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Все про:контрабанда (1653) Луганщина (3659) орехи (4)

 Луганская полиция задержала фуру с 19 тоннами контрабандных орехов

В Луганской области полицейские задержали фуру с 19 тоннами контрабандных орехов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские остановили для проверки автомобиль "Volvo fn 12" с регистрационными номерами Винницкой области, который двигался в сторону границы с РФ.

При осмотре содержимого прицепа правоохранители обнаружили очищенные грецкие орехи весом 19 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки. Водитель, 48-летний житель Винницкой области, предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их подлинности и требовали дополнительной проверки.

Для выяснения обстоятельств и происхождения груза транспортное средство и водителя передали следственно-оперативной группе. Проводится проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на первое место в Европе по экспорту ореховых зерен и цельных плодов
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А говорят, липецкая фабрика не работает...
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слепотрасты в действии и где здесь гос-интерес, только личный, исходя из этого и все остальное управление в этом же направлении --- "реформы" по новому кругу--- бригада
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Оторвать контрабандистам "орехи".Или подвесить за них.
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блокування?.. от сволота.. це ж контрпродуктивно.. там же наші люди.. без торгівлі з орлдо економіка України впаде і всі замерзнуть.. шо творять... рука москви..
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Я не в теме, а шо с орехами то происходит в феврале месяце да еще и с 19 тоннами, да еще и в Луганской области, которые ехали в россиию???????????????
Орехи, это что - драг.метал Украины???

Это уже мем у погранцов такой???

Или эта новость, это жесткий стеб над "хохлами"?
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Ты моего вопроса не поняла, ты читать не умеешь, или думать? Если тебе не чего сказать - затыкнись...
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Или кацапа с сраку засунуть, что бы голова некачась?
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так как в мордовии и удмуртии орехи не растут то объясняю.
Их очень хорошо берут за границей Украины для кондитерских и косметических целей.
У нас же они растут из за подходящего климата просто на улице.
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Да ладно!?!? А я этот мусор, каждую осень, не знаю куда девать. Ни кому они не нужны, потому как у соседей по селу такая же фигня. Семья за год может съесть ну грамм 200 орехов (имею ввиду уже ядра).
А тут вон оно что. Кто бы мог подумать...
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У кого как. В моей семье 200 грамм орехов (ядер) уходит примерно за 3-4 дня. Ибо ежедневно в состав завтрака входит горсть орехов.
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Орехи - это товар. Ценный пищевой продукт. На товар должны быть сопроводительные документы.
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1кг орехов стоит 100-130 гривен . Вот и считайте . Иногда торговать орехами выгоднее чем торговать металлопрокатом. И не надо лицензий сложных. Винницкая ореховая мафия в работе- рашку орехами кормит. Щас звонок - и машину пропустят.
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С Винницы орехи,во погранцы попали,будут прямо до липецка сопровождать
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Хлопці як бути з горіхами,може через луганщину




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что значит контрабандные орехи в Луганской области?!
их ввезли в Украину контрабандным путем?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуганская полиция задержала фуру с 19 тоннами контрабандных орехов
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