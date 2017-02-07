 Лавров: Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем восстановления контроля на Донбассе, то это утопия

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИДа, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
"Никто не подвергает сомнению жизнеспособность и безальтернативность Минских договоренностей. Это на самом деле не фигура речи, а "сермяжная правда". Ничего лучше не придумано. Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены просто путем восстановления полного контроля нынешнего режима на Донбассе, то это утопия, и это понимают все в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель", - считает Лавров.
По его мнению, в Вашингтоне начали понимать важность Минских соглашений еще при администрации президента Барака Обамы.
"От делегирования полномочий в полном соответствии с Минскими договоренностями никуда уйти не получится. "Нормандская четверка" сейчас занимается подготовкой т.н. "дорожной карты", которая обеспечит синхронизированное, гармонизированное движение по всем пунктам, обозначенным в Минских договоренностях, по укреплению режима безопасности и продвижению политических реформ", - сообщил Лавров.
Российский министр также заявил, что украинская власть прибегает к "ухищрениям", чтобы не выполнять Минские договоренности, и что последнее обострение на Донбассе было выгодно президенту Украины Петру Порошенко, "чтобы отвлечь внимание от собственной неспособности выполнить то, что от него требуется по Минским договоренностям, и попытаться убедить Администрацию Д.Трампа в том, что во всем виновата Россия".
"Провокация не прошла. Вы знаете, какую позицию занял президент США Дональд Трамп. Он заявил, что хочет разобраться во всем происходящем в Украине и понять, кто и как себя ведет. Считаю, что это уже большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией Обамы, которая пыталась все требовать от нас", - считает Лавров.
Напомним, ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".
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Так и здесь? Статы, статы... Чито Статы? Хотите Лавров поговорить? Так и говорите со Статами, а не вплетайте в эту фуету - другие страны.. Бздите конечно Лавруша, на Вы не пойдете, подсерало вы ваше ничтожество и не более. Не мужик, а таки кобыла.
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