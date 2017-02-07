 Луганская полиция задержала фуру с 19 тоннами контрабандных орехов

пресс-службе Нацполиции.говорится в
Полицейские остановили для проверки автомобиль "Volvo fn 12" с регистрационными номерами Винницкой области, который двигался в сторону границы с РФ.
При осмотре содержимого прицепа правоохранители обнаружили очищенные грецкие орехи весом 19 тонн в картонных коробках без соответствующей маркировки. Водитель, 48-летний житель Винницкой области, предоставил сопроводительные документы на груз, которые вызвали у правоохранителей сомнение относительно их подлинности и требовали дополнительной проверки.
Для выяснения обстоятельств и происхождения груза транспортное средство и водителя передали следственно-оперативной группе. Проводится проверка.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на первое место в Европе по экспорту ореховых зерен и цельных плодов
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Орехи, это что - драг.метал Украины???
Это уже мем у погранцов такой???
Или эта новость, это жесткий стеб над "хохлами"?
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Их очень хорошо берут за границей Украины для кондитерских и косметических целей.
У нас же они растут из за подходящего климата просто на улице.
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А тут вон оно что. Кто бы мог подумать...
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их ввезли в Украину контрабандным путем?!
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