 Суд отказался отправить под домашний арест Щурикова и Перелому и начал рассматривать по сути дело о хищениях на ОПЗ, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал их адвокат Игорь Черезов.
"Сегодня состоялось первое, подготовительное, заседание по данному делу", - сообщил он.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд начать слушать дело по предъявленному обвинению по сути, а также избрать меру пресечения Щурикову и Переломе в виде домашнего ареста, так как ранее избранная им мера пресечения не была продлена.
Кроме того, прокурор подал ходатайство об отстранении Переломы и Щурикова от занимаемых должностей.
В ходе судебного заседания сторона защиты заявила о необоснованности заявленных САП ходатайств.
Подсудимые в своих выступлениях заявили, что не просто готовы являться на все судебные заседания, но и заинтересованы в скорейшем рассмотрении данного дела по сути.
Суд отказал во всех ходатайствах прокурора САП и назначил дело к рассмотрению.
Как сообщалось, 14 июля были з адержаны первый зампред правления "Нафтогаза" Перелома и замдиректора ОПЗ Щуриков по делу о хищении госсредств и имущества завода.
В Нафтогазе подтвердили задержание первого зампреда правления Переломы. При этом, как утверждают в компании, дело в отношении него не связано с его работой в НАК.
Позже Антикоррупционная прокуратура заявила, что будет настаивать на залоге не менее 205 млн грн для Переломы и Щурикова.
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