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Все про:Литва (1073) сотрудничество (566) Укроборонпром (400)

 Украина и Литва договорились расширить военно-техническое сотрудничество, - "Укроборонпром"

Украина и Литва договорились углубить военно-техническое сотрудничество, а также определили перспективные направления инвестирования в совместные проекты оборонного сектора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу государственного концерна "Укроборонпром", соответствующая договоренность была достигнута в ходе встреч делегации госконцерна во главе с гендиректором Романом Романовым с должностными лицами и представителями деловых и научных кругов Литовской Республики.

При содействии Посольства Украины, украинская делегация встретилась с Министром национальной обороны Литвы Раймундосом Кароблисом, заместителем Министра экономики Литвы Рамунасом Буракосом, должностными лицами Министерства иностранных дел, руководителями ряда ассоциаций предприятий оборонного комплекса и отдельных компаний Литвы.

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В частности, в ходе встреч стороны обсудили существующий промышленный и научно-технический потенциал Украины и Литвы в оборонной сфере, возможности совместной реализации отдельных проектов и договорились о дальнейшем обмене информацией на данную тему.

"Также обсуждался вопрос участия предприятий оборонного комплекса Украины в международной выставке военной техники и вооружения, которая состоится в октябре 2017 года в Литве", - подчеркнули в пресс-службе.

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Литва всегда была верным союзником Украины, поэтому с ней может получиться отличное сотрудничество в военно-технической области!
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Все больше и больше уважаю Литву... Знают же что с барыгами и казнокрадами при власти Украины имеют дело, но все равно помогают украинскому народу.. Европа и США уже рукой махнули.., а Литва еще поддерживает..., ну и Канада тоже.
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а может там, в литве, не такие категоричные, насчет "барыг и казнокрадов", поэтому и сотрудничают?
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а может они просто знают , что от монголоидной русни ничего хорошего нельзя ожидать?
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враг моего врага - мой друг, я правильно тебя понял?
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igezo -

понедельник, 12 декабря 2016 г.

Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте





Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Об этом сегодня в ходе второго украино-литовского бизнес форума заявила президент Республики Литва Даля Грибаускайте.
"Лично я и также международное сообщество считает, что в вашем случае коррупция составляет бОльшую угрозу, чем сама российская угроза", - подчеркнула она.

По словам Грибаускайте, Украина должна бороться "не только с внешней агрессией , но и с той коррупцией внутри, которая не позволяет улучшать благосостояние страны".

"Мы все хотим видеть, что вам болит за вашу страну, что вы хотите менять вашу страну и помогать своим людям... Только тогда мы сможем вам помогать. В противном случае, вы останетесь сами по себе", - предупредила президент Литвы.

Теперь немного включаем логику.

Надеюсь, всем уже известно и понятно, что Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции в Европе по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.

Соответственно, если немного упростить и конкретизировать вышеприведенное выражение Грибаускайте, то оно означает, что Порошенко еще больше вредит Украине, чем Путин.

Не так ли?..

Автор: Мишель Пророк на 16:22


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это чужой президент, даже если с большой буквы. он просто чужой, он имеет право голоса, высказаться. но мы растём, у нас будет таких три-пять-семь-тысяча сорок девять ) простое число будет. простой лидер. гавно незамазанное. неверящее в то, что без рф планете песта. как-то так.
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манипуляция. заголовок не соответствует тексту. последнее предложение высосано из пальца (пальца ли ?). по такой логике мишеля (которого что-то давно не видно, исписался, шоле?) ты, лео, тоже вредишь украине - ты живешь в коррумпированной стране, а, значит, ты коррупционер. не так ли?..
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igezo - никакой манипуляции, четкий анализ и выводы на нем основанные... и да, я коррупционер - приходится давать взятки время от времени, иначе ни как... Я не революционер и бороться с системой нет времени...
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бред, а не четкий анализ. ты ремонт в квартире когда-нибудь делал, так, чтобы за пол-дня, без пыли, грязи, чтобы все покрашенное высохло и мебель протертая стояла?..
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поживи в Друскининку, сними квартиру, покатайся на велосипеде арендованом в лесу. тихо, спокойно, грамотно. мечты о жизни, а не о завоевании. но если 100 китайцев прибудут на 1 кв м - хз как будет
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кто не понял, речь не о сафченгах, а о компенсации. 100к и топманагеры лугандонов уже титушки, ещё 100 - и тигры у ног сели и сдали кураторов. теоретически, есоли гарвнтировать свободу Плотницкому и жизнь до старости - можно получить свидетеля. нужно показать, что свидетель может пожть лет 10
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а теперь прикинь, какой вой "патриотов" будет слышаться, если плотницкий пойдет на сделку со следствием...
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до воя патриотов плотницкий не доживет, будет взвешивать за и против, и лифт. насколько я понимаю, он готов уже - слабое место его - продолжение рода. убивать - нет - найти и казнить, мы же фашисты. или найти и не казнить, рашатудей покажет, что идеваются над детьми главы луганска - призыв +3000% мяса
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руснявые свиньи не враги, они просто паразиты и падальщики.
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заметки ленина на полях спотрим, перед постом копипастим в буфер, банда мфти )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Литва договорились расширить военно-техническое сотрудничество, - "Укроборонпром"
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