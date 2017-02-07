 Боевики хотели заставить Украину пойти на уступки относительно переговоров, создав гуманитарную катастрофу в Авдеевке, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.
"Это была сначала сугубо военная попытка отбить позиции, которые военные не так давно заняли в Авдеевке и которые очень важны с точки зрения стратегического местонахождения. Постепенно боевики, понимая, что не удается отбить промзону, использовали весь спектр вооружения. Полностью допускаю, что была попытка, загнав Украину в гуманитарную тяжелую ситуацию в Авдеевке, вызвать украинскую сторону на уступки относительно переговоров и самостоятельно, добровольно, освободить промку. Не достигли", - сказал Тука.
Он также заявил, что доволен тем, как украинская власть отреагировала на ситуацию в Авдеевке.
"Я откровенно скажу, я доволен тем, как четко сработали все ветви власти. Военным честь и хвала. Военные администрации - 100%. И уже сегодня должны были начаться восстановительные работы. Администрация Президента, которая смогла объединить разные администрации, разных областей и отправить гуманитарку в Авдеевку, отработала на 10 баллов. Я, честно говоря, ожидал, что ситуация будет худшей, исходя из того опыта, который я имел в Сватово", - рассказал Тука.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Согласно сообщению, тяжелый американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вылетел утром 7 февраля с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Практически весь день беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но не пересекал ее. Полет проходил на высоте 15-16 тыс. метров. В некоторое моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российской границе (в Белгородской и Воронежской областях) на расстояние приблизительно в 70 км, - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что это уже второй полет американского БЛА в Донбассе за три дня.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог вести разведку за всей территорией "ДНР" и "ЛНР", а также пограничными областями России. Кроме того, он мог наблюдать и действия, предпринимаемые вооруженными силами Украины, - отмечается в сообщении.
Согласно открытым источникам, аппарат может вести патрулирование в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров, - говорится в сообщении.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться. "Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - сказал президент.
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Путин принял страну - участника Большой восьмёрки, а скоро сдаст с продуктовыми карточками и лебедой в пирогах.
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"Пукін ввєді... расєя спасі ...далбас ето -расєя"
І якби не Барига, то всю цю погань треба було ще тоді огородити колючим дротом
і прискорити там гуманітарну катастрофу-
чого вони і добивалися))) і якби не Барига то так і було б- жерли б зараз вугілля аж бігом!
Довго утримував би кремль цей анклав?
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Це ВПХлолалала піриться перед Трампом і хоче створити ситуацію для нього щоби той мав нагоду сісти з ним за стіл переговорів. Навіть ВПХ лолалала погодився на участь Трампа у Норманському форматі.Тобто ВПХлолалала вважає що Трамп буде на його боці, і буде не відверто і огульно допомагати, а всеж таки не шкодити його домаганням від 15 республік..
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