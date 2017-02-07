 Вероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, - Atlantic Council

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council и профессор Университета Рейрсона Даян Фрэнсис.
Она отмечает, что 1 февраля советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Флинн официально заявил о своем намерении не спускать глаз с Ирана вслед за ракетными пусками в нарушение резолюцию ООН. А днем ранее Госдепартамент выступил с осторожным порицанием жестокой атаки на восточный украинский город Авдеевка без единого слова осуждения в адрес России. Данный факт шокировал и деморализовал многих украинцев и экспертов, которые наблюдают за Россией.
А потом, 2 февраля, однозначное осуждение России прозвучало в ООН в первом выступлении нового посла США Никки Хейли. Она подчеркнула, что ее страна поддерживает украинский народ, осуждает российскую агрессию и считает Крым неотъемлемой частью Украины.
Однако Хейли не говорила сугубо от себя. Пресс-секретарь Национального совета безопасности США подтвердил, что она согласовала свое выступление в ООН с Флинном. По мнению пресс-секретаря, данный факт демонстрирует то, какую позицию занимает администрация нового президента.
Автор отмечает, что, в то время, как Трамп пытается расширить круг своих советников путем привлечения военных экспертов, его администрация движется в направлении выбора правильной политики в вопросе вторжения России в Украину. А правильная политика должна заключаться в том, чтобы не спускать глаз с Москвы до тех пор, пока не закончится война на Донбассе, российские войска не вернутся на свою территорию, а Кремль не выплатит миллиарды долларов за нанесенный ущерб.
"Трамп пока что не раскрывает свои карты и говорит о восстановлении отношений с Россией. Но весь драматизм заключается в том, что, вероятно, в скором времени Путин узнает о "медведе" в Белом доме, раздражение которого может стоить очень дорого", - говорится в статье.
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