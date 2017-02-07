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 Житель Житомирщины пытался подкупить сотрудника СБУ ежемесячным взносом в 4 тыс. грн, - военная прокуратура

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона Украины, совместно с управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области задержали жителя области при попытке дачи взятки сотруднику СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Указанное лицо, представилось представителем частных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и обработкой древесины, и предложила сотруднику отдела БКОЗ Управления СБУ в Житомирской области платить ему в среднем 4000 гривен каждый месяц за не проведение проверки в отношении происхождения лесоматериалов.

Во время передачи 4000 гривен сотруднику СБУ, гражданское лицо было задержано, а деньги изъяты.

Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения".

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Хоть бы не позорился, это даже на нормальные сигареты в месяц не хватит. Ну, или впритык.
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Не в тому річ! Не чиновники та мєнти вимагають гроші у бідних підприємців, ті самі шукають, кому б сунути, бо не працюють чесно!
Колись вчився я у автошколі, ще купони тоді були. Їдемо з інструктором і раптом зупиняє нас ДАІшник. Інструктор вклав у права 100000 купонів і до нього... Я потім питаю, що ми, мовляв, порушили? інструктор же каже, що нічого. Тоді я знов, а чого ж ви гроші поклали у права? А він мені убивче: "Та так, про всяк випадок!"
Уявіть собі що ви ДАІшник і кожен другий вам щось суне "про всяк випадок". Скільки років ви зможете опиратися?
А потім дивуємося звідкіля карупция.
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недорого тепер "коштують" співробітники СБУ.. Мабуть, якщо б "содержание" було 4 тисячі баксів щомісяця, то ми б про це і не дізнались))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Житомирщины пытался подкупить сотрудника СБУ ежемесячным взносом в 4 тыс. грн, - военная прокуратура
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