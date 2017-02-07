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 Политика Украины
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 Украина просит страны-партнеры направить мониторинговую миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории Донбасса и Крыма

В Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призвали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма и отдельные регионы Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне зоны контроля Украины.

Об этом говорится в обращении Нацкомиссии Украины, которое было единогласно принято на XXI заседании 7 февраля 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

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"В условиях незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и продолжающейся российской агрессии против Украины одним из основных приоритетов Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО является мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне зоны контроля Украины с точки зрения соблюдения прав человека, в частности права на язык и культуру, а также сохранения украинского исторического и культурного наследия ", - отметили в украинском МИДе.

Участники заседания положительно отметили шесть решений "Мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", которые были приняты Исполнительным советом ЮНЕСКО за последние годы, направленные на практическую реализацию положений устава ЮНЕСКО по обеспечению образования для всех, защиты культурного, исторического и природного наследия, а также свободного обмена идеями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЮНЕСКО считают, что "вопрос Крыма лежит в политической плоскости" и не хотят принимать решений, - замминистра культуры Мазур

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Владимир Спиваковский

Ситуация такая, что никто не собирается делать нашу страну процветающей.
Ни запад, ни восток, ни север, ни юг, ни свои, ни чужие, ни богатые, ни бедные, ни умные, ни глупые, ни сильные, ни слабые, ни патриоты, ни космополиты, ни молодые, ни старые, ни толстые, ни худые.
При этом все знают - как.

Это тот самый случай, когда знание - не сила.
Или нужны другие знания?
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Пригласите консультантов из Израиля. По крайней мере, они смогут поделиться опытом: как они сумели построить технологическую, сельскохозяйственную и военную державу там где ещё сто лет назад не было ничего кроме пустыни с малярийными болотами.
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И как они туда поедут (на всранный лугандон)? Вообще из ума выжили? Это же не кореша парашинцев и сепаров ОБСЕранци продажные.
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Сейчас в Крым надо им ехать,спасать Херсонес Таврический от захвата кацапскими попами
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Все думали что Порошенко будет Украинским Саакашвили ведь так он красиво говорил со сцены - но после того как он к власти пришол оказалось что он обычный Крахобор у которого крыша поехала от денег - желание удержать систему и угодить всем Любим друзям были привыше всего - у него получилось похерить народ и войной прикрыть спину не только себе но и всем Рыгам и прочим мразям ...
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Степан Демура ProfitStock
21 mins ·

Россиянам дадут баллы для обмена на продукты. Электронные баллы будут называться е-баллы, лица, получившие электронные балы будут называться е-бальниками. Ура! Теперь каждый гражданин получит по е-баллу
https://ria.ru/society/20170207/1487376131.html
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В Крым - понятно. Усякие там Ласточкины гнезда и Воронцовские дворцы... А что делать ЮНЕСКО в скотозагоне, где достопримечательностью является сарай, за которым Виктор Янукович сбил первую шапку?
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хотів додати про заводи з шедевральнимобладнанням кінця епохи ренесансу, так ні - їх до росії вивези.. для допомоги підняття з колін російської економіки.. і всьо, іншого також не пригадаю.. хіба ще шо - дамбас-арена і "бєлий лєбєдь".. тоді - да..
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У нас нет оккупированных территорий, согласно Барыге!
Я так понимаю, что он их зовет похвастаться бизнес связями с террористами!
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обсє вже не вистачає?. яка окупація.. тука сказав окупації нема.. воєний стан не потрібен там ато.. хоча дивні тереристи якісь.. он арабські терористи маюи нафту і газ с калашами бігають, а ці і арту крунокаліберну мають, і танки, і ракетну артилерію.. але.. щось я починаю путатись.. ато у нас чи війна, терористи, чи росія.. так забити людям баки навіть дімі кисєлю не вдалосяб..
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МИРОТВОРЦЕВ на кордон, ВИЗЫ со срассией и бялосрусью..,даунбассу- чемодан-вокзал- на хрен на 4 стороны....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина просит страны-партнеры направить мониторинговую миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории Донбасса и Крыма
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