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Все про:ОПЗ (246) хищение (241)

 Суд отказался отправить под домашний арест Щурикова и Перелому и начал рассматривать по сути дело о хищениях на ОПЗ, - адвокат

Шевченковский районный суд отказался отправить под домашний арест бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область) Сергея Перелому и первого заместителя председателя правления завода Николая Щурикова и начал рассматривать дело по обвинению их в хищении средств предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал их адвокат Игорь Черезов.

"Сегодня состоялось первое, подготовительное, заседание по данному делу", - сообщил он.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд начать слушать дело по предъявленному обвинению по сути, а также избрать меру пресечения Щурикову и Переломе в виде домашнего ареста, так как ранее избранная им мера пресечения не была продлена.

Кроме того, прокурор подал ходатайство об отстранении Переломы и Щурикова от занимаемых должностей.

В ходе судебного заседания сторона защиты заявила о необоснованности заявленных САП ходатайств.

Подсудимые в своих выступлениях заявили, что не просто готовы являться на все судебные заседания, но и заинтересованы в скорейшем рассмотрении данного дела по сути.

Суд отказал во всех ходатайствах прокурора САП и назначил дело к рассмотрению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинения в отношении Переломы и Щурикова направлены в суд, - НАБУ

Как сообщалось, 14 июля были з адержаны первый зампред правления "Нафтогаза" Перелома и замдиректора ОПЗ Щуриков по делу о хищении госсредств и имущества завода.

В Нафтогазе подтвердили задержание первого зампреда правления Переломы. При этом, как утверждают в компании, дело в отношении него не связано с его работой в НАК.

Позже Антикоррупционная прокуратура заявила, что будет настаивать на залоге не менее 205 млн грн для Переломы и Щурикова.

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с такимитемпами скоро газ руине будет не нужен
-кизяк, пердячий газ, посевы чечевицы, гороха и бобов превратят всех в настоящих хуторян...
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А шо ты злорадствуешь, педик? У вас куда не плюнь такое же
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Товарищи кацапы, вы скоро свой газ будете себе в жопу закачивать и летаь вмесо самммтов "Аэрофлота". Украина уже третий год не покупает ваш страный газ и нормально себя чувствует. Ну вас нах... и вашего Пукана.
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Смотрю на обьемы коррупции, воровства, безответственности и безалаберности, поздравляю, господа, мы - отражение немытой. Только без нефти и газа.
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Навіть не хочу інтересуватись справою. Будь який вирок наших судів є упередженним, проплаченим, або в АП написаний.
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такими темпами скоро на руине только ветер транзитом хлестать будет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отказался отправить под домашний арест Щурикова и Перелому и начал рассматривать по сути дело о хищениях на ОПЗ, - адвокат
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