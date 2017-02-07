 "Белавиа" закрыла с Украиной вопрос компенсации за возврат самолета в Киев, - гендиректор авиакомпании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Naviny.by.
"Найденное решение принято и реализовано. Оно полностью удовлетворяет законодательство Украины и Беларуси. Проблема закрыта. Компенсационный механизм найден", - заявил Гусаров.
Размер компенсации гендиректор не назвал, отметив, что речь идет о той сумме, которая ранее предъявлялась украинской стороне.
"Найден вариант компенсации наших затрат при полетах в Украину. Нас это в полной мере удовлетворяет, - отметил Гусаров. - Украинская сторона с полным пониманием сделала эти шаги. Так что тема закрыта".
Напомним, что 21 октября авиакомпания "Белавиа" сообщила, что ее самолет, выполнявший рейс из Киева в Минск, с угрозой поднять в воздух истребители, вернули в аэропорт "Жуляны" в Киеве. В компании сообщили, что намерены требовать с ГП "Украерорух" возмещения расходов.
В СБУ сообщили, что вернули Boeing в "Жуляны", чтобы убедиться, что нет угрозы безопасности страны. Информацию о том, что пилоту угрожали поднять истребители, в СБУ опровергают. "Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могут быть подняты в небо против гражданского лайнера?" - написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В прессе сообщали о том, что самолет вернули в "Жуляны" из-за известного блогера и антимайдановца Армена Мартиросяна.
В ноте подчеркивалось, что "белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат и издержек, вызванных действиями украинской стороны".
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