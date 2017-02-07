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 В Авдеевке с 16-40 уже 11 раненных, - журналист Бочкала. Военные не подтверждают

Военный журналист Роман Бочкала заявил, что боевики постоянно бомбят город Авдеевку в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: " В Авдеевке постоянно гремит. С 16:40 уже 11 раненных".

Также вечером во вторник в комментарии "Громадському радіо" пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук не подтвердила информацию об 11 раненых в результате обстрелов со стороны Отдельных районов донецкой области (ОРДО).

При этом Мокренчук отметила, что обстрелы продолжаются, однако меньшей интенсивности, чем это было на прошлой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авдеевку обстрелял танк. Из артиллерии обстреляны Гнутово и Талаковка. Двое наших воинов ранено, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе перешла из региональной плоскости в международную, и в случае, если Россия в ходе рассмотрения данного вопроса Советом Безопасности ООН наложит на него вето, это продемонстрирует реальное отношение российской стороны к ситуации на Донбассе.
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Зато спецназ МВД, менты не с сепарами воюют там а с ветеранами АТО, даже с калеками с фронта, которые блокируют торговлю на крови.
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Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 6 ч6 часов назад

Приоритеты власти барыг: сравните обеспечение бойцов ВСУ на передке, своими жизнями не пускающих "руский мир" в наши дома и псов #АвакOFF!





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Позорище,ане полиция.Ссыкуны малолетние.Уже научены на народ кидаться,как волчары.
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верхняя фотография это разгоняемый с февраля 2016 года руснявыми сми "скандал" с военнослужащими 92 ОМБР ВСУ которых якобы расселили в коровнике. В последствии эта информация была опровергнута.

желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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Роман Рябчук ‏@ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад

Никаких стратегических интересов Украины в торговле с террористами нет, кроме как обогащения охуевших чинуш и их пособников.
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І з Миколаївського полігону маршу на Миколаїв не було )))))) Чому НГ не в АТО,війни нема, АТО це парафія СБУ, НГ і вселякіх спеців на кшталт Кордів, ССО та т. ін., а не ЗСУ)))))
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был. но там отдельный печальный случай и выводы были сделаны быстро и резко.
я говорю про конкретное фото - это фейк
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Слухай, ми всі в Україні живимо і час від часу спілкуємось з хлопцями що повернулись з передка, з госпіталів, або з арміі взагалі і чуєм, бо маємо вуха, гірку правду , на тлі офіційної брехні т. зв. речників )))))))
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ну я тоже не слепой и не глухой и тоже вижу и слушаю тех кто приходит оттуда. Кстати, я уже очень давно вообще не смотрю что там показывают официально по ящику. есть интернет, есть желание.
Каждый видит только то что хочет. вот ты хочешь видеть дерьмо - ты его и видишь.
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но тебе же слаще от дерьма становится. ты уникальный?
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Будем чекати коли баригі заборонят передавати правдиву інформацію, як в Раші заборонили,потім обмежат інтернет ,вірним шляхом прямуємо товарісчі )))))
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сам придумал, сам оскорбился. ты баба что ли?
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слухай, розумнику, тобі чітко і ясно сказали: В ДАНОМУ КОНКРЕТНОМУ ВИПАДКУ - ФЕЙК!!! не згоден??? мотивуй!!! а гівно ще встигнеш попоїсти!!!!
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Части НГ находятся в АТо вместе с частями ВСУ. Точно так же как и на остальной территории Украины

тебе так нужна справка про то что у нас война а не АТО? что изменится для тебя лично? полегчает?
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меня меньше всего беспокоит что скажет хуйло. Но вот то что нынешние партнеры которые навесили на педерацию санкции могут их отменить в связи с развалом минска украинской стороной - вот это меня беспокоит гораздо больше. А санкции четко привязаны к минску. плохо это или хорошо - уже не важно. это дало нам два года относительно спокойной обстановки на востоке страны и позволило укрепить армию и оттолкнуться от экономического дна
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хуйло сказал прекратить блокаду, все рашисты об этом верещат... Ты то же на стороне пуйла и против блокады торговли с оккупантами?
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тебе мало тем для блокады для своих соплей? иди туда и там отписывайся сколько хочешь
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Значит ты за торговлю на крови с оккупантами рашистами, как и пуйло...
Чем ты тогда отличаешься от пуйла?
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Стрелок

верхняя фотография это разгоняемый с февраля 2016 года руснявыми сми "скандал" с военнослужащими 92 ОМБР ВСУ которых якобы расселили в коровнике. В последствии эта информация была опровергнута.

желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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Таких "фотографий" и видео- каждый день с передка в репортажах СМИ.
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ану ватный шельмец. скажи почему фоточка обрезана?
так удобно?
это фото пленных тварючка, а не на передке
свинопес провокатор
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Стрелок

верхняя фотография это разгоняемый с февраля 2016 года руснявыми сми "скандал" с военнослужащими 92 ОМБР ВСУ которых якобы расселили в коровнике. В последствии эта информация была опровергнута.

желающие могут убедиться что эта фотография идет только на руснявых ресурсах. достаточно запустить поиск по картинке гугла.
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Цей журналіст зараз в Авдіївці. Повіз туди волонтерську машину.
Але Вам видніше. Чекаєте на репортаж речників АТО?
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Удивительно "авторитетное" мнение от самого Амбера.
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Это моё мнение и я никому его не навязываю, особенно ботам !
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Ясна річ що недовіряє, бо Бочкала не співає дифірамби барризі ))))
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Стецькі припиніть спамити))))
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Позже, вечером во вторник, в комментарии «Громадському радіо» пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук не подтвердила информацию об 11 раненых в результате обстрелов со стороны Отдельных районов донецкой области (ОРДО).При этом Мокренчук отметила, что обстрелы продолжаются, однако меньшей интенсивности, чем это было на прошлой неделе.
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Речникі так само росказували про Іловайськ і Дебальцеве, що і досі ніхто не знає правди)))
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Ну а почему тогда они, по привычке, не врали на прошлой неделе?

Вот давай реально дождёмся информации хотя бы из двух независимых источников, а уж потом будем разгонять "всё пропало, всех сливают".
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Я нічого не розгоняю,а лише констатую факт,що завдяки нашим правдивим журнаГлістам українці отримали таке саме зомбіЗМІ ,як і КисільТВ і щоденно отримуєм на голову тони жовтого лайна, замість інформаціі )))
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Та нехай не співає , мене це менш за все цікавить ! А от брехати про наших хлопців , тим самим підривати іх бійцівський дух- це злочин !
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От і я кажу всім ботам - меньше брешіть - спокійніше на душі буде!
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Я пишаюсь тим що не належу до жодних ботів і не є адептом будь-яких сект)))
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ти взагалі якийсь дивний тип!!! пишеш на серйозні теми, а закінчуєш завжди придуркуватими майликами... там вище тебе уже забнили за діалог зі Стрелок - ти показав себе повною нікчемою, провокатором без аргументів і бидлом!!! гадаю, в спамі твоїй нісенітниці місце!!!
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зато наказали его, что впопучленцев далбаса назвал террористами.

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а я вот доверяю: когда в конце лета 2014-го кацы попёрли в сторону Мариуполя, он первый сообщил правду. а бодрячки квакали, что это всё оптическая иллюзия.
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11 раненых. Но блокировать торговлю с оккупантами / орками нельзя!

А то ху№ло нападёт, Украина замёрзнет, будет дефолт ... (нужное подчеркнуть)
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А то ху№ло нападёт, Украина замёрзнет, будет дефолт ... (нужное подчеркнуть) (с)

С Вашего позволения-добавлю ещё вариант:
"шатун ушатает".
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Надо ментов и их хозяева чтоб были впереди,тогда может и образуется порядок а не ложь и мародёрство Барыги и Барыжат на крови и горе народа...ТВАРЯМ НЕ БУДЕТ ПРОЩЕНИЯ...
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ватозавр, у тебя прокси отклеился.пшел вон
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а тем временем Нацбанк присвоил ращетный счет банку ДНР
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а пока быдло бодается...

Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.
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а на той неделе все уже были готовы идти дальше и вперед, и за это "вперед" были "за" уже даже все эти паркетные генералы, но лично пэтя сказал - нет.
посему ВСУ там теперь и будет топтаться, теряя каждый день людей, но не продвигаясь не на сантиметр вперед.
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)))))))))))))))) Та да. Это все про меня))))))))) У меня же самые прокаченные наноголуби, для скоростных СМС передач ))))))))))).

А еще есть ФБ, ТВи, ВК и другие прочие разные "приколы", которые, в 21 веке напрочь утилизируют такую должность как "разведчик"))))))
Туда заходишь, читаешь, сопоставляешь.

И, вуаля - все уже ясно и понятно))))))))))))))) И нех ни куда ходить с тяжелыми чуймаданами)))))))))))
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а пока быдло бодается...

Национальный банк Украины присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР
и тем самым фактически признал существование самопровозглашенной республики.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.
«Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код Центральному резервному банку ДНР. Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов», - сообщил журналист.
Дубинский обратил внимание, что официально на сайте НБУ такого кода нет, и Нацбанк его выдачу не признает.
«Факт наличия у ЦРБ ДНР МФО вы можете увидеть на скрине. В советское время, когда существовал один Госбанк, МФО обозначал код филиала Госбанка. Сейчас этот термин используют Украина и Узбекистан для обозначения кода банка. Узбекистан, как известно, ЛДНР не признавал. А значит, остается только один вариант - МФО 400019 назначен Национальным банком Украины», - отметил журналист.
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как же я люблю маджахедов!!!!!!!!
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Да они там уже жируют. На видео места взрыва немерено машин, как в Нью-Йорке
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террористы удерживают мирных жителей в заложниках. Не выпускают никого под страхом смерти и что тогда ? Председателя сельсовета будут судить за разбазаривание земли ты шо председательсельсовета ?
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Та ты шо? А за харчами на свободную часть Украины они тоже под страхом смерти ходят?
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1 мая 1995 г. хорватская армия начала операцию "Молния", в ходе которой за несколько дней взяла под полный контроль территорию Западной Славонии. Сербская сторона потеряла 283 человека убитыми и пропавшими без вести, включая 57 женщин и девять детей. 18 тыс. сербов были вынуждены бежать25-30 июля хорватские войска совместно с боснийцами-мусульманами провели операцию "Лето'95" против войск Республики Сербской на западе Боснии и Герцеговины. Причем Хорватия в результате операции получила выгодный плацдарм для атаки на столицу РСК Книн. А 4-9 августа хорватская армия провела операцию "Буря" - крупнейшую наземную операцию в Европе после Второй мировой войны - и восстановила контроль над всей Книнской Краиной. Оттуда бежали 230 тыс. сербов. Остатки РСК - Восточная Славония, Баранья и Западный Срем - пребывали под управлением временной администрации ООН до 15 января 1998 г., после чего были мирно интегрированы в состав Хорватии

В Хорватии был реальный конфликт между хорватами и сербами на этнической и религиозной почве. В Украине линия раскола проходит не между католиками и православными, украиноговорящими и русскоговорящими, этническими украинцами и этническими русскими, а между всеми, кто относит себя к украинской политической нации, и теми, кто считает себя "гражданином СССР" или относит себя к "русскому миру". А таких среди жителей Донбасса меньшинство, и совсем мало тех, кто готов "за СССР" или "за русский мир" воевать. Поэтому и приходится Путину направлять в украинский Донбасс своих боевиков и обеспечивать их оружием и все более тяжелым вооружением, даже танками.
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Да, да, да.... Хорошие басни рассказываешь. А этих тоже путин прислал? Найди себя на картинках.

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все завтра побачимо.... а вообще, я за те, шоб у разі якись там обстрілів, зразу, у прямому випуску новин йшли по усім каналам тв., новини з зони бойових дій!!!!! і пох на Усі ті хфільми та інший тв мотлох...
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а если правда? речники наши брешут шо собаки - им веры нет((
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все делается северной раковой опухолью что бы посеять неверие ко всем действиям ВСУ. Но это не сработает, как бы из штанов не выпригивали, тут другие люди живут, серьезно на треп мордора не смотрят.
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"со стороны отдельных районов Донецкой области" - это такой новый НЛП-тренд, что-ли???
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Следовательно, вопрос следует решать комплексно, поэтому вариант, «хорватский» более предпочтителен или ФРГ вот шо
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Сообщение от местных жителей: «Зашкварно на улице! Не знаю куда бьют, но там куда падает- пиз*ц! Мой Дом трещит и прыгает!Горловка Донбасс Сегодня круче чем вчера! Не знаю что там происходит у меня дом дрожит, в направлении Новгородское. Бои в районе Авдеевки идут практически круглые сутки.Не такие интенсивные и громыхающие,как последнюю неделю.Слава Богу в не самом Донецке. Горловка, Я так понял, шо гаубица Д-30 (122 мм) уже вообще вышла из моды, теперь только разная хрень 152 мм и РСЗО 'град'. Окраины убивают - прям щас! Удары уже ближе! На улице, вообще отдаёт в грудь взрывная волна. Мощща!!!
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Кадиевка



Alex Genji @GenjiAlex
Периодически гремит что-то ужасное, далеко, но слышно отлично. Я хз что это. Может я уже начинаю сходить с ума.

Солдат НАТО ‏@odhcpd 37 мин.37 минут назад

#Стаханов за последние 1,5 часа исходящими отработка 2-х дивизионов по 2 залпа полным пакетом градов, + полпакета, ствольная исх. 2 в минуту

#Луганск 23:09У - наблюдают сильный обстрел Крымского, видно летящие снаряды.

Мясорубка пипец. уже третий день, а все молчат. ню ню))) это чтото значит.
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"Н" - это буква. Потому нужно писать "с одной "н"...
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Хуёвый Київ ‏@X_Kyiv 41 мин.41 минуту назад

Свежая несвежая русня Витя позывной Фурс из Харцызска. Зашкварен вчера под Авдеевкой



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Авдеевке с 16-40 уже 11 раненных, - журналист Бочкала. Военные не подтверждают
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