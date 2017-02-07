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Все про:работа (382) Чехия (758) рабочие (45)

 Чешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины

В Чехии требуют упростить въезд в страну для квалифицированных кадров, в частности - для украинцев. Чешские работодатели заявляют, что им нужно вдвое больше специалистов технических специальностей из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили в понедельник, 6 февраля, "Союз работодателей Чехии", "Торгово-промышленная палата Чешской Республики" и "Конфедерация чешской промышленности".

"Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом", - отмечается в письме.

Уровень безработицы в Чехии один из самых низких в ЕС, но, несмотря на это в стране 132 000 открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере IТ, строительство, промышленность, электронику, авто- и машиностроения. Для этого в 2015 году Чехия приняла закон, который предусматривает существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием - инженеров, техническим специалистам и специалистам из сферы IT.

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Однако сейчас чешские компании заявляют, что существующего закона недостаточно, а упрощенная процедура выдачи виз требует кардинального усовершенствования.

"Если чешский работодатель отправляет приглашение на работу, то нужному ему специалисту назначат интервью только на август. Немыслимо, что надо 8 месяцев ждать, пока вашего работника проверят и впустят в страну", - говорит президент Союза работодателей Чехии Ян Виснер.

По его мнению, сейчас Чехия нуждается в вдвое большем количестве специалистов из Украины.

Против активного привлечения иностранной рабочей силы выступают профсоюзы, по их мнению, это будет угрожать интересам чешских работников, а чтобы вернуть тысячи чехов на местный рынок труда, стоит только поднять уровень оплаты.

В среду левоцентристское правительство Чехии должно обсудить обращение представителей промышленности и работодателей о привлечении иностранной рабочей силы.

Согласно прошлогодним данным чешского статистического ведомства, украинцы уже сейчас составляют самую многочисленную группу иностранцев в Чехии. Среди полумиллиона иностранцев в Чехии, которые имеют право на временное или постоянное проживание, украинская община насчитывает более 105 тысяч человек - это больше, чем граждан соседней Словакии, которые работают в Чехии.
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А если ВСЕ уедут у кого же шайка-лейка офшорная будет воровать ???
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Они этого и добиваются. Освободят черноземы и продадут.
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вот так скоро останутся на руине бомжи, патрыоты, ахтывысты, диванная чернь и прочее высокоинтеллектуальное скаканутая пьянь и рвань, которая поведет руину к багатству и процветанию в шоколадном квадрате
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Та то такое, тебя козломордый просто жаба задушила, что вас винторогих любителей боярышника, никто, никуда не приглашает. Готовьтесь рисовые поля окучивать.
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Успокойся а то еще один самолет с каким-то хором упадет?
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Ничего хорошего для нас нет. Пора бы украинцам перестать быть нацией заробитчан.
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скажите, где не имея папы -депутата, мне заработать на квартиру в Украине, при средней з/п 5000 грн, и цене кватиры 40 тыс. долл ?
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не, это нет. Цены такие же, но у ниъ кредитование для граждан ЕС по низкому тарифу и з/в высокая
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ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА - да нормально все - трудовая миграция принята во всем мире, пускай лучше в Европе работают, чем в дикой орде - рашке... Некоторые останутся там на ПМЖ, но большинство вернуться с хорошим опытом и деньгами... И украинские предпринематели волей не волей вынужденны будут в таком случае подымать зарплаты...
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Да, в норме. По Европе много езжу, на черновых работах арабы, негры.. В Польше, Италии - белые негры. Догадываетесь кто? Опыт, говорите? А дома нельзя опыта набираться? Миллионы заробитчан это нормально? И ещё столько же живут только за счёт заробитчан. Нормально, когда дети отцов не видят по полгода? Рашка, рашка... На ненависти никогда нормальное государство не построишь, в этом главная ваша проблема. Поэтому и живете за счёт заробитчан да подачек запада, которые, кстати, вот-вот иссякнут.
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ага, и в праге нет заробитчан россиян? А в германии российских сколько заробитчан?
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Oksana Pavlusova - ага есть такое - украинцы в Польше унитазы чистят, а поляки в Германии... Но вы почитайте статью там о инженерах и технарях речь идет... и причем здесь ненависть к рашке-орде? Мы сейчас о трудоустройстве говорим - так вот, чему наши зарабитчане и спецы хорошему там научатся? Технологий нет.., бухать разве что...
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ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА - с точностью наоборот - комплекс меньшестоимости это, когда ты продолжаешь работать за копейки...
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Елена, большинство людей на всегда уезжают, не видя просвета и перспективы в Украине.
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А зачем? "упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины..."

Так у вас же там всяких "типо сирийцев полно?" Вот их и нанимайте. Помогут, как смогут...
А нам и свои спецы пригодятся.. пригодились бы, если бы не кабы... Ну вот так пока. Дальше? 1-й мир шестой мир, подвал , высокие технологии... Украина...
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У страны третьего мира Бразилии ВВП в 18 раз выше украинского...............
Зп лектора в универе 2500 евро....
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У них нет столько госслужащих. Вон у наших депутатов по 8 помощников. Это как понимать?
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в Україні спеціалісти "нашому" уряду не впиралися...жидівська банда остервеніло розганяє люде по світу ...щоб не заважали докрадати недокрадене а головне щоб не помішали торганути українською землею...
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Я и сам там работаю. Украинцев очень много там, особенно , когда поляки хотят , чтоб работали у них по 300 евро, в то время как в Чехии по 1000 евро Отношение чехов очень хорошее, в отличии от поляков. Да и с многими говорил, не хотят, они чтоб арабы к ним понаехали, говорят, пусть лучше наши
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та да пся крев совсем уху ели, чтобы за 2 тыс злотых у них работали. У меня пару человек бывших сотрудников в Чехии, один на Шкоде на линии чего-то там прикручивает на машины. С Украиной небо и земля.
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.... вот и ответ чоколадным безальтернативным ,и на 3200, и другие прелести для народа.......утром деньги вечером стулья, вечером деньги утром стулья
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да то все понятно, это свой оклад ссуки говорят без, премий , надбавок...., а твой без высчетов ..., как и среднюю выводят..........
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это только для приватного сектора, у бюджетников всё намного скромнее.
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Шоколадным осталось землю продать,поэтому Украинцы им не нужны.
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Дайте людям спокійно хоч за кордоном пожити.В Україні ж надаєте.
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Останутся одни пенсы без пенсии и что потом? Государство богатое с счастливыми людьми или территории? Конечно для кого-то эта радость, но для государства эта беда. Украина с ее географией, черноземом и пром потенциалом всяко должна быть круче Чехии, но коррупция и псевдопатриоты добивают страну и Ненька пока как держава не состоялась. Нет видения, каким должно быть государство. Нет адекватного, крепкого, честного лидера.
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это результат многовекового российского господства- влияние "узкого мира"
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Да не поможет никакой лидер. У нашего народа беда одна - инфантилизм. Страна взрослых детей. Даже само ожидание лидера, который придет и все сделает за нас, это тоже инфантилизм.
А еще куча людей продает свои голоса за гречку. А еще могут взять кредит под 300 процентов годовых, подписать договор не читая, а потом ныть что банк его ограбил. А еще не хотят добиватся у государства разрешения на оружие, мол наша милиция нас защитит. А еще готовы вкалывать на самой грязной работе, лишь бы только не сесть за книжку, немного поучится и найти работу и почище и подоходнее. И таких вот случаев море.
Я конечно не говорю за всех. Есть среди нашего народа и умные люди и настоящие герои. Но большинство так и не повзрослевшие дети, с которых любой жулик и проходимец может веревки вить.
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,, остатки квалифицированные уйдут от украинских барыг....в Чехии будет зарабатывать пару штук зелени.в то времья как премьер минималкой в 120 гейропейских рублев соблазнил...
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а есть куда обратиться? я бы поехал. дайте ссылку, если есть.
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https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/prociz

Оззи, кто реально хочет уехать, сам такую информацию найти может. Привыкли, дай, сделай за меня...
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http://www.komora.cz/pro-podnikani/pilotni-projekt-ukrajina-pro-specialisty/zarazeni-do-pilotniho-projektu-zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny.aspx
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Знайомі,що працювали і в Чехії ,і в Польщі розповідали:чехи,поляки не хочуть працювати в себе на 1000-2000 євро та їдуть в бельгії-голандії на 4000-6000 євро,а наші їдуть в чехії-польщі на 1000-2000 євро. Через це такий брак робочих та спеціалістів
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посредники обычно долю просят, это зависимость и прочьи вероятности. Пробуйте сами, учите язык. Приехав не замыкайтеся на "своих", а ищите друзей среди местных.
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без посредников вас не возьмут....так как там посредник решает с полицией и т.д. Так как чехия визы не дает, все на польских, литовских
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ХолоднийЯр, де Ви бачили зарплати в Чехії, Польщі у 2000 євро нетто? А в Бельгії, Голландії 4000-6000 євро? Не пишіть херню. Середня зарплата у Австрії, Німеччині до 2000 євро нетто.
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чехи и поляки едут в германию, наши уже с польши переезжают в чехию....поляки опустили зарплату до 300 евро,там работать никто уже не хочет.
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Нет таких зарплат - 300 евро. В 500 евро поверю , но при этом работодатель оплачивает страховку обязательную( 50 евро в месяц), жилье ( мин 100 евро).
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на мясокомбинатах, уже третий знакомый говорит.....раньше да, а сейчас урезают
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65% українців у віці 14-35 років хочуть виїхати за кордон ...

ua.censor.net.ua/.../65_ukrayintsiv_u_vitsi_1435_rokiv_hoc...


Результат політики "укгаїнської" влади.-"Я вам покажу, як державою керувати!(с)
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Это правда. Оплата в Бельгии, Голландии очень высокая. Туда реально восточная Европа уезжает работать. Накануне Рождества ( числа 23, 24 декабря) по автобану Вена- Будапешт -Украина идет такой поток машин в сторону востока , как на Крещатике. Это едут на рождественские из западной Европы работающие там венгры, румыны, украинцы. Машины - не рухлядь , все хороших марок и с австрийскими, швейцарскими, немецкими, голландскими номерами.
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В Словакии очень много украинцев. Те, кто уезжал на ВНЖ лет 10 назад уже обзаводятся недвидимостью( дома, квартиры, производства). Для них и кредит годовой на недвижимость мизерный 1,5-3 процента годовых в евро. ( в Словакии государственная валюта- евро).
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ну в словакии уровень жизни тоже невысокий, да и цыган полно....
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сосед собирал ягоды. где-то на севере европы. приехал. устроился.
уехал, когда снегом засыпало. за 3 месяца привез чистыми 6 тыс. евро.
хороший пикник на природе.
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А что ждёт вас в Чехии ??? Заплата 16 000( чистого на предприятиях ) , 8 часов или 12 часов смены и вы будете завязаны на год контрактом. Кровать в общежитии 3500 комната 7000 , еда в месяц 4000 , хотите голодать ??? Качество продуктов , хучшее в Европе , даже поляки в Чехию сбрасывают мусор , раньше отправляли в Россию .
Пенсия через 36 лет стажа так около 12 000 крон ( 1 $ = 25 крон ) , медицина - стрёмная , как люди, Чехи - фальшивые , подлые , много банкротов и бездомных.
100% поехать в Чехию - это не разумное решение. Жизни там - нет !
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он сумасшедший. а может и вата даже. рисует все одной краской и черной. не поеду.
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где бездомные в чехии ? Даже в праге их нет. Зарплата средняя 90-100 крон в час
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и за 4000 в месяц, это как жрать надо? Я зарабатывал по 23 000 крон чистыми
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Был в Праге на заработках в 1996-97 годах . Работал на "железярке" в Прумставе. Резал арматуру. Заработал тогда на квартиру за год. Купил двухкомнатную, правда в хрущёвке.
У нас тут в Украине было не реально заработать на квартиру и за 5 лет.
Пиво в Чехии настоящее пиво, у нас дерьмо.
Чехи уже тогда жили офигенно, по сравнению с нами. Тогда был у них Гавел президент, у нас вор Кучма. Чехи уже тогда ездили по Европе без проблем. Сравнивал наши цены и ихние. На продукты цены были одинаковые, что у нас, что у них, но у чехов зарплаты были выше наших на порядок.
Ворья у них было меньше, и олигархов вообще не было.
Наших в Чехии тогда было море, большинство нелегально. Особенно много было с Закарпатья, они ближе всего к Чехии.
У нас на железярке был даже профсоюз у чехов. Проходя по коридору вижу обьявление от профсоюза - "Кто желает в воскресенье сьездить в Вену, обращайтесь в профком"
На следующей неделе уже выделяли автобус в Будапешт..
думаю, классно чехам, возят их за полцены в соседние страны... А у нас профсоюз даже путёвок на море не давал.
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Квалифицированная работа, - для украинцев, а удел кацапов и кацапок, - унитазы драить и в борделях ногами дрыгать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины
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