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 Экономика, За рубежом
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Все про:Путин (23350) ратификация (329) соглашение (1017) Турецкий поток (12)

 Путин ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку" в обход Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом говорится в опубликованном документе на портале правовой информации России.

"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", - указано в распоряжении.

Как пишут российские СМИ, газопровод позволит значительно снизить риски, связанные с транзитом газа по территории Украины.

Официальный представитель российского кабмина по этому вопросу - заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин - заявлял, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев

Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".

Напомним, 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток". Перед этим 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства трубопровода "Турецкий поток".

Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. Речь идет о строительстве газопровода через Черное море к европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сроки строительства "Турецкого потока" синхронизированы с окончанием контракта на транзит газа через украинскую территорию, - Минэнерго РФ
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Так про вашу ж трубу і мова-що,мовляв побудують.Тільки певне точно так,як і кримський міст.
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Не переживай.Никакого потока не будет-это первое...А второе кто его знает что будет в россии в 2019 году...
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Это как-бе Украина держала за яйца хуйла,а теперь вместе с турками держать придется
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Кубанська АР стане складовою частиною України. Треба ж буде їм десь харчуватися.)))
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Вот надо как,как Турки-завалили ватный самолёт ,пилота разорвали и теперь любит их хуйло,ну просто всеми фибрами .....
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Газпрём у которого и так дыра в финансах с завидным упорством продолжает её увеличивать.
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Сколько по этому поводу боярышника будет выпито...
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К этому шло уже 20 лет. Давно пора решить или независимость или бабки.
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напишіть номерок свого драгдилера, теж таку траву хочу
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С грустной разве что песней)) Вчера президент Азербайджана подписал соглашение в Брюсселе с ЕС о финансировании для увеличения мощности газопроводов ТАР/ТАNAP, в итоге в ЕС будет поступать совокупно с туркменским газом порядка 50 млрд.кубометров. Оба проекта фактически объединяются в один.. Приве
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Привет.
Если асад таки двинет кони то газопровод из Катара в Турцию становится все реальнее и реальнее.
Кроме того слапатоеды забывают, что согласно вот этой писульке, которую подмахнул карлик, русня строит газопровод только до Турции и все. а дальше до ЕС - должна строить Турция. Должна но не обязана.... так что...
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Как и обещал - "помидорами" не отделались. Ещё и в жёппу турков расцеловать осталось.
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А как там успехи у Силы Китая? Помнится россосияне этой "пАбедой" так хвастались в 2014-м, а последнее время сто-то молчок?
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Знов кацапский дурень намагається думкою розбагатіти...
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И в тот момент, когда в этот проект будет вкачено, а еще больше распилено бабла, через ту же Турцию в Европу пойдет дешевый газ из Катара. И Рашка опять в жопе.
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Один день из жизни Роскомгестапо @roskomnadzor_rf: заблокировали Brazzers, разблокировали YouPorn http://www.kommersant.ru/doc/3212889
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а в обход украины это как? типа не согласовали с гегемоном?
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Україна для дураши, як кістка в горлі, і цим гріх не скористатися.
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Смешно все это,мост,северный поток,турецкий поток,игровая зона в крыму,энергокабель,опреснительные станции,референдумы,,,
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Ещё смешней что всё это есть или будет
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Московит, что уже есть и что ещё будет? Только не убегай, азиат.
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Московит Только не убегай, азиат.
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московия.
Государственный долг.
01.01.2013: 7.5 трлн руб (10.6% от ВВП)
01.01.2017: 11.1 трлн руб (13.5% от ВВП)
Прогноз. 2018: 14.7% 2019: 15.7%
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Зачем тебе Франция, если ты косоглазая московитка?
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Мокшань, так что из перечисленного уже есть, а что ещё будет?
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Электричество у него изредка есть, которое ( как он думает) по хуйломосту к нему поставляют с Кубани.
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Электричество у него изредка есть ..........эта темка не актуальна уже
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Та точно. А то никто не читает воя крымНашистов на ваших пабликах.
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С водой уже полная жопа---идёт из крана какая-то ржавчина, да и то раз в сутки. А в посёлках раз в неделю. Огородничеству и фермерству в Крыму не просто жопа, а КРУГЛАЯ ЖОПА.

СЛАВА КОЗЛОМОРДИИ И БЫДЛЯНДИИ(ПАРАШЕ).
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Малыш, тут взрослые дядьки разговаривают, иди уже баиньки...
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Взрослые дядьки без вас всё порешают....-
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Крыссянин, а зачем вы уграли за три года Ласточкино гнездо в намКрыше, чтоего закрывают для посещений?

А с олежкой зубковым, что ж вы так? Он вас львами от биндер защищал, а вы его так довели, что сваливает он от вас в Турцию.
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чушкан сапливый твой папа.........
насчёт чужие дядьки порешают ОБЫДНО ДА?
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Чурка мокшанская, знаешь как с московитского йазыка чушкан?
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Иди пописай и спать.....завтра о Крыме переживать будешь
Папе привет
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Ну так его бизнес как три года убыточен.

Про дельфинарий Севастополя что-то расскажешь? Или чего там рассказывать, когда почти всё распродано или подохло?
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Про дельфинарий Севастополя что-то расскажешь?........он закрылся?
если нет-значит не убыточный.......логику включай
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Уже тысячи километров труб в землю зарыли, теперь в море топить начнут. Рвань исторически привыкла сама в лаптях ходить, ради выставки достижения народного хозяйства в единственном экземпляре.
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Стоимость солнечной электростанции на 1ГВт - $0.74 млрд.
Marubeni построит в ОАЭ солнечную электростанцию на 1,18 ГВт площадь - 7,8 км2 общие затраты на строительство - 100 млрд иен ($868 млн)

Росатом просит за АЭС в Египте на 4,8 ГВт $25 млрд (1ГВт - $5.2 млрд).
⇧ в 7 раз.


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мокшанская девочка правильно понимает, что пока Хуйла не повесят, пенсия ее бабушке нормальная не светит!
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Не будет фарта. 100 - пудово. Почему? Поток - "Турецкий поток". Вот и все. Кроме этого? Всех победят потоки Илонов Масков. Это будет быстро, почти безболезненно и очень - результативно. Керогазы - уже не в моде, как и трубы, как и потоки - т.н. сели. Пустая трата времени. Голой жопой? Да по холодной воде? Нет уж-с - увольте-с!
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поход кузи в сирию обошелся бюджету в 10 млрд,это без самолетов,еще раз пробздится и поток пойдет лесом
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а этоо металлолома на украине, ну просто завались, вот и дают кому попало...
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Металолом это твоя бывшая страна рассия, гондон. Объясни, падло, а почему ты не остался в любимой путлеровской рассеи ? Или ты серешь из Рязани под прокси, чмо ?
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Та не будет никакого "кацапо-турецкого потока" только из за того, что Европу сейчас кацапы уже засрали своими пугалками а Европа УЖЕ на 70 процентов перешла на арабскую нефть и газ. Хоть Европе и дороже это обходится на 1 (одну) кацапскую копейку.
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Беда для нищебродов московии.
- Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку до 205 рублей за бутылку 0,5 литра
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все эти потоки. южные-северные.проблемы газовые россии. украина суверенное государство и вполне может свою трубу сдать на металлолом. вместе с польшей. панове.я прав или нет ?
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украина -это страна просравшего все металлолома
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Паша , родня продуктовые карточки уже получила , "вяликие вы наши " ?
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Украина в буквальном смысле разоряет кацапию. В шовинистическом угаре русня разбрасывается последними запасами. Конечно никакого потока не будет. Кремляди деньги распилят как обычно. С турками поделятся. Тем вообще до фени. Иран под боком. Украинцы радуются. Все в профите. Кроме быдловатки конечно. Она как обычно соснёт.
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Не кто рашу не разрушает -запомни если хозяин идиот то и само его хозяйство идиотское .Если мудак не может править не нарушая принципов сожительства в мировом обществе то только его беда -должен же кто то такого паршивого соседа на место поставить раз он не уважает соседей и ведет себя по хамски а то хамы всегда говорят что все кругом плохие а он только хороший бо себя со стороны не видет.
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педофил точно знает что уже ничего не дождется- ни моста в Крыму, ни трубы .....труба ему полная ....
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Этот кремлевский мудак что хочь у себя может ратифицировать но это совсем не значит что он этот поток построит прежде чем он сядет сядет за все свои преступления на скамью подсудимых и тогда возникает вопрос а зачем ему все это нужно а тем более самой раше .Ведь все знают прекрасно что этот все это делает не из за экономической выгоды -ее просто нет -а только для того чтобы нагадить Украине и только всего -ведь я уже писал что путин мелко и мерзскопакостное чмо болотное и поэтому всем кто не поддерживает его гнилую и агрессивную политику он старается нагадить как паршивый кот.Этот поток так само будет строится и как Керчинский мост -Х-ЙЛО всеравно не дождется не моста и не потока -это все будут долгострои -памятники -дебилизма раши и нечего здесь не поделаеш -народ раши полностью доверился ему и эти все сказано.
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О! Новая байка появилась... Походу, керченскому мосту и энергохвосту - кабздец. Не говоря уже о лугандонии. Крымнаш легким движением руки превращается в крымнах.
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Кстати, что-то давно не слышно про колонизацию Луны. Я вот ждал, ждал, пока кацапы, выстроившись клином, полетят распахивать лунные степи, да плюнул. Вряд ли и турки чего-нибудь толком дождутся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПутин ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку" в обход Украины
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