила в эфире программы "Левый берег" на 24 Канале.
"Сначала это шло на более персональном уровне, но затем ситуация дошла до абсурда. Поджог свалки произошел в канун голосования за изменения в Конституцию относительно судебной реформы. Некоторые люди не скрывают, что это было попыткой простимулировать наше голосование. Однако в результате произошла трагедия и погибли люди", - рассказала Сыроид.
Она также добавила, что в парламенте даже создали штаб для дискредитации Садового, а некоторые депутаты просто радовались трагедии на свалке.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
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Большинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид(63)
"Хотели Геллера, Хомутынника, Кивалова и Яценко сделать первыми зампредами комитетов. Я сказала, только через мой труп", - Гопко об исключении из "Самопомочи"(39)
Кремлевские мальчики, МИД РФ уполномочен заявить, коктейль в Давосе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(12)
Стыдно за такого Президента, - Гриценко(438)
Львів досі тоне в смітті. ФОТО(0)
10 городов в Польше готовы принимать львовский мусор для дальнейшей переработки, - Садовый(147)
"Я точно знаю, что это темники, которые Сурков давал для внешнего употребления", - Сыроид о статье Пинчука(45)
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Антикризисные методы захоронения в Кемерово
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Так що Садовий буде паганим мусорщиком стільки, скільки захоче Київ.
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/27/7133654/
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который приехал на заседание комиссии, с просьбой передать городу одну из трех земельных участков, которую ЛОГА выставила на конкурс для строительства мусороперерабатывающих комплексов городу.
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то что там садовой блеял гройсману с просьбой передать то все хрень для плебса. ты видел эту "просьбу"? а я видел. через гройсмана садовой попросил передать главе ЛОГА просьбу города о выделении земли. Гройсман тогда еще сказал "я что, почтальон?" но конверт взял и отдал его стоящему рядом главе ЛОГА.
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совсем озверели барыги!
Источник: http://censor.net.ua/n426894
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А тебя жеж пытаются и читать!
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А ты кто такой?
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...система - болото билят
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Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.
Гонтарева фактически признала существование ДНР
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"А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.". при этом журнализд не рассматривает вариант что этот код "банковская система" лугандона могла присвоить сама себе
ну вот просто на фанарь. для расчетов с северной осетией. не?
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крісло !
Все навпаки ; адепти із кацапнею поливають брудом президента в кожній темі і це не потрібно комусь щось доводити , досить переглянути коментарі !
Будуть вибори і народ Украіни визначиться із обранням президента ; і Садовий, і Тимошенко, і Тягнибок і ще пару десятків набереться охочих , мають право балотуватись!
Тільки на мій погляд , зарано про це говорити , тому що до 2019 року , жодних виборів не буде !
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... поскольку ты сам в этой банке и не являешься пауком, то ты експерт паучачий...
...вылазь из банки и подывысь яки воны гарни збоку, зрозумиеш що залишилося лиш залыть цю банку карасином...
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