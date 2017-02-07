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Все про:бедность (230) продукты (1410) Россия (68653) продовольствие (160)

 В 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"

Программа продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения будет реализована в России уже в этом году. Россияне будут получать карточки с баллами, которые смогут обменять на продукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия.

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Как отметил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ, в рамках новой программы, разработанной экономистами, адресную помощь получат "определенные категории граждан, которые обязаны будут потратить" деньги, выделенные им, на продукты питания. Программа проходит последнее согласование с Минфином РФ, заявил глава Минпромторга на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Малообеспеченные россияне получат специальные карточки с баллами, которые будет возможно потратить только на покупку продуктов питания. Их нельзя будет обналичить в банкомате или накопить: по истечении календарного месяца счет будет обнуляться. В приоритете окажутся "свежие и полезные" продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов. Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию процесса импортозамещения, поскольку продукты в этом случае будет оплачивать государство исходя из стабильного спроса. Также программа призвана обеспечить устойчивый спрос для производителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60% россиян тратят на питание от половины до 2/3 доходов, - опрос

Карточки должны были ввести в 2016 году, однако реализацию программы решили отложить. С 2018 года россияне с низким достатком будут обеспечены бесплатным питанием в столовых при различных организациях и других заведениях общепита.

Ранее замглавы Минфина РФ Татьяна Нестеренко предлагала выплачивать пособия по бедности. По ее словам, необходима реализация целого комплекса мер по поддержке малообеспеченных россиян. Кроме того, в ведомстве полагают, что в российском законодательстве необходимо четко закрепить понятие "нуждаемость".
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А больше всего смеется Петух Из Гамна и Ледяной Калактит.
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Так может Вова сразу -Военный Ху..лизм по аналогии с Советами +НЭП для своих??!!!
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Крепчают, казламордые, каждый божий день только и делают, што крепчают, да, кацапы ??? Бггг
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Гуго Карлович™ ‏@JoN_TM
4 часа назадЕще Путин принял страну - участника Большой восьмёрки, а скоро сдаст с продуктовыми карточками и лебедой в пирогах.
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"Москва 2042".Іноді думаю,яким чином письменникам вдається побачити майбутнє,певне в декого з них окрім письменницьких талантів є ще інші.
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Vonzales ‏@VonzalesDelGado 2 год2 години тому

Как быстро георгиевские ленточки превратились в продуктовые карточки.
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Кацапи, настав час за "трудодни" працювати. За расєюшку, за Хуйла. Навіщо вам гроши?
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хочу видеть продуктовые карточки у крысчан. И их лица!
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Стадам диких россиян достаточно кинуть охапку ягеля, а шишки у них вскоре сами появятся.
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Ой, девочки, скоро нужно будет по талонам отовариваться!


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Все таки в чем то фуйло гениален , так расхерачить страну в мирное время надо уметь .
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По улицам будет ездить бочка, из которой будут россиянам наливать в алюминиевые миски похлебку из брюквы, а с телеги лопатой раздавать блины из ягелевой муки. Бесплатно, но строго по карточкам. А они будут радостно прославлять Путина.
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Ну в ГУЛАГ були "бесплатным питанием в столовых при различных организациях и других заведениях общепита." Тільки навіщо там картки ?
Источник: http://censor.net.ua/n426882
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все свалки переполнены!! а дальше - руцкие жгут!! "в крематории под мурмашами разожгли костёр из крабов....больше тонны
нелегального краба сожгли под мурмашами" ))

"
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Качество продуктов, которые будут давать за эти карточки вряд ли будет способствовать долгой и счастливой жизни. Первые два месяца по желтой карточке, а на третий красную и нахрен с поля на тот свет.
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В приоритете окажутся "свежие и полезные" продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов. ЭТО, НАВЕРНОЕ. ЦИТАТА ИЗ "КНИГИ О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ"
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Ой-вей,він тут на секретному завданні-під"їда в кацапів,щоб їм менше було.
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кстати панове-товарищи. ваша недосягаемая мечта сша(соединенные штаты америки) уже давно имеют карточки для населения. так шо москали идут в форватере
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Понимаешь Папа Карла , если сравнить наборы по карточка там и там это как айфон с полевым телефоном .
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Не з польовим телефоном,а з сірниковою коробочкою в який сидить жук.Колорадський певне.
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Баярєшнік в карточках буде? А то рюській бунт, бєзсмислєнний і БЄСпащадєн буде гарантовано.
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Почему баллы а не деньги?
Отмечается, что введение карточек способствует поддержанию процесса импортозамещения....Это шоб хамону с рокформ не восхотелось? А "Боярышник " за шо брать? Или он в списке как
"свежие и полезные" продукты, отличающиеся от дешевых суррогатов
проходит?
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Совок это вам не только одна харя на века по ящику , а еще куча положительных вещей , как трупы ихтамнетов по всему земному шару , фекальные сосули , продовольственные карточки , и что самое главное , самые вместительные цугундеры ..
И из за бугра у меня так и чешется рука помахать и сказать гудбай параша мы не братья
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А по карточке стекломой или боярышник можно отоварить?
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"Ножки Буша" россияне уже ели, теперь будут драться в очередях за "яйца Трампа".
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выстрел авроры был из за несвежих продуктов поэтому иепе

вот и не правда
выстрел авроры был из за несвежих продуктов
поэтому подчеркивается что продукты свежие
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Найдена единица измерения величия России. Для каждого россиянина она будет своя и будет равняться количеству балов на продуктовых карточках.
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Вот лаптеносцы и дожили до коммунизма! А вы не верили)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ 2017 году в России введут продуктовые карточки для бедных: "это будет способствовать поддержанию процесса импортозамещения"
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