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 Политика Украины
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Все про:Авдеевка (1104) Тука (441) Министерство по вопросам оккупированных територий (83)

 Боевики хотели заставить Украину пойти на уступки относительно переговоров, создав гуманитарную катастрофу в Авдеевке, - Тука

Российско-оккупационные войска ставили целью создание гуманитарного кризиса в Авдеевке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

"Это была сначала сугубо военная попытка отбить позиции, которые военные не так давно заняли в Авдеевке и которые очень важны с точки зрения стратегического местонахождения. Постепенно боевики, понимая, что не удается отбить промзону, использовали весь спектр вооружения. Полностью допускаю, что была попытка, загнав Украину в гуманитарную тяжелую ситуацию в Авдеевке, вызвать украинскую сторону на уступки относительно переговоров и самостоятельно, добровольно, освободить промку. Не достигли", - сказал Тука.

Он также заявил, что доволен тем, как украинская власть отреагировала на ситуацию в Авдеевке.

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"Я откровенно скажу, я доволен тем, как четко сработали все ветви власти. Военным честь и хвала. Военные администрации - 100%. И уже сегодня должны были начаться восстановительные работы. Администрация Президента, которая смогла объединить разные администрации, разных областей и отправить гуманитарку в Авдеевку, отработала на 10 баллов. Я, честно говоря, ожидал, что ситуация будет худшей, исходя из того опыта, который я имел в Сватово", - рассказал Тука.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.

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Круто, когда сидишь в украинской Авдеевке и смотришь по телевизору вербовочные ролики из ДНР по ДНРовскому каналу "Оплот".
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привет стецьку, который просирает наши налоги на тучи соевых попихачив
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США 7 февраля совершил 11-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе и возвратился на базу в Италии. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно сообщению, тяжелый американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вылетел утром 7 февраля с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.

Практически весь день беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но не пересекал ее. Полет проходил на высоте 15-16 тыс. метров. В некоторое моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российской границе (в Белгородской и Воронежской областях) на расстояние приблизительно в 70 км, - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что это уже второй полет американского БЛА в Донбассе за три дня.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог вести разведку за всей территорией "ДНР" и "ЛНР", а также пограничными областями России. Кроме того, он мог наблюдать и действия, предпринимаемые вооруженными силами Украины, - отмечается в сообщении.

Согласно открытым источникам, аппарат может вести патрулирование в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал президент.
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Какая катастрофа? Ты чё,тука? Ты ж говорил,что это "эффективный контроль".
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Тука ЧМО вообщем - это даже не обсуждается... Предлагаю всем пойти на другую новостную ленту...
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И по этой самой причине полиция разогнала дубинками блокирующих авто и ж/д дороги в Лугандон? Чтобы боевики боялись?
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Порошенко действует по принципу - бей своих, что бы чужие боялись
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Так саме тупо ,як і його "папередник", ну то так саме і закінчит)))))
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Сцукі, ви гуманітарну катастрофу цілій Україні влаштовуваєте)))
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Гуго Карлович™‏@JoN_TM

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Ностардамус , Мессинг, монах Авель.....теперь новая звезда взошла .... Тука
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Ватоцефальний непотріб Лугандонії зараз має те, за що боровся-

"Пукін ввєді... расєя спасі ...далбас ето -расєя"
І якби не Барига, то всю цю погань треба було ще тоді огородити колючим дротом
і прискорити там гуманітарну катастрофу-
чого вони і добивалися))) і якби не Барига то так і було б- жерли б зараз вугілля аж бігом!
Довго утримував би кремль цей анклав?
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Странный этот Тука, боевики и их РФовские хозяева может чёт там и хотели, но даже если зделать гум. катастрофу в сотне таких Авдеевок - разве это причина ити хоть на малейшие уступки?
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Какие боевики, тучка? Там же эффективные российские контролёры вроде? Или уже нет? Ты ж поди, как от шоколада у этой тучки говна залипать начало.
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Тука, мне хватило твоего мнения о блокаде, чтобы сложить о тебе мнение.
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Что этот мудак делает там??? На передок надо его... Я помню когда он поднялся з а счет того что открыл пункт приема помощи воинам АТО в Киеве на улице Жилянской (мы сами возили и не один раз) а оно просто сидело упаковывало наши последние сбережения и ЗА ДЕНЬГИ ВОЛОНТЕРОВ и обычных людей отправляло всю эту помощь... Так не понятно чем этот человек заслужил право распоряжаться мнением других людей КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ И ЗНАЮТ СИТАЦИЮ НА ДОМБАСЕ????? Кто оно такое???
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А мы легко могли устроить гуманитарную катастрофу в Луганске, чтобы заставить боевиков идти на уступки (если конечно верить в обводную линю электропередач от Счастьинской ТЭС)... Но не сделали. И в Крыму наверное до сих пор можем Титан остановить. А ежели им не будет хватать электричества, мы лучше в Украине без света посидим. Но отключать электричество сепарам нельзя - это ж бизнес. Лучше пусть солдаты гибнут.
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Місцева кодла у Лугандонії нічого не вирішує і ні на що не впливає.
Це ВПХлолалала піриться перед Трампом і хоче створити ситуацію для нього щоби той мав нагоду сісти з ним за стіл переговорів. Навіть ВПХ лолалала погодився на участь Трампа у Норманському форматі.Тобто ВПХлолалала вважає що Трамп буде на його боці, і буде не відверто і огульно допомагати, а всеж таки не шкодити його домаганням від 15 республік..
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Козломордым геббельсам забористую дурь выдали:

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«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей: либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» (А.И. Солженицын)
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трактователь-пророк тука лучше знает намерения боевиков, чем они сами. озаботился бы лучше непосредственными своими обязанностями, а они вовсе не в том, чтобы ляскать языком, причем от фонаря.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики хотели заставить Украину пойти на уступки относительно переговоров, создав гуманитарную катастрофу в Авдеевке, - Тука
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