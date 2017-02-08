 Украина и Литва договорились расширить военно-техническое сотрудничество, - "Укроборонпром"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу государственного концерна "Укроборонпром", соответствующая договоренность была достигнута в ходе встреч делегации госконцерна во главе с гендиректором Романом Романовым с должностными лицами и представителями деловых и научных кругов Литовской Республики.
При содействии Посольства Украины, украинская делегация встретилась с Министром национальной обороны Литвы Раймундосом Кароблисом, заместителем Министра экономики Литвы Рамунасом Буракосом, должностными лицами Министерства иностранных дел, руководителями ряда ассоциаций предприятий оборонного комплекса и отдельных компаний Литвы.
В частности, в ходе встреч стороны обсудили существующий промышленный и научно-технический потенциал Украины и Литвы в оборонной сфере, возможности совместной реализации отдельных проектов и договорились о дальнейшем обмене информацией на данную тему.
"Также обсуждался вопрос участия предприятий оборонного комплекса Украины в международной выставке военной техники и вооружения, которая состоится в октябре 2017 года в Литве", - подчеркнули в пресс-службе.
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понедельник, 12 декабря 2016 г.
Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Об этом сегодня в ходе второго украино-литовского бизнес форума заявила президент Республики Литва Даля Грибаускайте.
"Лично я и также международное сообщество считает, что в вашем случае коррупция составляет бОльшую угрозу, чем сама российская угроза", - подчеркнула она.
По словам Грибаускайте, Украина должна бороться "не только с внешней агрессией , но и с той коррупцией внутри, которая не позволяет улучшать благосостояние страны".
"Мы все хотим видеть, что вам болит за вашу страну, что вы хотите менять вашу страну и помогать своим людям... Только тогда мы сможем вам помогать. В противном случае, вы останетесь сами по себе", - предупредила президент Литвы.
Теперь немного включаем логику.
Надеюсь, всем уже известно и понятно, что Украина стала сейчас лидером по уровню коррупции в Европе по той причине, что президент Порошенко не только не борется реально с ней, а, напротив, возглавляет коррупцию в стране.
Соответственно, если немного упростить и конкретизировать вышеприведенное выражение Грибаускайте, то оно означает, что Порошенко еще больше вредит Украине, чем Путин.
Не так ли?..
Автор: Мишель Пророк на 16:22
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