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 Политика Украины
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 Суд арестовал четыре речных судна, которые должны были транспортировать нефтепродукты по "схеме Курченко", - прокуратура

Приморский райсуд Одессы арестовал четыре речных судна, которые по "схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

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Согласно сообщению, по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые, в соответствии с преступной схемой, решено было использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.

Отмечается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.

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Сейчас принимаются меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Напомним, 28 декабря 2016 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение Печерского районного суда г. Киева об избрании Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, Апелляционный суд постановил новое определение, которым отказал в удовлетворении ходатайства представителя Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемого Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Курченко объявлен в международный розыск. В ходе расследования органом досудебного расследования наложен арест его на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

С.Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.
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Шредеру: Или - перевели потоки в правильное, нужное русло!
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сначала содержимое умыкнул, а сейчас и до тары дело дошло.
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Заправки Еремеева ВОГ, апртнёра Курченко в данный момент ему принадлежат?

В Донецке их дохрена.
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по ходу пеца со товарищи будут хоронитьс в них на дне днепра
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Лучше думайте,где своего путина хоронить будете.Этот момент все ближе и ближе.
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"Отмечается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.
Источник:http://censor.net.ua/n426874"

дефектив)), в натуре
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Схемы, схемы, схемы ... Ну если хорошая схема и даёт прибыль, то зачем арестовывать? Давайте назовём это реформой и пусть казну пополняет. А сколько таких схем и всё мимо. Получается, что они у нас там не дураки, но только когда касается их кармана.
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слышь, свиды, а когда у вас военное положение будет и как тогды на цензоре какать будете?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал четыре речных судна, которые должны были транспортировать нефтепродукты по "схеме Курченко", - прокуратура
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