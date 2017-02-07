 Чешские работодатели просят правительство упростить процедуру найма квалифицированных кадров из Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили в понедельник, 6 февраля, "Союз работодателей Чехии", "Торгово-промышленная палата Чешской Республики" и "Конфедерация чешской промышленности".
"Местный рынок труда не может предложить достаточного количества квалифицированных кадров ни среди безработных, ни среди недавних выпускников, поэтому работодатели вынуждены искать работников за рубежом", - отмечается в письме.
Уровень безработицы в Чехии один из самых низких в ЕС, но, несмотря на это в стране 132 000 открытых вакансий, главным образом речь идет о сфере IТ, строительство, промышленность, электронику, авто- и машиностроения. Для этого в 2015 году Чехия приняла закон, который предусматривает существенное упрощение и ускорение выдачи виз украинским гражданам с техническим образованием - инженеров, техническим специалистам и специалистам из сферы IT.
Однако сейчас чешские компании заявляют, что существующего закона недостаточно, а упрощенная процедура выдачи виз требует кардинального усовершенствования.
"Если чешский работодатель отправляет приглашение на работу, то нужному ему специалисту назначат интервью только на август. Немыслимо, что надо 8 месяцев ждать, пока вашего работника проверят и впустят в страну", - говорит президент Союза работодателей Чехии Ян Виснер.
По его мнению, сейчас Чехия нуждается в вдвое большем количестве специалистов из Украины.
Против активного привлечения иностранной рабочей силы выступают профсоюзы, по их мнению, это будет угрожать интересам чешских работников, а чтобы вернуть тысячи чехов на местный рынок труда, стоит только поднять уровень оплаты.
В среду левоцентристское правительство Чехии должно обсудить обращение представителей промышленности и работодателей о привлечении иностранной рабочей силы.
Согласно прошлогодним данным чешского статистического ведомства, украинцы уже сейчас составляют самую многочисленную группу иностранцев в Чехии. Среди полумиллиона иностранцев в Чехии, которые имеют право на временное или постоянное проживание, украинская община насчитывает более 105 тысяч человек - это больше, чем граждан соседней Словакии, которые работают в Чехии.
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Так у вас же там всяких "типо сирийцев полно?" Вот их и нанимайте. Помогут, как смогут...
А нам и свои спецы пригодятся.. пригодились бы, если бы не кабы... Ну вот так пока. Дальше? 1-й мир шестой мир, подвал , высокие технологии... Украина...
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Зп лектора в универе 2500 евро....
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А еще куча людей продает свои голоса за гречку. А еще могут взять кредит под 300 процентов годовых, подписать договор не читая, а потом ныть что банк его ограбил. А еще не хотят добиватся у государства разрешения на оружие, мол наша милиция нас защитит. А еще готовы вкалывать на самой грязной работе, лишь бы только не сесть за книжку, немного поучится и найти работу и почище и подоходнее. И таких вот случаев море.
Я конечно не говорю за всех. Есть среди нашего народа и умные люди и настоящие герои. Но большинство так и не повзрослевшие дети, с которых любой жулик и проходимец может веревки вить.
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Оззи, кто реально хочет уехать, сам такую информацию найти может. Привыкли, дай, сделай за меня...
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ua.censor.net.ua/.../65_ukrayintsiv_u_vitsi_1435_rokiv_hoc...
Результат політики "укгаїнської" влади.-"Я вам покажу, як державою керувати!(с)
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уехал, когда снегом засыпало. за 3 месяца привез чистыми 6 тыс. евро.
хороший пикник на природе.
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Пенсия через 36 лет стажа так около 12 000 крон ( 1 $ = 25 крон ) , медицина - стрёмная , как люди, Чехи - фальшивые , подлые , много банкротов и бездомных.
100% поехать в Чехию - это не разумное решение. Жизни там - нет !
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У нас тут в Украине было не реально заработать на квартиру и за 5 лет.
Пиво в Чехии настоящее пиво, у нас дерьмо.
Чехи уже тогда жили офигенно, по сравнению с нами. Тогда был у них Гавел президент, у нас вор Кучма. Чехи уже тогда ездили по Европе без проблем. Сравнивал наши цены и ихние. На продукты цены были одинаковые, что у нас, что у них, но у чехов зарплаты были выше наших на порядок.
Ворья у них было меньше, и олигархов вообще не было.
Наших в Чехии тогда было море, большинство нелегально. Особенно много было с Закарпатья, они ближе всего к Чехии.
У нас на железярке был даже профсоюз у чехов. Проходя по коридору вижу обьявление от профсоюза - "Кто желает в воскресенье сьездить в Вену, обращайтесь в профком"
На следующей неделе уже выделяли автобус в Будапешт..
думаю, классно чехам, возят их за полцены в соседние страны... А у нас профсоюз даже путёвок на море не давал.
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