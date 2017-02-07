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Все про:Беларусь (2431) компенсации (183) самолет (2119)

 "Белавиа" закрыла с Украиной вопрос компенсации за возврат самолета в Киев, - гендиректор авиакомпании

По словам генерального директора авиакомпании "Белавиа" Анатолия Гусарова, белорусская и украинская стороны урегулировали вопрос компенсации за принудительный возврат самолета в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by.

"Найденное решение принято и реализовано. Оно полностью удовлетворяет законодательство Украины и Беларуси. Проблема закрыта. Компенсационный механизм найден", - заявил Гусаров.

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Размер компенсации гендиректор не назвал, отметив, что речь идет о той сумме, которая ранее предъявлялась украинской стороне.

"Найден вариант компенсации наших затрат при полетах в Украину. Нас это в полной мере удовлетворяет, - отметил Гусаров. - Украинская сторона с полным пониманием сделала эти шаги. Так что тема закрыта".

Напомним, что 21 октября авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, выполнявший рейс из Киева в Минск, с угрозой поднять в воздух истребители, вернули в аэропорт "Жуляны" в Киеве. В компании сообщили, что намерены требовать с ГП "Украерорух" возмещения расходов.

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В СБУ сообщили, что вернули Boeing в "Жуляны", чтобы убедиться, что нет угрозы безопасности страны. Информацию о том, что пилоту угрожали поднять истребители, в СБУ опровергают. "Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могут быть подняты в небо против гражданского лайнера?" - написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В прессе сообщали о том, что самолет вернули в "Жуляны" из-за известного блогера и антимайдановца Армена Мартиросяна.

 В ноте подчеркивалось, что "белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны".
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"Украина компенсировала", необычное словосочетание.Молодцы.
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Так кто и что компенсировал? СБУ заплатило? Нет конечно. Взято из бюджета. То есть,за очередную дурь СБУшников заплатили украинцы. Прекрасно! Рыцари плаща и кинжала сраные.
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І знову за рахунок платників податків................................................................................................................
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Белавиа" закрыла с Украиной вопрос компенсации за возврат самолета в Киев, - гендиректор авиакомпании
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