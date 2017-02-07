 Большинство принимаемых Радой законов - некачественные, - Сыроид

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 Канале.
"Те законы, которые регистрирует Рада, совсем не соответствуют вызовам времени. Люди часто спрашивают, почему мы так мало принимаем законов. Но мы их принимаем больше, чем все европейские страны вместе взятые. Поэтому здесь вопрос в качестве, а не в количестве, ведь большинство законов - некачественные", - заявила Сыроид.
Сыроид пояснила, что некачественные законы появляются потому, что законодательная функция у парламента - производная от способности Рады контролировать правительство.
Она также добавила, что именно поэтому украинцы не чувствуют работы Верховной Рады, а наоборот - думают, что их обманули.
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и покрышки жгут просто так только пижоны
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и кто его примет ?
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я спрашивал, кто примет
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Коалиция ворья уже приняла сотни законов за 2 года... И с каждым новопринятым законом, жизнь людей и их материальное состояние только ухудшается.
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Может ты всё таки путаеш феодализм с коррумпированностью и продажностью чиновников?
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и суды
и полицию
а на пустое место придёт Хуйло ?
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не волнуйся
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от скуки?
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там богатые и добрые
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или про Лугандон?
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украинцы? !!!
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и это не анекдот
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..... закнотворцы хреновы ...
Кто эти люди в Раде ???? Как они туда попали ?
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Но потом подумал... А шо, кто-то этих депутатов избирал? Кто-то за них голосовал? Шо вы кричите, шо их пора менять, если вы даже их не выбирали
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Службы Конгресса
Основная статья: Вспомогательные агентства при Конгрессе США Бюджетная служба Конгресса (Congressional Budget Office, CBO)
Библиотека Конгресса (Library of Congress, LOC)
Управление по защите интеллектуальных прав собственности в США (U.S. Copyright Office) Управление общего учёта (Government Accountability Office, GAO; бывшее the General Accounting Office)
...
Хто у нас то тот же бюджет ваял, когда его в одну ночь принимали? Вы хоть этот хлам успели прочитать то?
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А першоджерельна причина одна - це недолугість закону про вибори депутатів Верховної Ради.
І звідсіля тягнуться усі гальма у реформах, усі косяки в економиці і правоохоронстві.
І доки не буде, як у Європі, закону про вибори по відкритих списках з коригуванням окремих кандидатів, немає сенсу сподіватись на нормальне функціонування країни.
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