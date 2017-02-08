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 Франция, Италия, Португалия и Испания попросили НАТО усилить присутствие на юге Европы

Главы оборонных ведомств Франции, Италии, Португалии и Испании призвали НАТО увеличить свое присутствие на юге Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом сообщает Euractiv.

"Четыре страны подписали совместное письмо, которое было отправлено генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В письме министры настаивают на том, что "важно укрепить и увеличить значение и роль организации на юге Европы", - говорится в сообщении.

Так, министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сказала после заседания так называемого "Южного квартета" в Порту, что их просьба по увеличению присутствия НАТО вполне оправдана, поскольку "сегодня риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, что были раньше, и они также происходят с нескольких направлений". Она также добавила, что "это правда, что НАТО традиционно не имеет сильного присутствия на юге Европы", но она и ее коллеги, как и раньше, выступают за большее участие Альянса в их регионе, особенно в Средиземноморье.

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В свою очередь министр обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес отметил, что они не будут раскрывать точное содержание письма, пока генсек НАТО не ознакомится с ним.

Четыре министра также обсудили новые вызовы, стоящие перед Европой в сфере безопасности и обороны, потому что "оружие, которое используется новым поколением террористов, необычное и ему трудно противодействовать".

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан со своей стороны подчеркнул важность НАТО. Он также согласился с тем, что Альянс должен быть адаптирован к новым террористическим угрозам и рискам.

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Светлана Наумова
Сорняк на дороге
Большой дайджест: выполоть русский сорняк человеческой цивилизации Читать дальше...
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Ну а про оккупацию крыма что говорят бандеровские Геббельсы?
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Mikola Kuzik))) Пидарос, Я у тебя спрашиваю что пишут бандеровские Геббельсы про окупацию крыма?
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Mikola Kuzik))) Пидарос, как там в АДУ поживает ансамбль александрова? Скоро вся пидерация будет там где ансабль александрова!
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Mikola Kuzik))) А что говорят бандеровские Геббельсы, про этих шахтеров что в клетке?


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Алексей Широпаев
Мертвяцкие души России Русский фашизм, как предтеча всех темных сил на Земле. Читать дальше.
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Mozhete smejatsa no Estonia vsegda vypolnil svoi obezatelstva pered NATO, vrjatli NATO mozhet ne vypolnit svoi obezatelstva, dazhe Obama v Estonii ob etom govoril .
I esli NATO ne vypolnit, togda mozhno ego mertvym tshitat ...
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я так понял ты уже вылепил петуха из гавна и заработал на фанфурик боярышника.
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Франция, Италия, Португалия и Испания попросили господина Трампа усилить присутствие его вооруженых сил на юге Европы ))
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Трамп вам обещал сделать США великими , хуйло общел вернуть совок , вот все и откатится более менее назад в 70е.. , только теперь нет соц табора ,там одна параша с фекальными сосулями бес штанов бес союзников , спонсирующая террористов что давят людей грузовиками , а сама ведет войну против самого близкого соседа и как ни как успешно начинает получать по харе с каждым днем все уверенней ...
Нужно ли НАТО усиливать восток Европы , думаю да , когда параша рухнет с той помойки повалят миллионы дигинератов во все стороны с криками - дайте пожрать ...
То что это начало доходить вечно Озабоченным ну то таке . нам не холодно не жарко , примерно такой ответ им

как там они г-рят - мы сильно озабоченны что ваша озабоченность вызвала у вас приступ мозговой активности и начала понимания ситуации .
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Я точно знаю,не вернусь
В страну каздлов баранов и рабов
Пусть даже через 100 веков...
Там никогда не будет Гениев.. :D
Игорь Тальков..
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Из жизни свиней
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«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истреблять крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». Лев Толстой. «Хаджи-Мурат». Читать дальше...
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чЛенинБург город закрытый с июля 1941 года.. блокада продолжаецца...
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ГУЛаг, как высшая форма существования России
Генетическая обусловленность нравственной неполноценности русских. Читать дальше...
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Телеканал kamikadzedead
Ютуб.надувная армия РАБссии.Убойное видео из Каздластана..
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дада, как именно "отторгает" я видел в программе одессита Жванецкого, который всем ватанам хотевшим поорать и повозмущаться Саакой позакрывал рты. Тогда еще Саака был там.
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вот черт, любимая Италия в списке, кого же теперь будет любить рАссейское ТВ?? Придется всех ненавидить.
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мне посс....ть откуда ты думаешь я, я буду писать так, чтоб твой клюв махал слева направо.
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жду пока ты выселишь. Когда ты приедешь из Северной кореи, витязь котлеткин?
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знатно ватное отребье на ветке опускают, как эти чмошники скулят, это что то, вяликие мля, во умора
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Путин уже и до Португалии добрался
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до газпрома точно добрался, кстати смотрел последнее видео Луки , Лука в курсе


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Вскрылось очередное ужасное преступление против человечности другом рашки Асадом. В секретной тюрьме Сейднайя с 2011 года без суда и следствия были повешены 13 тысяч гражданских: судей, учителей журналистов, адвокатов, простых граждан. Речь не идет об игиловцах, казненные были оппозиционерами, просто участниками демонстраций.
По открытой статистике кацманавты пермяковы, хызболла и мясник асад убили 200 тыс граждан, которые не имели никакого отношения к ИГИЛ. Так тем ИГИЛовцам, диким бородатым убийцам-фанатикам, до таких "правительственных" карателей - как пешком до луны... И это только верхушка айсберга той резни, которую с помощью руцкого мордора, устроил садист асад своему народу.
Все эти преступления, вкупе с ушлыми гибридными выкидонами в Украине и балалаечным лихачеством ржавых мигов, прыгающих без транспондеров в чужом небе, засранный руцко-миром интернет, убитый малазийский боинг - создали по крупицам ту подсознательную правду о рашизме, которую никакие ток-шоу не смогли бы европейцам объяснить.
Зарвавшиеся от ситуативных успехов ху0ло-пропагандоны, в силу своей бирёзавай хромоссомо-одаренности, проморгали одну простую вещь: каких бы они фиёнов/ле пенов и фараджей не подкупали, сколько бы они не стучали козлинными копытами по клаве, хакая правительственные серваки - здравый смысл и цивилизованное человеческое сознание невозможно заменить параллельной реальностью. Подсозанание нормальных людей выставляет имунную защиту от разрушения и варварства, от лжи и мозгомойки.
Эти южные страны, например Испания и Италия, считались чуть ли не в кармане у хулостана, а гляди-ко: послали таки русню "нуевонах" с их паршивым баблом, давайте-ка калитку на щеколду закроем да балкой припрём... Мнагаходука удалась, велдан рашистские дегенераты.
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соседи через участок увеличили закупки туалетной бумаги и развесили сопли. вдруг серхёзный посан приедет, коронованный.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция, Италия, Португалия и Испания попросили НАТО усилить присутствие на юге Европы
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