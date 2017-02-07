 Житель Житомирщины пытался подкупить сотрудника СБУ ежемесячным взносом в 4 тыс. грн,

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Указанное лицо, представилось представителем частных предпринимателей, которые занимаются заготовкой и обработкой древесины, и предложила сотруднику отдела БКОЗ Управления СБУ в Житомирской области платить ему в среднем 4000 гривен каждый месяц за не проведение проверки в отношении происхождения лесоматериалов.
Во время передачи 4000 гривен сотруднику СБУ, гражданское лицо было задержано, а деньги изъяты.
Готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) и ходатайство об избрании меры пресечения".
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