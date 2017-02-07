 Глава САП Холодницкий принял участие в молитвенном завтраке в США за счет организаторов, - Генпрокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
"По состоянию на 1 февраля, согласно приказу генерального прокурора руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкий Н.И. находился в служебной командировке в Вашингтоне (США) с целью участия в Ежегодном Национальном молитвенном завтраке и мероприятиях, связанных с его проведением",- сказано в ответе.
Согласно ему, расходы на участие в этом мероприятии покрывались за счет организаторов.
Как известно, ряд украинских политиков приняли участие в молитвенном завтраке. Это традиционным мероприятие, основанный президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно проходит каждый первый четверг февраля месяца в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.
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Это коррупция в чистом виде.
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Бесплатно, Карл!!!
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их спонсируют фонды. в надежде на результат.
да, прикинь, платят.
а если обо мне, то это коммерческие проэкты, которые принимающей стороне приносят прибыль. и главное, лояльность.
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А так неизвестное лицо, какое то, может пинчук, может ахметов, а может и ху%ло. Так, что это прямая коррупция. Вот если бы за его поезду бюджет заплатил, тогда бы коррупции не было, только шоколадным мразям тяжело было бы объяснить, за какие заслуги его туда послали.
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Источник: вот, оказывается, какая она - БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ!!! - МОЛИТВЕННЫЕ ЗАВТРАКИ!
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- Во всяком случае не мы! (с "Иван Васильевич ....")
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Что -то я сегодня смешливая..
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(По большому счету? Нужно спросить организаторов, этого мероприятия. Мое дело, кого я принимаю в своем доме и сколько он чизбургеров сьест!). Остальным? не мучать свои седалища. Обьедки - будут!)
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https://youtu.be/uUtV9rf_9zk
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А вот в том, что пока никто не посажен, вы правы. Может пытаются помочь уйти из под влияния дона Пэдро?
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Чтобы поездка запомнилась.
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Значит, платили за все не организаторы.
От ззараза.
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Не сатане(Бафомету) случайно?
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Не сатане(Бафомету) случайно?
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Пох где она его поймала - покажите, что Трамп ее хотя бы видит.
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