 Житель Житомирщины пытался подкупить сотрудника СБУ ежемесячным взносом в 4 тыс. грн, - военная прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Указанное лицо, представилось представителем частных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и обработкой древесины, и предложила сотруднику отдела БКОЗ Управления СБУ в Житомирской области платить ему в среднем 4000 гривен каждый месяц за не проведение проверки в отношении происхождения лесоматериалов.
Во время передачи 4000 гривен сотруднику СБУ, гражданское лицо было задержано, а деньги изъяты.
Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения".
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Колись вчився я у автошколі, ще купони тоді були. Їдемо з інструктором і раптом зупиняє нас ДАІшник. Інструктор вклав у права 100000 купонів і до нього... Я потім питаю, що ми, мовляв, порушили? інструктор же каже, що нічого. Тоді я знов, а чого ж ви гроші поклали у права? А він мені убивче: "Та так, про всяк випадок!"
Уявіть собі що ви ДАІшник і кожен другий вам щось суне "про всяк випадок". Скільки років ви зможете опиратися?
А потім дивуємося звідкіля карупция.
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