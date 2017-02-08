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 Политика Украины
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Все про:Садовый (247) Самопомич (819) Сыроид (163)

 Садовый стал объектом уничтожения из-за позиции "Самопомочи", - Сыроид

Мэр Львова Андрей Садовый стал объектом политических репрессий из-за позиции партии "Самопомич".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель Председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид заявила в эфире программы "Левый берег" на 24 Канале.

"Сначала это шло на более персональном уровне, но затем ситуация дошла до абсурда. Поджог свалки произошел в канун голосования за изменения в Конституцию относительно судебной реформы. Некоторые люди не скрывают, что это было попыткой простимулировать наше голосование. Однако в результате произошла трагедия и погибли люди", - рассказала Сыроид.

Она также добавила, что в парламенте даже создали штаб для дискредитации Садового, а некоторые депутаты просто радовались трагедии на свалке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый
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ггг... ху...му танцору мусорные свалки мешают...
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А мусорку ему шоколадные барыги подкинули...
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если внимательнее присмотреться ко львовскому мусору, это подброшенные ночами фантики от рошенок.
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нелюди!!! ежики едят эти обертки и травятся!!!))) грин-писа на вас нет!!! или грин-жопа...
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Коротше заводик (не давали), ось і вам позиція намалювалась, ну а далі ви всі все знаєте
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Да мы не тупые. Это и так сразу было понятно.
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И мусорку єту шоколадный барыга насыпал еще лет 10 назад. Ох и хитер шоколадник, еще тогда знал, что Садовой станет политиком всеукраинского масштаба
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турік, щоб вирішити проблему мусорки треба добряча територія землі... А землею розпоряджається Київ... А Київ лише місяць як пообіцяв землю (може вже дали?)... А якщо Київ дасть землю біля села, то селяни заблокують будівництво мусорки.
Так що Садовий буде паганим мусорщиком стільки, скільки захоче Київ.
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киев распоряжается только землей киева. львовской землей распоряжается горсовет львова, областью - львовский облсовет по согласованию с райсоветами. не знал? отож...
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Землею рулить Київ... не знал?.. отож
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/01/27/7133654/

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, который приехал на заседание комиссии, с просьбой передать городу одну из трех земельных участков, которую ЛОГА выставила на конкурс для строительства мусороперерабатывающих комплексов городу.
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а ЛОГА это чего? не Львовская областная госадминистрация?
то что там садовой блеял гройсману с просьбой передать то все хрень для плебса. ты видел эту "просьбу"? а я видел. через гройсмана садовой попросил передать главе ЛОГА просьбу города о выделении земли. Гройсман тогда еще сказал "я что, почтальон?" но конверт взял и отдал его стоящему рядом главе ЛОГА.
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я завжди вірив, що ти зрозумієш, хто розпоряджається землею
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що аргументи закінчилися?... так у тебе їх і не було. а от мені наприклад відомо, що десь 2012 р. ця проблема назрівала... було досягнуто домовленостей, здається італійці виграли тендер, про будівництво сміттє-переробного заводу... однак "свободівці" в міськраді заблокували затвердження того проекту... мотивували вони це тим, що мовляв перевізник має ще й збирати сміття на вулицях Львова... а от чим насправді керувалися дєпутати - існує кілька версій!!! якщо буде бажання, можу просвітити!!!
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Вже накерувався Соевый Батон в простонародье Барыга Липецкий - дальше некуда
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Во-первых, Садовый - мэр города Львова, а не глава обладминистрации. Или Садовый должен был этот завод у оперного театра построить? Во-вторых, без разрешения Киева мусороперерабатывающий завод не построишь хотя бы потому, что отходы бывают не только бытовые, да и в бытовых отходах есть и цветные металлы, и токсические вещества, и электронные компоненты и прочая дрянь. Ну и стоит заводик недешево. И вообще не кажется странным, что трясут за мусор только Садового? А глава обладминистрации ни при чем? Только глава обладминистрации - жополиз Порошенка, вот его и не трогают, а вешают всех собак на Садового, хотя Садовый из Львова конфетку сделал.
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"Однако в результате произошла трагедия и погибли люди", - рассказала Сыроид.
совсем озверели барыги!
Источник: http://censor.net.ua/n426894
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а ведь Порошенко второй срок НИ ЗА ЧТО не "светит"
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он и первый не получит, ибо будет растерзан народом.
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до первого снега !!!
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Оно то так. Только не нужно было раньше мычать что шыкаладный глаз это светоч перестройки. А то получается что когда шестерили перед соевым то шыкалад слизывали , только барыжные интересы пересеклись сразу же пальмовый стал врагом. Так не бывает, чтобы в шыкаладных прихвостнях шастать и потом на него же бочку катить.
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А ты можешь то же самое человеческим языком повторить, а то ничего непонятно: какой-то глаз со светочем и пальмой, бочки с прихвостнями и соей. кто-то слизывает. кто-то пересекается. Короче - сложный и непонятный внутренний мир автора.
А тебя жеж пытаются и читать!
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ггг... ну он хоть капс-лок не зажал, и то спасибо...
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наніч таке прочитаєш і до ранку кошмари плющитимуть
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Демьяна, там видимо дислексия. Автор что-то хочет сказать, а выразить не может. Поэтому его послание ни несет никакой смысловой нагрузки.
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вимагати повну заборону партіі жопозіційний блок- ця підла просруцька партія дебілів довбасу повина зникнути навіки.....ГАНЬБА равіновичам, вілкулам,бойко, придурку мураєву- ГАНЬБА уроди вам- ГЕТЬ СВОЛОТА з святоі землі УКРАІНИ !!!!
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а какая "позиция" у самонемочи?
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"Візьми і розкажи, чому нічого не можна зробити!"
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Ясно - то есть по всей Украине подкидывают львовский мусор спецагенты Порошенко, для дискредитации Садового..
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Порошенко - это президент враждебной тебе страны.

А ты кто такой?
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...ясно одно, неважно за какие ниточки дергает президент - возвысит или обваляет в говне непокорных...
...система - болото билят
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Я вообще не понимаю почему его Аброськным величают. Отброськин он.
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Ага, вся планета против Немочи ополчилась. Ох вы ребята смишные.
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еще пол года назал самонемич на шыкалад исходила и блеяла, что соевый глаз это базальтернативность и мыролюбство. А тут тебе на. Как садовой зализывал цех пальмовому когда он в Львов приезжал?
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Языкатые хвыськи из Рады дерут горло за своих хозяев, сыроидка - за садового, ченовош- за кроля и пашинского, ирка переходящее знамя - за гидранта панамского, баба кужель - за девочку бублик, остальные соски из жоппаблока вообще во внимание не принимаются, когда же вы падлы за Украину так глотки драть будете, как за тех, кто вас кормит.
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Шакаладники,лизните именинницу и спать


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а пока быдло бодается...

Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.



Гонтарева фактически признала существование ДНР


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журналист не в курсе что бланки в Украине на украинском языке?
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вот что значит манипуляция сознанием идиотов

"А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.". при этом журнализд не рассматривает вариант что этот код "банковская система" лугандона могла присвоить сама себе
ну вот просто на фанарь. для расчетов с северной осетией. не?
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Ну как бы все - приплыли. Гидранту Конституции а в простонародье Батону Липецкому пора на виселицу- мылить шейку
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Это не власть. Это сборище ублюдков. Они готовы пожертвовать городом людей ради уничтожения политического противника.
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Не гони пургу. Тут и без тебя все понятно, какая роль у твоего барыги и как он стал давить самопомощь. Лучше скажи, куда дели Савика, за которого барыга готов был отдать жизнь, и куда делся с телеканалов Саакашвили. Савмка нет, а барыга почему-то живой.
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И ты заметь сколько по этой теме ботов Порошенка, штабных и из минстеця. Видать реально разнаряджка по Садвому у них. Пидоры...
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Разве кто-то верил, что порохня хоть раз может поставить интересы граждан выше своей шкуры?
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RussianChuckcha - ага, вот вы представьте такую новость в какой нибудь в цивилизованной стране? - сразу бы началась паника, расследования, импичменты..и тд и тп А у нас даже бровью никто не поведет - завтра к обеду забудется уже... - сообщат о каком нибудь новом кашмаре.. и опять новость до следующего дня... Страна Тумба-Юмба...
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Сегодня кстати смотрел 112 канал за ужином, там лешик бэпэпэшный, тот который доктор из Одессы и отпрыск костусева сцепился с рыгоаналкой, ну той которая всем по 500 евро пенсию обещала, министру без диплома -королевской. Вот умора была, дешик эту дуру спрашивает, кто на Украину напал, а та такую пургу нести начала, что чуть собственной пеной не захлебнулось. Маленький костусев ей этот вопрос раз 20 задал, так и не ответила, несла в ответ то же, что и вилкул, они там все темники бойко наизусть выучили, отакие вот сокровища в нашей Раде живут, одна куча гавна, другой стоит.
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Логика "самодроча" типа:это он залез мне в штаны,и насрал!Вообщем,все виноваты,все херовые,только не он...
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И кто это "все" ? Нельзя ли объявить весь вписочек, вот здесь и сейчас.
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Они на зарплате - видишь сколько пидаров от минстеця сидят, да штабные БПП
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Можливо і є якась спланована работа по дискредитації Голови Львова, але незрозуміле його вперте небажання вирішувати сміттєву проблему шляхом привчання лвів"ян до сортування сміття на стадії його формування. Якщо Львів - європейське місто, то цю практику оминути не вийде. Рано, чи пізно. Краще раніше. Сам колись агітував за Президента Садового. А тепер вже буду навряд. Коли почалась пожежа а Грибовичах, на початку літа? І досі жодних реальних рішень? То в які тоді викривлення це перетвориться у маштабах країни, якщо пан Андрій буде президентом?
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Йюля прийде - порядок наведе , так Іване !
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Лишь бы ляпнуть. Уже все поняли что вы адепт секты любителей шоколада.
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Вона на зарплате у соегового. ущербное - не трогай его
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Згадалось, як приїжджали у Львів Януковощ і Колєсніков, то Садовий і на рюзьке язик переходив і подарунки дарував і сприяння на виборах обіцяв... Так що з Баригою вони два чоботи пара. Цікаво інше, що зараз вся шоколадна наволоч в унісон з кацапнею намагаються обгадити Тимошенко, бо знають, що з її приходом до влади Україна почне розвиватись, вийде з - під впливу паРаші, а мародери сядуть на нари. Особливо переляканий вереск здійнявся після її зустрічі з Трампом і спілкування Петі з автовідповідачем Президента США, Бо з баригою ніхто не хоче навіть сісти на одному гектарі....
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Боже , та про що ти говориш ? У твоєі жіночки с косою , ноль шансів посісти президентське
крісло !
Все навпаки ; адепти із кацапнею поливають брудом президента в кожній темі і це не потрібно комусь щось доводити , досить переглянути коментарі !
Будуть вибори і народ Украіни визначиться із обранням президента ; і Садовий, і Тимошенко, і Тягнибок і ще пару десятків набереться охочих , мають право балотуватись!
Тільки на мій погляд , зарано про це говорити , тому що до 2019 року , жодних виборів не буде !
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Для тебе, бота, президент, а для людей - нікчемний, жадібний торгаш, боягуз і зрадник, брехливий, самозакоханий барига - мародер... Так що, юний бот, приготуйся, що ваші прізвища і адреси буде оприлюднено. В наступний рік Україна вступить без бариг і з новим Президентом і парламентом.
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Видишь сколько ботов и тролей набежала. Видать это серьезная тема для шоколадного барыги. На арене все теже.
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...ты видишь драку в банке с пауками...
... поскольку ты сам в этой банке и не являешься пауком, то ты експерт паучачий...
...вылазь из банки и подывысь яки воны гарни збоку, зрозумиеш що залишилося лиш залыть цю банку карасином...
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эта извечная византийщина погубит страну. -оця пидкылымна боротьба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый стал объектом уничтожения из-за позиции "Самопомочи", - Сыроид
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