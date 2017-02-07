 Посол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ

Об этом Райхель сказал народному депутату Сергею Лещенко в присутствии журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сегодня посол ФРГ отказался общаться с журналистами по поводу его заявлений о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.
В то же время Райхель встречал гостей, которые прибывали на мероприятие в посольство ФРГ, посвященное 25-й годовщине дипломатических отношений между Германией и Украиной и 25-й годовщине со времени открытия посольства Германии в Киеве.
В частности, во время общения с Лещенко посол согласился со словами депутата, что его интервью одному из изданий было контроверсионным. Депутат сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью". В свою очередь Райхель ответил: "Я знаю".
Лещенко добавил, что вместе с другими политиками было принято решение, что лучше поддерживать диалог, чем бойкотировать отношения с посольством. Также нардеп передал послу заявление межфракционной группы "Европейские оптимисты" от 31 декабря 2016 года о "болезненных компромиссах", которое касалась статьи бизнесмена Виктора Пинчука в американском издании The Wall Street Journal.
Райхель согласился, что лучше поддерживать хорошие отношения. Лещенко также сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуацией на Донбассе украинские партии не могут участвовать в выборах, а украинские СМИ не могут освещать такие выборы.
"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия...", - заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.
Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".
В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.
Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.
Также объяснений потребовала первый-вице спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
В тот же день посол Райхель был вызван в МИД Украины, где ему было объявлено о недопустимости его заявлений о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей возможно провести в присутствии российских войск.
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Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы.
«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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Ибо Украину завалят такими исками из ЕСПЧ, что по ним будут рассчитываться наши внуки своими детьми!!!
Дебилы, неужели Вам всем это не понятно???
Люмпен ржет "Посол Германии - осел, бухой, агент путина"...
Это вы ослы если не понимаете очевидного!!!
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И без этого есть много чего, но чего- не скажу.
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Или ты к нам с Луны пожаловал?
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«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
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Путин: если бы у бабушки были половые органы дедушки
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Но надеяться в тек. раскладах можно только на себя, и на тех, кому так же угрожает российская агрессия.
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Отсутствие, напрочь, осознанного анализа сказанного.
Для всех здесь пишущих, оказывается, два высказывание двух разных людей - это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
И ни кто из здешних писунов не удосужился даже гипофизом пошевелить чтобы понять, в чем различия этих посылов, что и для чего посол Германии это сказал...
Офигеть...
И нахрена тогда этому люмпену демократия, свобода и независимость?
Темно, светло, понедельник, темно, светло, вторник... - это ваш удел.
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- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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контроверсионным-ЭТО КУДА???
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усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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Так это??? Мы уже давно знаем.
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- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
Т.е. разницы вы не видите ни какой???
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