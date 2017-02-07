 Украина просит страны-партнеры направить мониторинговую миссию ЮНЕСКО на оккупированные территории Донбасса и Крыма

Об этом говорится в обращении Нацкомиссии Украины, которое было единогласно принято на XXI заседании 7 февраля 2017 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
"В условиях незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и Севастополя и продолжающейся российской агрессии против Украины одним из основных приоритетов Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО является мониторинг ситуации в оккупированном Крыму и отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся вне зоны контроля Украины с точки зрения соблюдения прав человека, в частности права на язык и культуру, а также сохранения украинского исторического и культурного наследия ", - отметили в украинском МИДе.
Участники заседания положительно отметили шесть решений "Мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)", которые были приняты Исполнительным советом ЮНЕСКО за последние годы, направленные на практическую реализацию положений устава ЮНЕСКО по обеспечению образования для всех, защиты культурного, исторического и природного наследия, а также свободного обмена идеями.
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Ситуация такая, что никто не собирается делать нашу страну процветающей.
Ни запад, ни восток, ни север, ни юг, ни свои, ни чужие, ни богатые, ни бедные, ни умные, ни глупые, ни сильные, ни слабые, ни патриоты, ни космополиты, ни молодые, ни старые, ни толстые, ни худые.
При этом все знают - как.
Это тот самый случай, когда знание - не сила.
Или нужны другие знания?
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21 mins ·
Россиянам дадут баллы для обмена на продукты. Электронные баллы будут называться е-баллы, лица, получившие электронные балы будут называться е-бальниками. Ура! Теперь каждый гражданин получит по е-баллу
https://ria.ru/society/20170207/1487376131.html
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Я так понимаю, что он их зовет похвастаться бизнес связями с террористами!
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