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Все про:США (11946) молитва (83) Холодницкий (242)

 Глава САП Холодницкий принял участие в молитвенном завтраке в США за счет организаторов, - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура заявляет, что заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ездил в командировку в США и принял участие в национальном молитвенном завтраке за счет его организаторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 1 февраля, согласно приказу генерального прокурора руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий Н.И. находился в служебной командировке в Вашингтоне (США) с целью участия в Ежегодном Национальном молитвенном завтраке и мероприятиях, связанных с его проведением",- сказано в ответе.

Согласно ему, расходы на участие в этом мероприятии покрывались за счет организаторов.

Как известно, ряд украинских политиков приняли участие в молитвенном завтраке. Это традиционным мероприятие, основанный президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно проходит каждый первый четверг февраля месяца в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.



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Не, ну с зарплатой в 200 штук в месяц можно было и расскошелится.
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Согласно ему, расходы на участие в этом мероприятии покрывались за счет организаторов. (с)

Это коррупция в чистом виде.
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не согласен. наши партнеры поставщики каждый год приглашают нас в интересные места. на семинары. обычно 2 дня. за свой счет. наш только проезд туда и обратно.
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это не тот случай, а Холодницкий не персона первого , или официального круга (посол, глава МИД)-для них безплатно...., а остальные за бабло , пусть Югиг не фантазирует
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Ты в антикоррупционной прокуратуре работаешь? Ты хоть вдумайся кого пригласили, лицо, которое может и должно возбуждать уголовные дела, бесплатно.
Бесплатно, Карл!!!
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это тупо банкет. где общаются приглашенные. может о чем-то договорятся.
их спонсируют фонды. в надежде на результат.
да, прикинь, платят.
а если обо мне, то это коммерческие проэкты, которые принимающей стороне приносят прибыль. и главное, лояльность.
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Тупо банкет, где могут общаться приглашенные, мог бы называться "Всемирный форум антикоррупционных прокуроров", куда такие же холодницкие со всего мира бы приехали, побухать и познакомиться. И фонд должен быть под эгидой ООН например, который все знают, тогда с натяжкой можно было бы считать, что это не коррупция.
А так неизвестное лицо, какое то, может пинчук, может ахметов, а может и ху%ло. Так, что это прямая коррупция. Вот если бы за его поезду бюджет заплатил, тогда бы коррупции не было, только шоколадным мразям тяжело было бы объяснить, за какие заслуги его туда послали.
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Позавтракать поближе мог.. но он ведь еще и помолился)) А у нас где найдешь церковь, где даже на похоронах пляшут и негры поют?))
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От как интересно ВСЕ воры у нас любят путешествовать ...
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"По состоянию на 1 февраля, согласно приказу генерального прокурора руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий Н.И. находился в служебной командировке в Вашингтоне (США) с целью участия в Ежегодном Национальном молитвенном завтраке и мероприятиях, связанных с его проведением",- сказано в ответе.
Источник: вот, оказывается, какая она - БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ!!! - МОЛИТВЕННЫЕ ЗАВТРАКИ!
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- Минуточку, за чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае не мы! (с "Иван Васильевич ....")
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Съездил такой на молитвенный завтрак в США и сразу уровень коррупции в Украине снизился (нет)
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ПРИКАЗОМ Генпрокуратура глава САП был откомандирован в США на Молитвенный завтрак за счет организаторов,........😁😁😁😁😁😁😁!
Что -то я сегодня смешливая..
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да, это несколько не так написано и поэтому несуразно как то. но дело в том, что он и себя мог бы туда отправить. интересно эти приглашения персональные?
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народ вам деньги дал для чего? участвовать в массовках или ворюг ловить?
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на халяву и антикоррупционер -рыба, тащуся от руиской реальности...
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Сколько ж вас туда поперлось, набожные вы наши...
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Ну да, дома делать не чего ни Холодницкому ни Насирову.
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Надурняк? Так это ж обычное для прокурорских дело? Надеюсь, жрал надурняк "как не в себя"? Харя не репнула?
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В стране все зашибись можно и тарелки на шару облизывать, черти рогатые.
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Что пожрать он любит, это и так видно, а вот как он работает и работает ли он вообще, вопрос.
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Пане, чы сэр, чи таваищ, Холодницкий!!! Немедля верините седенные пацсталом - пару штук чизбургеров! "Народ" валнуется и периживает - а ели вы настоящие чизбургеры или из запасников Вашингтона? Низзя нарушать рвновесие! При этом не пили??? Значит, таки да "ротину - продали!" А ишшо, это, как его - САП?

(По большому счету? Нужно спросить организаторов, этого мероприятия. Мое дело, кого я принимаю в своем доме и сколько он чизбургеров сьест!). Остальным? не мучать свои седалища. Обьедки - будут!)
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Что-то у них у всех резко командировки на платную похлёбку к Трампу возникли.Сдрыснули дружно с Украины,чтобы задницы свои прикрыть.Как тараканы,у все щели щемились.А теперь не знают,как отбрехаться и обьяснить непонятные траты сотен тысяч долларов за "увидеть рыжего Додика"
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служебная командировка...на молитвенный завтрак.
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Антикорупційний прокурор в барі з корупціонерами...
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Народ бедствует, пацаны в окопах умирают а эти сволочи на завтраки в США летают. Ни стыда ни совести .Дебилы дорвались к власти.
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Ну это уже традиция у наших как бывших,так и настоящих,по молитвенным завтракам в США шастать.Денег наверное некуда девать.Вот молитвенный завтрак 2016г

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Приглашение приглашением, а пожертвования там никто не отменял! и штукой баксов никому отмазаться не получится!
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Ну ладно дона Пэдро жаба даве, что Йуля уже видела Трампа, Саакашвили видел Трампа, и даже Холодницкий. А вы то чего? Вас бы в любом случае не пригласили, народ? Пусть летает лучше на завтрак в США, за их же счет. Или вы хотите, чтобы продолжали летать в Москву?
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Пока никто не посажен - какая разница куда он летает и сколько тратит народных денег!
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Деньги США.
А вот в том, что пока никто не посажен, вы правы. Может пытаются помочь уйти из под влияния дона Пэдро?
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Если у Холодницкого ума хватило на подобную командировку, то ждать от такого государственного деятеля полезного для страны на том посту, на котором он находится, не приходится. К великому сожалению.
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У Смалия не хвтило проворства хоть пургену сыпонуть Холодницкому в орешки.

Чтобы поездка запомнилась.
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Народ ледь кінці з кінцями зводить, пацани з фронту на ліки не мають................................. А ці су.ки по барах у Вашингтоні торчать.... Під...араси!
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За два года не единого дела не раскрыто никто не наказан из взяточников полная всеобщая коррупция а оно ездит к президенту США на завтрак
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В разговоре со Смалием Холодницкий сослался уже на украинскую диаспору.

Значит, платили за все не организаторы.
От ззараза.
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Посмотрите на его селюче-холуйскую лоснящуюся харю! От неё прикуривать можно. Противно и гадко знать, что эти твари представляют Украину.
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Кому они там молятся?
Не сатане(Бафомету) случайно?
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Кому они там молятся?
Не сатане(Бафомету) случайно?
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Им, бл.дям воровитым молиться у стенки надо, когда затворы клацнут... Ворье и мрази в Раде одни, может случайно несколько человек ещё незапянтнанных и осталось.
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Ну когда же покажут видео переговоров Тимошенко и Трампа ?

Пох где она его поймала - покажите, что Трамп ее хотя бы видит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава САП Холодницкий принял участие в молитвенном завтраке в США за счет организаторов, - Генпрокуратура
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