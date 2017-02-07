 В Авдеевке с 16-40 уже 11 раненных, - журналист Бочкала. Военные не подтверждают

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: " В Авдеевке постоянно гремит. С 16:40 уже 11 раненных".
Также вечером во вторник в комментарии "Громадському радіо" пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук не подтвердила информацию об 11 раненых в результате обстрелов со стороны Отдельных районов донецкой области (ОРДО).
При этом Мокренчук отметила, что обстрелы продолжаются, однако меньшей интенсивности, чем это было на прошлой неделе.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Приоритеты власти барыг: сравните обеспечение бойцов ВСУ на передке, своими жизнями не пускающих "руский мир" в наши дома и псов #АвакOFF!
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желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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Никаких стратегических интересов Украины в торговле с террористами нет, кроме как обогащения охуевших чинуш и их пособников.
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я говорю про конкретное фото - это фейк
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Каждый видит только то что хочет. вот ты хочешь видеть дерьмо - ты его и видишь.
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тебе так нужна справка про то что у нас война а не АТО? что изменится для тебя лично? полегчает?
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Чем ты тогда отличаешься от пуйла?
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верхняя фотография это разгоняемый с февраля 2016 года руснявыми сми "скандал" с военнослужащими 92 ОМБР ВСУ которых якобы расселили в коровнике. В последствии эта информация была опровергнута.
желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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так удобно?
это фото пленных тварючка, а не на передке
свинопес провокатор
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верхняя фотография это разгоняемый с февраля 2016 года руснявыми сми "скандал" с военнослужащими 92 ОМБР ВСУ которых якобы расселили в коровнике. В последствии эта информация была опровергнута.
желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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Але Вам видніше. Чекаєте на репортаж речників АТО?
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Позже, вечером во вторник, в комментарии «Громадському радіо» пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук не подтвердила информацию об 11 раненых в результате обстрелов со стороны Отдельных районов донецкой области (ОРДО).При этом Мокренчук отметила, что обстрелы продолжаются, однако меньшей интенсивности, чем это было на прошлой неделе.
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Вот давай реально дождёмся информации хотя бы из двух независимых источников, а уж потом будем разгонять "всё пропало, всех сливают".
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vitaliymkua
Бочкала ще той звєздун: http://nv.ua/ukraine/events/ukrainskie-voennye-ne-podtverdili-informatsiju-ob-11-ranenyh-v-rajone-avdeevki-610347.html
07.02.2017 23:11 07.02.2017 23:30 Ответить Больше не нравится 1
А теперь кого поставить в ковычки?
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Бочкала ще той звєздун: http://nv.ua/ukraine/events/ukrainskie-voennye-ne-podtverdili-informatsiju-ob-11-ranenyh-v-rajone-avdeevki-610347.html
07.02.2017 23:11
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А то ху№ло нападёт, Украина замёрзнет, будет дефолт ... (нужное подчеркнуть)
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С Вашего позволения-добавлю ещё вариант:
"шатун ушатает".
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Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.
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посему ВСУ там теперь и будет топтаться, теряя каждый день людей, но не продвигаясь не на сантиметр вперед.
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А еще есть ФБ, ТВи, ВК и другие прочие разные "приколы", которые, в 21 веке напрочь утилизируют такую должность как "разведчик"))))))
Туда заходишь, читаешь, сопоставляешь.
И, вуаля - все уже ясно и понятно))))))))))))))) И нех ни куда ходить с тяжелыми чуймаданами)))))))))))
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Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.
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В Хорватии был реальный конфликт между хорватами и сербами на этнической и религиозной почве. В Украине линия раскола проходит не между католиками и православными, украиноговорящими и русскоговорящими, этническими украинцами и этническими русскими, а между всеми, кто относит себя к украинской политической нации, и теми, кто считает себя "гражданином СССР" или относит себя к "русскому миру". А таких среди жителей Донбасса меньшинство, и совсем мало тех, кто готов "за СССР" или "за русский мир" воевать. Поэтому и приходится Путину направлять в украинский Донбасс своих боевиков и обеспечивать их оружием и все более тяжелым вооружением, даже танками.
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Alex Genji @GenjiAlex
Периодически гремит что-то ужасное, далеко, но слышно отлично. Я хз что это. Может я уже начинаю сходить с ума.
Солдат НАТО
@odhcpd 37 мин.37 минут назад #Стаханов за последние 1,5 часа исходящими отработка 2-х дивизионов по 2 залпа полным пакетом градов, + полпакета, ствольная исх. 2 в минуту #Луганск 23:09У - наблюдают сильный обстрел Крымского, видно летящие снаряды.
Мясорубка пипец. уже третий день, а все молчат. ню ню))) это чтото значит.
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Свежая несвежая русня Витя позывной Фурс из Харцызска. Зашкварен вчера под Авдеевкой
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