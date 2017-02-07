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 Политика Украины
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Все про:ВР (21986) закон (2240) парламент (894) Сыроид (163)

 Большинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид

Законы, которые принимают народные депутаты Верховной Рады Украины, являются не очень качественными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 Канале.

"Те законы, которые регистрирует Рада, совсем не соответствуют вызовам времени. Люди часто спрашивают, почему мы так мало принимаем законов. Но мы их принимаем больше, чем все европейские страны вместе взятые. Поэтому здесь вопрос в качестве, а не в количестве, ведь большинство законов - некачественные", - заявила Сыроид.

Сыроид пояснила, что некачественные законы появляются потому, что законодательная функция у парламента - производная от способности Рады контролировать правительство.

Она также добавила, что именно поэтому украинцы не чувствуют работы Верховной Рады, а наоборот - думают, что их обманули.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Шестую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой, - Парубий. ВИДЕО
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Так там вся Рада протухшая. Закапывать всех нужно, а то задохнёмся.
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новые найдутся, нам бы закон запрещающий старым и их приближенным избираться, иначе мы от них и их сынков не избавимся! и еще бы возможность отзывать этих народных обранцев за прогулы и систематическое вранье
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все совково-барыжное отродье надо изолировать от власти, правильно пишите, законом, как делала Восточная Европа
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и кто этот закон об изоляции отродья примет ?
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примут когда зраду обложат покрышками и на грушевского будет стоять пол Киева
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пол Киева без повода не выходит
и покрышки жгут просто так только пижоны
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...нам бы закон запрещающий старым и их приближенным избираться...


и кто его примет ?
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от этих не дождемся, это точно. Как и про импичмент
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я не спрашивал, от кого не дождёмся.
я спрашивал, кто примет
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такий підхід не допоможе. Нові рила в парламенті швидко потрапляють на гачок якогось олігарха і проводити після цього самостійну політику не спроможні. А от можливість відкликати брехунів від кормушки - це було б дуже добре.
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Они вообще, эти принимаемые олигархами законы никому не нужны.
Коалиция ворья уже приняла сотни законов за 2 года... И с каждым новопринятым законом, жизнь людей и их материальное состояние только ухудшается.
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Володимир Инкогнито 100% - у нас сейчас дикий феодализм... - законы это отмазки для Европы, исполняются только для простых смертных и то процентов на 10. Вот свежий и наглядный пример Пашинского..- уже все забыли про него, потому что все перекрылось многократно другими беспределами...Ад, если короче.... Страшный сон какой то...
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А, шо пашинский твой феодал?
Может ты всё таки путаеш феодализм с коррумпированностью и продажностью чиновников?
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Владік - Владик и твой тоже... - капиталистам уже не разрешали в граждан просто так без наказано стрелять..., даже во временна дикого Запада.., а у нас можно... - значит мы еще в крепостном праве сынок...
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Не вешай дядя на меня своих феодалов и твае "право" каким ты там к феодалу прикреплён. А я те, дядя, раскажу худший вариант развития в тваём случае если твой феодал в тебя выстрелит. Продажный и лживый суд просто скажет, что ты, его крепостной, поступил неправомерно, а твой феодал защищался от тебя. Но даже продажний и лживый суд не скажет, шо твой феодал в праве стрелять в тебя. Ферштейн, дядя?
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В случае с пидром Пашинским ет мы еще будем посмотреть Скажет суд что пидр прав Или не скажет Я думаю что скажет что пидр прав Потому как в противном случае Его нужно садить Хочу посмотреть на тот суд Который петуху помагающему растаскивать бьюджет Даст 7 лет Как и положено в етих случаях Без отягчающих
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а мне бы хотелось не посмотреть, а чтобы таких пидаров как пашинский и прочих петухов растаскивающих бюджет и им соучавствующих реально сажали. Но в случае когда правохранительная система (в т.ч. суды) неблагонадёжна об этом можно только мечтать. С дела в несколько томов исчезает всего один нужный документ, или свидетель соврёт и все - отсутствует состав преступления, или событие преступления...
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К сожалению вы правы Уж не знаю чем наши предки так согрешили переди богом Но он пока решил нас не баловать справедливым правосудием Боюсь и дети наши Если не внуки Его не увидят Карма такая
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Предки согрешали тем, что способствовали распространению взяточничества которое переросло в масштабную коррупцию. Давние, обычная бутылка коньяка или коробка конфет это ведь тоже взятка. Но никто и не думал жаловаться за нарушение порядка решения вопроса, это ведь в благодарность за решение столь важного вопроса, который вместо одного месяца решился всего лиш за две недели. Потом - ну и хер с ним если за то, шо вместо коньяка стали уже требовать деньги, ведь вопрос то решается на неделю или две быстрее, да и отблагодарить такого доброго чела нада. Ещё как вариант - протаскивание кума, брата, свата на хлебное место, а они своих протаскивают, а те потом своих... А кому не повезло пропихнуться куда-то, до сих пор голосуют за гречку (которые тоже не заявят, шо их купили за гречку, ведь тут же халяву раздают за какой-то голос в бюлетене)... Как-то так. В результате везде одни кумы, сваты, браты шо и посадить некого. ...
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ТАТЫШО! Таки все-все законы принимаются тока для ухудшения материального состояния? И как ты свяжеш хотя бы закон о внесении дополнений в закон "об образовании" с ухудшением материального состояния?
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да он мысли в своей голове связать в кучу не может
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Нахер эта зрада нужна вообще, гнать ее надо и подальше.
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и президента
и суды
и полицию

а на пустое место придёт Хуйло ?
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Гнать всех, а кому надо, тот и придет, но не хуйло это точно.
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номерной без хозяина жить не может, он ждёт не дождётся пуйла
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Ринат Амедов - а если не они, то хто?? 133133 Вечный украинский вопрос.. - румыны вот не замарачиваются, да и другие нации тоже...
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Я только что пришел с Дня Рождения от кумы пьяноватый, полушария мозгов немного тормозят.
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ну в таком атмосферном состоянии он точно к тебе не придёт **)))
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чё-то я у румын Черчилля не видел после повешения Чаушеску
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133133 - а там Черчеля им не нужно - законы и институты работают...,а если збои случаются, то люди выходят на улицу и поправляют...И кстати Румыния имеет очень не плохие показатели в ЕС - гугл в помощь..
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если законы и институты работают, то зачем выходить на улицу?

от скуки?
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а Хуйло постесняется прийти на пустое место по какой именно причине?
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тогда на люксембург почему не идёт?

там богатые и добрые
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Вы спросили о Люксенбурге)) они нам ноль с минусом, не сравнивайте родственников с левыми пасажирами.
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кто тебе родственник, собака ты кацапская ?

украинцы? !!!
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а как кацапы с лопаты жрут, знаешь?
и это не анекдот
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А что мы хотели от этого сброда? Ублюдки, ворьё и жульё.
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Большинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид.... каков производитель, такой и товар....... а вы не ешьте некачественные сыры....


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какой производитель депутатов, такие и депутаты
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Да не может быть! Что ни закон примут-то одобрен Венецианской комиссией,согласованный с МВФ ,ЕС и Афонскими старцами.
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Рада мені завжди нагадувала філіал психіатричної лікарні.
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Россмешил Но самое смешное Что спикер етого филиала Единственный в Украине Да думаю что и в мире У которого есть справка Что он благополучно избавился от олегофрении Я думаю ейный факт Еще не оценен в полной мере психиатрами всего мира А меж тем ето феноменально
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Спросите у Ирины Луценко : если солдат ВСУ убивают российским оружием на территории Украины - это агрессия или эфективное использование ? Или когда стреляют из тяжелого российского вооружения из жилых кварталов ДНР - это агрессия или эфективное использование ? Или , когда насилуют женщину - это агрессия или эфективное использование ???
..... закнотворцы хреновы ...
Кто эти люди в Раде ???? Как они туда попали ?
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Некачественный мотлох на базаре, про законы во время войны так не говорят, скорей преступные-антинародные.
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Хотел спросить, почему для управления трамваем нужно учиться, сдавать экзамены. А для управления государством достаточно быть всенародно избранным недоумком.
Но потом подумал... А шо, кто-то этих депутатов избирал? Кто-то за них голосовал? Шо вы кричите, шо их пора менять, если вы даже их не выбирали
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И это раз. А два... вот две минуты поиска в сети, и
Службы Конгресса
Основная статья: Вспомогательные агентства при Конгрессе США Бюджетная служба Конгресса (Congressional Budget Office, CBO)
Библиотека Конгресса (Library of Congress, LOC)
Управление по защите интеллектуальных прав собственности в США (U.S. Copyright Office) Управление общего учёта (Government Accountability Office, GAO; бывшее the General Accounting Office)
...
Хто у нас то тот же бюджет ваял, когда его в одну ночь принимали? Вы хоть этот хлам успели прочитать то?
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Другими словами, у нас есть разделение ветвей власти? На примере того же бюджета. Тех же служб, есть у вас "бюджетная служба"?
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а якби ще перевірити ті закони, що вже наприймали на прибуток\збитки! І збитки покрити за рахунок розробників законів і депутатів, що проголосували за ті збиткові закони, то може б думали головою, а не тим місцем на яке сідають
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это рада последнего сорта, даже не 3-го, потому и принимают непотребное
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07.02.17 23:39 Большинство принимаемых Радой законов - некачественные...

А першоджерельна причина одна - це недолугість закону про вибори депутатів Верховної Ради.
І звідсіля тягнуться усі гальма у реформах, усі косяки в економиці і правоохоронстві.

І доки не буде, як у Європі, закону про вибори по відкритих списках з коригуванням окремих кандидатів, немає сенсу сподіватись на нормальне функціонування країни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид
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