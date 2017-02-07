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 Лавров: Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем восстановления контроля на Донбассе, то это утопия

Проблемы Украины не могут быть решены просто путем восстановления полного контроля украинской власти на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского МИДа, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Никто не подвергает сомнению жизнеспособность и безальтернативность Минских договоренностей. Это на самом деле не фигура речи, а "сермяжная правда". Ничего лучше не придумано. Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены просто путем восстановления полного контроля нынешнего режима на Донбассе, то это утопия, и это понимают все в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель", - считает Лавров.

По его мнению, в Вашингтоне начали понимать важность Минских соглашений еще при администрации президента Барака Обамы.

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"От делегирования полномочий в полном соответствии с Минскими договоренностями никуда уйти не получится. "Нормандская четверка" сейчас занимается подготовкой т.н. "дорожной карты", которая обеспечит синхронизированное, гармонизированное движение по всем пунктам, обозначенным в Минских договоренностях, по укреплению режима безопасности и продвижению политических реформ", - сообщил Лавров.

Российский министр также заявил, что украинская власть прибегает к "ухищрениям", чтобы не выполнять Минские договоренности, и что последнее обострение на Донбассе было выгодно президенту Украины Петру Порошенко, "чтобы отвлечь внимание от собственной неспособности выполнить то, что от него требуется по Минским договоренностям, и попытаться убедить Администрацию Д.Трампа в том, что во всем виновата Россия".

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"Провокация не прошла. Вы знаете, какую позицию занял президент США Дональд Трамп. Он заявил, что хочет разобраться во всем происходящем в Украине и понять, кто и как себя ведет. Считаю, что это уже большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией Обамы, которая пыталась все требовать от нас", - считает Лавров.

Напомним, ранее Белый дом по итогам телефонной беседы Д.Трампа с президентом Украины Петром Порошенко сообщал, что американский президент намерен "работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".


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Этот лавров уже с ума сходит от безысходности. Никто террористов легализовывать не будет- это уж точно мира не принесет.
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"стук в дверь. Откройте!! Кто там? Я!! Что хотите? Поговорить!!! Вы? Один? НЕт! Нас двое!! Ну так и поговорите себе вдвоем!"
Так и здесь? Статы, статы... Чито Статы? Хотите Лавров поговорить? Так и говорите со Статами, а не вплетайте в эту фуету - другие страны.. Бздите конечно Лавруша, на Вы не пойдете, подсерало вы ваше ничтожество и не более. Не мужик, а таки кобыла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров: Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путем восстановления контроля на Донбассе, то это утопия
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