 Додон предложил провести трехсторонние переговоры Молдовы с Россией и ЕС

Об этом он сообщил во вторник, 7 февраля, в интервью DW, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть Россия, есть ЕС, у нас есть соглашение о свободной торговле и с одной стороной, и с другой. Вот Россия - ЕС, у них какие-то взаимные санкции, но из-за этого страдаем мы, маленькая страна. Нас тянет то один в одну сторону, то один - в другую", - пояснил Додон.
Он подчеркнул, что Кишинев заинтересован в том, чтобы возобновить стратегическое партнерство с Москвой, сохраняя хорошие отношения с Брюсселем.
Одновременно президент Молдовы высказал мнение, что за последние несколько лет его сограждане стали меньше доверять евроинтеграции, увидев, что она не приводит к улучшению их благосостояния. В этом Додон винит отчасти бывшее руководство страны, а отчасти - европейских чиновников, которые, по его словам, поддерживали Кишинев, исходя из геополитических интересов.
"Очень часто эта помощь была геополитической. То есть молдавское правительство воровало деньги, не делало никаких реформ, качество жизни падало, но эти политики, которые прикрывались европейскими ценностями, европейскими флагами, шантажировали Брюссель и Запад: если вы нам не поможете, то придут русские. Русские танки, Путин, социалисты, Додон. И из-за этого они все эти годы давали деньги геополитически. Народ это видел, и доверие к ЕС, к европейской интеграции падало", - считает Додон.
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А если они с Приднестровья ,то корее на три базара,-это точно.
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чтоб не "тянуло то в одну сторону то в другую", надо определиться с кем ты, родной!
а то одной жoпой на двух стульях усидеть не получается. только надо учитывать, как твои предложения, мягко говоря, отклонили в Москве и Тирасполе. так что стул, в общем-то один.
садись скорее, глупый! да не раскачивайся, сиди нормально, а то и его уберут.
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Вот и решает народные проблемы
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Треба відпрацьовувати сценарій для Трампа - імпічмент ганДодону.
А Україні потрібно не пропустати через свою територію в Молдову і Придністров"є рашистський військовий контингент.
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Председатель Партии социалистов Республики Молдовы Игорь Додон приветствовал собравшихся делегатов, рассказал о достижениях ПСРМ, а также разъяснил принципиальную позицию по большинству вопросов.
Действуя дружно, напористо, грамотно, мы твёрдо идем к намеченной цели, и мы успешно решим все наши политические задачи, заявил Додон.
Сейчас, наша первейшая задача хорошо мобилизоваться. Мы заканчиваем подготовку развернутого Плана мероприятий по проведению предвыборной кампании, обращаем особое внимание на наращивание организационного, информационного и финансового ресурсов нашей партии, - уверен лидер ПСРМ.
Также, слово было предоставлено депутату-социалисту Иону Чебану, экс-премьеру Зинаиде Гречаный, исполнительному секретарю Владу Батрынче и другим.
Делегаты cъезда определили следующие основные задачи, которые предстоит решить ПСРМ сразу же после прохождения в парламент:
- денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС,
- проведение референдума по вопросу интеграции страны в Таможенный союз,
- укрепление отношений с Россией,
- внедрение экономической программы по оздоровлению ситуации в Молдове, основанной на принципах защиты интересов граждан и возрождения всех областей экономики,
- создание социально-ориентированного государства,
- консолидация сторонников государственности и сохранение нейтрального статуса РМ,
- сохранение и продвижение молдавской культуры, истории, языка, а также многовековых традиций Православия и т.д.
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Можно через ЕС, РБ и далее в РФ.
Проблем везти нет. Есть проблема, чтобы дали торговать.
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Дуже вже ситуація схожа на українську. Тільки без війни з Московією.
Джерело: http://ua.censor.net.ua/n426889
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