 Путин ратифицировал соглашение по "Турецкому потоку" в обход Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом говорится в опубликованном документе на портале правовой информации России.
"Ратифицировать соглашение между правительством России и правительством Турецкой Республики по проекту газопровода "Турецкий поток", подписанному в Стамбуле 16 октября 2016 года", - указано в распоряжении.
Как пишут российские СМИ, газопровод позволит значительно снизить риски, связанные с транзитом газа по территории Украины.
Официальный представитель российского кабмина по этому вопросу - заместитель министра энергетики России Юрий Сентюрин - заявлял, что соглашение "предусматривает создание благоприятной нормативно-правовой базы, включая налоговые и таможенные режимы, для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода".
Он пояснил, что "Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа на территорию Турции, а также для обеспечения выполнения российской стороной своих обязательств по поставкам газа на территорию государств Европейского союза после 2019 года".
Напомним, 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток". Перед этим 2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства трубопровода "Турецкий поток".
Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. Речь идет о строительстве газопровода через Черное море к европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части проекта должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро.
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Если асад таки двинет кони то газопровод из Катара в Турцию становится все реальнее и реальнее.
Кроме того слапатоеды забывают, что согласно вот этой писульке, которую подмахнул карлик, русня строит газопровод только до Турции и все. а дальше до ЕС - должна строить Турция. Должна но не обязана.... так что...
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Государственный долг.
01.01.2013: 7.5 трлн руб (10.6% от ВВП)
01.01.2017: 11.1 трлн руб (13.5% от ВВП)
Прогноз. 2018: 14.7% 2019: 15.7%
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СЛАВА КОЗЛОМОРДИИ И БЫДЛЯНДИИ(ПАРАШЕ).
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А с олежкой зубковым, что ж вы так? Он вас львами от биндер защищал, а вы его так довели, что сваливает он от вас в Турцию.
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насчёт чужие дядьки порешают ОБЫДНО ДА?
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Папе привет
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Про дельфинарий Севастополя что-то расскажешь? Или чего там рассказывать, когда почти всё распродано или подохло?
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если нет-значит не убыточный.......логику включай
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Marubeni построит в ОАЭ солнечную электростанцию на 1,18 ГВт площадь - 7,8 км2 общие затраты на строительство - 100 млрд иен ($868 млн)
Росатом просит за АЭС в Египте на 4,8 ГВт $25 млрд (1ГВт - $5.2 млрд).
⇧ в 7 раз.
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Поход «Адмирала Кузнецова» обошелся бюджету более чем в 7,5 млрд руб.
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- Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку до 205 рублей за бутылку 0,5 литра
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