 Франция, Италия, Португалия и Испания попросили НАТО усилить присутствие на юге Европы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом сообщает Euractiv.
"Четыре страны подписали совместное письмо, которое было отправлено генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В письме министры настаивают на том, что "важно укрепить и увеличить значение и роль организации на юге Европы", - говорится в сообщении.
Так, министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сказала после заседания так называемого "Южного квартета" в Порту, что их просьба по увеличению присутствия НАТО вполне оправдана, поскольку "сегодня риски, с которыми сталкивается Европа, отличаются от тех, что были раньше, и они также происходят с нескольких направлений". Она также добавила, что "это правда, что НАТО традиционно не имеет сильного присутствия на юге Европы", но она и ее коллеги, как и раньше, выступают за большее участие Альянса в их регионе, особенно в Средиземноморье.
В свою очередь министр обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес отметил, что они не будут раскрывать точное содержание письма, пока генсек НАТО не ознакомится с ним.
Четыре министра также обсудили новые вызовы, стоящие перед Европой в сфере безопасности и обороны, потому что "оружие, которое используется новым поколением террористов, необычное и ему трудно противодействовать".
Французский министр Жан-Ив Ле Дриан со своей стороны подчеркнул важность НАТО. Он также согласился с тем, что Альянс должен быть адаптирован к новым террористическим угрозам и рискам.
2724 165
СБУ приняла решение пока не запрещать въезд в Украину кандидату в Президенты Франции Ле Пен, - Ткачук(157)
"Авдеевка - украинский Алеппо": украинцы пикетировали посольства РФ в Риге, Риме и Лиссабоне. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(36)
"Мы все - Зозуля!", - игроки испанского "Бетиса" коллективно выступили в поддержку украинского футболиста. ФОТО(180)
"Для чего вся эта война?" - украинское посольство в Испании обратилось в ФФУ с просьбой защитить Романа Зозулю(105)
Зачем Порошенко "управляемый референдум" по НАТО(0)
Порошенко: Надеюсь, мы сможем найти аргументы, чтобы Россия, наконец, начала имплементировать Минские договоренности(90)
У Администрации Трампа нет политики и нет стратегии для киберпротивостояния РФ, - Маккейн(53)
Сорняк на дороге
Большой дайджест: выполоть русский сорняк человеческой цивилизации Читать дальше...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Алексей Широпаев
Мертвяцкие души России Русский фашизм, как предтеча всех темных сил на Земле. Читать дальше.
Ответить
I esli NATO ne vypolnit, togda mozhno ego mertvym tshitat ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нужно ли НАТО усиливать восток Европы , думаю да , когда параша рухнет с той помойки повалят миллионы дигинератов во все стороны с криками - дайте пожрать ...
То что это начало доходить вечно Озабоченным ну то таке . нам не холодно не жарко , примерно такой ответ им
как там они г-рят - мы сильно озабоченны что ваша озабоченность вызвала у вас приступ мозговой активности и начала понимания ситуации .
Ответить
Ответить
В страну каздлов баранов и рабов
Пусть даже через 100 веков...
Там никогда не будет Гениев.. :D
Игорь Тальков..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Подборка авторов
«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истреблять крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». Лев Толстой. «Хаджи-Мурат». Читать дальше...
Ответить
Ответить
Москвичка пишет....Маски сброшены.
Ответить
Генетическая обусловленность нравственной неполноценности русских. Читать дальше...
Ответить
Ютуб.надувная армия РАБссии.Убойное видео из Каздластана..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По открытой статистике кацманавты пермяковы, хызболла и мясник асад убили 200 тыс граждан, которые не имели никакого отношения к ИГИЛ. Так тем ИГИЛовцам, диким бородатым убийцам-фанатикам, до таких "правительственных" карателей - как пешком до луны... И это только верхушка айсберга той резни, которую с помощью руцкого мордора, устроил садист асад своему народу.
Все эти преступления, вкупе с ушлыми гибридными выкидонами в Украине и балалаечным лихачеством ржавых мигов, прыгающих без транспондеров в чужом небе, засранный руцко-миром интернет, убитый малазийский боинг - создали по крупицам ту подсознательную правду о рашизме, которую никакие ток-шоу не смогли бы европейцам объяснить.
Зарвавшиеся от ситуативных успехов ху0ло-пропагандоны, в силу своей бирёзавай хромоссомо-одаренности, проморгали одну простую вещь: каких бы они фиёнов/ле пенов и фараджей не подкупали, сколько бы они не стучали козлинными копытами по клаве, хакая правительственные серваки - здравый смысл и цивилизованное человеческое сознание невозможно заменить параллельной реальностью. Подсозанание нормальных людей выставляет имунную защиту от разрушения и варварства, от лжи и мозгомойки.
Эти южные страны, например Испания и Италия, считались чуть ли не в кармане у хулостана, а гляди-ко: послали таки русню "нуевонах" с их паршивым баблом, давайте-ка калитку на щеколду закроем да балкой припрём... Мнагаходука удалась, велдан рашистские дегенераты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить