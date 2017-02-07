 В 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.
Как отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, в рамках новой программы, разработанной экономистами, адресную помощь получат "определенные категории граждан, которые обязаны будут потратить" деньги, выделенные им, на продукты питания. Программа проходит последнее согласование с Минфином РФ, заявил глава Минпромторга на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Малообеспеченные россияне получат специальные карточки с баллами, которые будет возможно потратить только на покупку продуктов питания. Их нельзя будет обналичить в банкомате или накопить: по истечении календарного месяца счет будет обнуляться. В приоритете окажутся "свежие и полезные" продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов. Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию процесса импортозамещения, поскольку продукты в этом случае будет оплачивать государство исходя из стабильного спроса. Также программа призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей.
Карточки должны были ввести в 2016 году, однако реализацию программы решили отложить. С 2018 года россияне с низким достатком будут обеспечены бесплатным питанием в столовых при различных организациях и других заведениях общепита.
Ранее замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко предлагала выплачивать пособия по бедности. По ее словам, необходима реализация целого комплекса мер по поддержке малообеспеченных россиян. Кроме того, в ведомстве полагают, что в российском законодательстве необходимо четко закрепить понятие "нуждаемость".
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4 часа назадЕще Путин принял страну - участника Большой восьмёрки, а скоро сдаст с продуктовыми карточками и лебедой в пирогах.
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Как быстро георгиевские ленточки превратились в продуктовые карточки.
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Источник: http://censor.net.ua/n426882
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нелегального краба сожгли под мурмашами" ))
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Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию процесса импортозамещения....Это шоб хамону с рокформ не восхотелось? А "Боярышник " за шо брать? Или он в списке как
"свежие и полезные" продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов
проходит?
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И из за бугра у меня так и чешется рука помахать и сказать гудбай параша мы не братья
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вот и не правда
выстрел авроры был из за несвежих продуктов
поэтому подчеркивается что продукты свежие
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