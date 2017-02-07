EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Политика Украины
  10112  160
Материалы по теме:
Все про:выборы (21564) Германия (2639) посол (1052) Донбасс (12716) Райхель Эрнст Вольфганг (17)

 Посол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ

Посол Федеративной республики Германия Эрнст Райхель пояснил, что говорил о создании необходимых условий для проведения выборов на Донбассе, когда предполагал, что выборы на оккупированной части Донецкой и Луганской областей могут состояться в присутствии там российской армии.

Об этом Райхель сказал народному депутату Сергею Лещенко в присутствии журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Также читайте: При урегулировании кризиса на Донбассе Берлин руководствуется минскими соглашениями, - МИД Германии

Сегодня посол ФРГ отказался общаться с журналистами по поводу его заявлений о возможности проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.

В то же время Райхель встречал гостей, которые прибывали на мероприятие в посольство ФРГ, посвященное 25-й годовщине дипломатических отношений между Германией и Украиной и 25-й годовщине со времени открытия посольства Германии в Киеве.

В частности, во время общения с Лещенко посол согласился со словами депутата, что его интервью одному из изданий было контроверсионным. Депутат сказал дипломату: "Сегодня вы дали очень контроверсионное интервью". В свою очередь Райхель ответил: "Я знаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД

Лещенко добавил, что вместе с другими политиками было принято решение, что лучше поддерживать диалог, чем бойкотировать отношения с посольством. Также нардеп передал послу заявление межфракционной группы "Европейские оптимисты" от 31 декабря 2016 года о "болезненных компромиссах", которое касалась статьи бизнесмена Виктора Пинчука в американском издании The Wall Street Journal.

Райхель согласился, что лучше поддерживать хорошие отношения. Лещенко также сказал, что в конце 1980-х годов немецкие партии по-настоящему могли участвовать в избирательных кампаниях, но при текущей ситуацией на Донбассе украинские партии не могут участвовать в выборах, а украинские СМИ не могут освещать такие выборы.

"Да... Я согласен с вами, что именно такова ситуация сегодня. О чем я говорю, касается того, как создать условия...", - заявил Райхель, имея в виду необходимые условия для проведения выборов на Донбассе.

Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.

Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.

Также объяснений потребовала первый-вице спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

В тот же день посол Райхель был вызван в МИД Украины, где ему было объявлено о недопустимости его заявлений о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей возможно провести в присутствии российских войск.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Він про Кенінсберг говорить. Покористувалися німецьким і харе. Пора лапті плести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохатые на публику будут выпячивать грудь, выпендриваться, а в итоге молча сделают как на Западе решат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Войска на Донбассе должны быть одни Украинские и точка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Абсолютно не исключено, что это заказаная и скорее всего проплаченная провокация и очень жаль, что в такие сложные межгосударственные отношения втягивают дипломатов и тем более посла в Украине. А теперь этот прикупленный" будет что-то мямлить, что его не правильно поняли. Каждое действо должно иметь ответственность и наказание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот так вот.В Украине фашизм не проходит,только-гитлер капут.Прёте отсюда постоянно "восточные и западные имперцы" с битой мордой.Потому так люто нас и ненавидите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧМО он Шрёдерское. Такие уебаны должны в зулусии дипломатами быть, а не в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гансы слишком долго жили под оккупацией оттого и мозги у некоторых персохли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зондируется почва кремлевскими шнырями,наши уже тоже в открытую говорят,нет ни агрессии,ни оккупации,есть "эфективный контроль",ладно тука-сука продажняя,но теперь и бепепе вместе с КМ это подтверждают,так шо заявы этого штазивского подхуйловника как раз к стати и не спроста
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эксперт о поддержке Запада:
Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что Украина в конфликте с Россией должна рассчитывать только на собственные силы.
«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бля, немцы уже открыто провоцируя-принуждают шоколада признать вооруженное вторжение российских войск в Украину.
Ибо Украину завалят такими исками из ЕСПЧ, что по ним будут рассчитываться наши внуки своими детьми!!!
Дебилы, неужели Вам всем это не понятно???

Люмпен ржет "Посол Германии - осел, бухой, агент путина"...

Это вы ослы если не понимаете очевидного!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За военный налог можно смело подавать в ЕСПЧ - ведь военного положения не зафиксировано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Введение налога - это внутреннее дело государства, мало ли как его назовут - эта тема, однозначно, мимо.
И без этого есть много чего, но чего- не скажу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так нардепы не хотят такой закон принимать. При чем здесь порох?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не задавай мне глупый вопрос, на который сам знаешь реальный ответ...
Или ты к нам с Луны пожаловал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он сказал то , что он сказал , и не нужно пытаться отбеливать им сказанное . А то вы как персонаж анекдота , где пьяный , ходивший на лево муж , предлагает жене самой найти ему оправдание .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посол глупец. пусть меняют его. условия были совершенно разные. там не убивали в тот момент немецких солдат и была добрая воля ссср. посол учи мат часть. а здесь убийство и агрессия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увы, не в после дело. Голосующий западный обыватель тот же что и везде: пытается "и рыбку сьесть, ..." (выглядеть прилично) и с агрессором не дай Бог конфликтонуть

«Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении.
США похоже на некоторое время абстрагируются от своих амбиций и обязательств и сосредоточиваются на внутренних конфликтах.
Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года... Мы должны понимать, что такая инфантильная иллюзия действительно существует, мол, не будет Украины - не будет войны, если пожертвовать чем-то условным, незначительным, например, Украиной - то все станет хорошо...
Обыватели бывают готовы принести ради так называемого лицемерного призрачного блага какую угодно жертву Под предлогом часто лицемерной заботы об Украине нам предлагают различные «компромиссы», они в последнее время заполонили и телевидение и печатные СМИ. Названия этих «компромиссов» постоянно меняются - от формулы Штайнмайера и, заканчивая разнообразными инициативами неожиданного непонятного авторства и происхождения. Но смысл их один и тот же - легализация аннексии Крыма, легализация марионеточных режимов на оккупированных территориях Донбасса, блокирование европейской и евроатлантической интеграции Украины», - добавил Горбулин.
https://www.unian.net/politics/1764877-ekspert-o-podderjke-zapada-ukraina-v-konflikte-s-rf-doljna-rasschityivat-tolko-na-sobstvennyie-silyi.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет это понятно и я не спорю. так и есть как ты говоришь. но верховное руководство понимает то о чем ты сказал. не отдадут они Украину не отдадут. и здесь дело не в страхе как таковом, дело в идеологии которая сама их может развалить. вопрос прост, - вы защищаете Демократию или нет? если нет, мы все ложимся под советы или каждый своим путем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
и Украина сейчас на первом рубеже, она защищает ее, эту Демократию. хоть сама бедолага и не знает, что это такое. но Вера ее, в то, что надо уходить из под протектората империи есть главенствующая идея на современном этапе и другой нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
По большому счету надо объявить это кацапское недоразумение персоной нон грата в Украине и выслать в 24 часа в столь любимую ему московию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто-то понял, что этот райхель объяснил в итоге??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Элементарно: "делайте то, что потребует агрессор. Мы (Запад) с облегчением умоем руки"
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, было интересно, как же он все-таки отбрешется. Что он имел в виду - и так понятно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркель однако считает, что отзывать посла рано. Значит, просто проговорился. Тетя слегка пожурила и гут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вам не разрешат долго всем мозги теребонькать. Меру надо знать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты ж теребонькаешь и ничего , все равно это рашке ничем не поможет , самым большим ударом по Украине могла бы стать экономически развитая россия а не страна победившей проституции с петухами из говна .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
России и развиваться не нужно, в России всего до хрена
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага , мировой лидер по производству дебилов , я тоже так думал пару лет назад , не интересовался особо , а как копнули то кроме понтов и говна ничего и не оказалось .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
России не нужно развиваться. России нужно грамотно распоряжаться тем, что есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так можно сказать про абсолютно любую местность на глобусе , в том смысле про распоряжаться , а про не нужно развиваться согласен , назад в первобытный строй шуруйте .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ребята, вы ВСЕ тут действительно думаете, что посол Германии просто так это ляпнул, по неопытности или глупости??? Нет, серьезно, вы ВСЕ тут так думаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ребята" не думают, они надеются "Запад нам поможет".
Но надеяться в тек. раскладах можно только на себя, и на тех, кому так же угрожает российская агрессия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот это меня и поражает!!!!!!!!!!
Отсутствие, напрочь, осознанного анализа сказанного.
Для всех здесь пишущих, оказывается, два высказывание двух разных людей - это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
И ни кто из здешних писунов не удосужился даже гипофизом пошевелить чтобы понять, в чем различия этих посылов, что и для чего посол Германии это сказал...
Офигеть...
И нахрена тогда этому люмпену демократия, свобода и независимость?
Темно, светло, понедельник, темно, светло, вторник... - это ваш удел.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тут думать не принято. Главное - картинок побольше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это самокритика ? Ведь вы же тоже сюда пришли .
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эти ребята так думают по долгу службы. А служат они в Минстець.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Эти типа ребята так думают по долгу службы. А служат они в Минстець.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ШО следующие выборы в Германии будут под контролем российской армии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Між іншим, вибори у Західній Германії відбулися лише через 4 роки після капітуляції гітлеровської Германії..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дубина, а зачем тогда там выборы? Оставь всё как есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я что заметил...Всякий раз как какой-то долбоё..б шото лишнее пизд...нёт за путиские бабки,то потом так тупо отпизжж...тся,при этом выискивает какие-то тупоголовые фразы...
контроверсионным-ЭТО КУДА???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тепер поглянемо на карту. Польща і прибалти мають кордон з паРашею і туди прийшлося вводити додаткові контингенти НАТО. А тепер уявимо, Україна перейшла під контроль паРараші, відповідно прийдеться вводити додаткові контингенти в Словаччину, Угорщину, Румунію і навіть Болгарію. Утримувати ті контингенти не дешеве задоволення. А фінанси там уміють рахувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да ладно всем бухтеть. Очень правильно очередной "штангенциркуль" - сказал.


Так это??? Мы уже давно знаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гоните нахуй всех этих продажных послов унтер-сольдате-дойче-офицюрен!!!!!! будет какой то вонючий фриц УКРАИНУ учить как ей поступать!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам одного долбоеба польского хватило! Пиздит что Украину в ЕС не возьмут из за Степана Бандеры! Та Украинцы всю свою историю ВСЕГДА ХУЯРИЛИ ПОЛЯКОВ!!!!!!!! Вот он и беситса старый пердун!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Нет, реально, хочу спросить, у всех здесь пишущих, эти, два высказывание двух разных людей - для вас это одно и тоже???
- "лавров (чурки, песков...) сказал, что выборы на Донбассе возможны потому что российских войск там нет"
и
- "райхель сказал, что выборы на Донбассе возможны, не смотря на то, что российские войска там есть".
Т.е. разницы вы не видите ни какой???
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик военное положение военнослужащие ВР выборы Германия Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Климкин Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко посол Путин Райхель Эрнст Вольфганг Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти