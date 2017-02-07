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 Политика Украины
  1993  30
Все про:МИД (3848) Райхель Эрнст Вольфганг (17)

 При урегулировании кризиса на Донбассе Берлин руководствуется минскими соглашениями, - МИД Германии

Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе МИД ФРГ на просьбу Укринформа прокомментировать слова их посла в Украине.

"Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция", - говорится в ответе ведомства.

Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.

Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.

Также объяснений потребовала первый-вице спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

В тот же день посол Райхель был вызван в МИД Украины, где ему было объявлено о недопустимости его заявлений о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей возможно провести в присутствии российских войск.






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Підстав для скасування запроваджених Європейським Союзом через події в Україні санкцій проти Росії немає. З такою заявою виступили у вівторок, 7 лютого, федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло під час спільної прес-конференції у Варшаві
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Минэнерго: Перемещение угля с Донбасса - это не торговля с оккупированными территориями

http://www.segodnya.ua/politics/power/minenergo-peremeshchenie-uglya-s-donbassa-eto-ne-torgovlya-s-okkupirovannymi-territoriyami-795765.html

.Это примерно так:взятка это не взятка ,это перемещение бабла с одного кармана в другой
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в совбезе оон что то заподозрили?
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Только вот не надо ставить лошадь впереди...кхм... паровоза.
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За минский договорняк, в таком виде, кто-то должен ответить.
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Зозуля один из немногих футболистов, который реально поддержал армию. Спасибо за все: бойцы АТО записали...
http://fb.me/5VLC0oRGL

https://www.youtube.com/watch?v=OcbG1OEkqI4
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За минский договорняк должна ответить ООН путем самороспуска .
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Очевидно что той собаке бешеной послу Германии в Украине который ТРЫНДИТ что выборы можно провести без Ураинского флага и без вывода рашкиных войск , ПРОСТО ФСБ ЧЕМОДАН С ДЕНЬГАМИ В ЕГО ГНИЛУЮ ПАСТЬ ВСУНУЛИ!!!! ВОТ ОН ИХ И ОТРАБАТВАЕТ!!!и ВООБЩЕ ЕВРОПЕЙЦЫ =АМОРФНАЯ БИОМАССА ,!!!! ДЯКУЮ ТОБИ БОЖЕ ШО Я НЭ ЕВРОПЭЭЦ!!! А УКРАИНЕЦ!!!!
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"ДЯКУЮ ТОБИ БОЖЕ ШО Я НЭ ЕВРОПЭЭЦ!!!"

))) неандерталец?
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це як дємбєль пояснює салабону: - мене кізділі коли я був салабоном, от і ти терпи...
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а вот пеца со товарищи руководствуться исключительн советами белки, особенно по утрам, после попойки
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Тогда отправляйте послом в Украину человека, который умеет как минимум читать, а то несут ахинею всякую с апломбом.
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А в Германию нужно послом отправить kargo first.

Он писать уже научился, правда без знаков препинания.... Зато, патриот Украины!
)))


"Очевидно что той собаке бешеной послу Германии в Украине который ТРЫНДИТ что выборы можно провести без Ураинского флага и без вывода рашкиных войск , ПРОСТО ФСБ ЧЕМОДАН С ДЕНЬГАМИ В ЕГО ГНИЛУЮ ПАСТЬ ВСУНУЛИ!!!! ВОТ ОН ИХ И ОТРАБАТВАЕТ!!!и ВООБЩЕ ЕВРОПЕЙЦЫ =АМОРФНАЯ БИОМАССА ,!!!! ДЯКУЮ ТОБИ БОЖЕ ШО Я НЭ ЕВРОПЭЭЦ!!! А УКРАИНЕЦ!!!!"
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Злой ты, Жеглов, по жизни. Спецы нужны, а потом патриоты. А наоборот низзя - глуюже в гавне утонем, так и не выбраться можно.
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Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.... лучше мозгами руководствоваться.Источник: http://censor.net.ua/n426873
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Ай молодцы!
Вангую, а еще через десять лет Германия скажет, причем юридически это еще и докажет (при этом будет права на все 100%), что все эти Минские соглашения это - фикция, профанация и афера международного масштаба!)))))
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Повторю свой пост и здесь...))))

Неужели вы думаете, что посол Германии такой тупой и недалекий)))))))))))))))))
Лично я в этом вижу исключительно тонкий троллинг и, уже грубоватое, принуждение Германией шоколадного тупеня все-таки определить юридически-четкую ситуацию в Украине.
И если шоколад мочится под себя от понимания, что надо вслух сказать что в Украине не АТО, а "вооруженное вторжение иностранных войск на территорию суверенного государства", то это его проблемы и проблемы, в дальнейшем Украины, а всем остальным странам надо это четко понимать.
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А нам рассказывают сказки о том, что европейцы плохо поинформированы, и мы мало усилий для этого прилагаем. Вот только у НОРМАЛЬНОГО европейца в голове не укладывается. как у ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ с достаточно большими полномочиями, которого выбирают всенародным голосованием может быть бизнес в стране, которою он называет агрессором. И второе, Минские соглашения это классика решения ГРАЖДАНСКОГО конфликта и заявляя, что им нет альтернативы мы, как страна, с этим полностью соглашаемся. А где в Минских соглашениях вывод РОССИЙСКИХ войск ??????
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Вначале я не понимал, почему правые в Украине против членства в ЕС. Теперь понял. Украине лучше быть партнером ЕС, торговые отношения там, демократические ценности и т.п. но главное - защита Украины, а для этого нужно быть членом НАТО, а не ЕС.
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серджио def6ff91 "А где в Минских соглашениях вывод РОССИЙСКИХ войск ??????"

10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мінська_угода_(2015)
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- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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"При урегулировании кризиса на Донбассе Берлин руководствуется минскими соглашениями, - МИД Германии.."

Я.я. натюрлих! А Брестскими соглашениями не пробовали... ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри урегулировании кризиса на Донбассе Берлин руководствуется минскими соглашениями, - МИД Германии
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