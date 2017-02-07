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 Политика Украины
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Все про:выборы (21564) Германия (2639) МИД (3848) посол (1052) Донбасс (12716) Райхель Эрнст Вольфганг (17)

 Послу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД

Министерство иностранных дел объявило послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю о недопустимости его заявлений о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей возможно провести в присутствии российских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Читайте: Посол Германии Райхель отменил пресс-конференцию после скандала из-за заявления о выборах на Донбассе

"7 февраля 2017 года посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель был приглашен в МИД. Во время встречи немецком дипломату подчеркнули недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск", - сказано в нем.

МИД заявляет, что на встрече была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины, что проведение подобных выборов возможно только после вывода подразделений российских Вооруженных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райхель глубоко ошибается. Условия, которые он предложил, ни наша власть, ни наше общество принять не могут, - Горбулин о заявлении посла Германии о выборах на Донбассе

Министерство также подчеркивает важность создания на Донбассе условий в сфере безопасности, позволяющих проведение на оккупированных территориях свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и украинского законодательства.

В тоже время МИД отмечает, что Украина высоко оценивает усилия Германии, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращения российской агрессии против Украины.

Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.

Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.
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Да выгоните его уже.
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- введите гражданиу послу.(с)
по самые гланды.
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По словам генерал-майора Сергея Труса, положительную оценку своей работы авиаторы получили и от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, руководившего проверкой дежурных сил по противовоздушной обороне
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Вряд ли посол высказался отлично от того, как это представляет себе меркелиха.
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крутая и багатая украина ставит на место нищих и жалких гансов
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Ага, с британских островов особенно видно войска. Вы уже Брексит оформили?
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Ласточкино гнездо закрыли до посещений... из-за того, что его привели в аварийное состояние...
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Без тебя ватноголовое точно не справятся с брекситом.
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до сракі йому ті об'яснєнья... треба так шо визвали у МЗС, дали кізди і відпустили...
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На нашей территории донецкой и луганской области нет диспечерского пуната,регулирующего железнодорожные перевозки.Только в Донецке!Тобишь,полная работа власти с сепарами и оккупантами!!
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выведите и расстреляйте его в коридоре сц
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- Даша, почему муравей такой большой?
- Это из-за лупы
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Нужно было пару раз каблуком на язык наступить, а потом к парасюку отвести, чтобы с носака в челюсть проверил.
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после такого "ляпа"не удивлюсь, если посла заменят.........
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- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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згадав (прости Господи, дивився колись кацапський квн) камизякский суд - "об"являю судебное порицание, ти-дищ"!
ноту йому в зуби і нах звідси мудака
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А на хрен тогда Украине такой посол нужен ? Пускай он валит послом в фашистскую паРАШУ и втирает кремлёвским фашистам как это прекрасно провести выборы под дулами российских фашистов оккупантов и их холуёв кровавых нелюдей бандитов сепаратистов в оккупированной бандитской резервации лугандонии днр, Вот там да он за такие заявления точно заработает немало кровавых кремлёвских сребреников от фашиста )(уйла. А от всего украинского народа его ждёт только одно презрение, ненависть и желание чтобы он побыстрей выметался с Украины которую он так не любит и предаёт..
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Порошенко кроме Гади многим не нравится и мене тоже . Но кровавые нелюди бандиты - сепаратисты оккупированной российскими фашистами бандитской резервации лугандонии днр. Эти продажной кобылы Гади Сявки кровавые братки - друганы вобще подлежат изоляции и при невозможности так и ликвидации и утилизации...
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Просто ТакПосле телефонного разговора с Меркель Путин срочно анонсировал встречу в "нормандском формате"

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Прошу прощения!!! Еще раз для особо тупых, о каких российских войсках МИД Украины ведет речь???

В Украине же официально АТО или все таки "наличие российских войск на ее территории", а это уже называется "вооруженное вторжение" со всеми вытекающими????????
Что это за тупенькое оболванивание людей и манипуляции понятиями в СМИ???

Допускаю, что наш МИД ни кого не вызывал и ни кому ни чего не предъявлял - в противном случае любой нормальный человек спросит "ребята, так у вас АТО или Война с иностранным захватчиком?"
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Серж Марко поширив допис від Anton Shvets.8 хв · Чет давно я зрады не репостил.
Вот она вам.
Концентрированая.Anton Shvets1 год · Мостовая эпично заглотила у Таруты и Евраза.Вот он оказывается "план Мореля" какой. Называется правда планом Таруты."
Мы предлагаем рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей - тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами. Представители местных советов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей проживают сегодня на разных территориях и в разных статусах. Часть из них остались на оккупированных территориях и даже продолжают свою работу. Часть выехала в другие регионы Украины. Некоторые депутаты местных советов проживают сейчас в России или других странах. Однако важно помнить, что именно этих людей жители указанных районов избрали в 2010 году своими законными представителями, то есть все они пользуются определенным уровнем авторитета и доверия.
"
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Думаете, что ясно понятно? Не есть и повеселей.
Для повышения ДОВЕРИЯ, нужно сделать следующее."
Власть Украины не только признает легитимность избранных в 2010 году депутатов местных советов Донецкой и Луганской областей, но и передает им полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Для этого в распоряжение местных советов передаются бюджеты на образование, медицину и пенсионное обеспечение.
"Заебись да?Что же надо сделать для этого? Не сомневайтесь. Кто-то я думаю уже угадал."
Шаг 1. Ограничить права Президента Украины на проведение переговоров по вопросам мирного урегулирования в Донбассе. С этой целью восстановить главенствующую роль парламента в соответствующем переговорном процессе. Как показывает опыт имплементации Минских соглашений, без участия парламента Украины невозможно достичь позитивных результатов в мирном переговорном процессе. Верховная Рада должна инициировать создание государственной делегации высокого уровня с участием народных депутатов и представителей исполнительной власти, которая на основе одобренного парламентом мандата будет вести переговоры для установления устойчивого мира на Донбассе и возврата временно оккупированных районов в правовое поле Украины.
"Какой коварный план Мореля который проводит АП, а?
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Райхель посол и не просто посол , а посол нах , там в гамбурге пусть кремль проводит выборы .
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Ну, это прогресс, конечно - я серьезно! - пол года назад просто смолчали бы, или все по команде завопили бы о незыблемости минских. Но это пустое - нас все время будут тыкать в минское ароматное, пока не примем закон об оккупированных территориях .
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Неужели вы думаете, что посол Германии такой тупой и недалекий)))))))))))))))))
Я с вас, работяжки, угораю!!!
Лично я в этом вижу исключительно тонкий троллинг и, уже грубоватое, принуждение Германией шоколадного тупеня все-таки определить юридически-четкую ситуацию в Украине.

И если шоколад мочится под себя от понимания, что надо вслух сказать что в Украине не АТО, а "вооруженное вторжение иностранных войск на территорию суверенного государства", то это его проблемы и проблемы, в дальнейшем Украины, а всем остальным странам надо это четко понимать.
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кто помнит, когда еще Украина вызывала на ковер еуроейского посла из-за его косяка? я че то не могу вспомнить ничего подобного...
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Тоесть немецкий полол уже даже не отрицает нахождения на дамбасе регулярных разейских войск?
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нет, это союзники уже, тупо, принуждают нашего офшорокомандующего официально признать этот факт.
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то что послу обьявили это пшик - мир начинает томится от этой тягомотины, да и мы не особо стараемся или нам не дают навести лад с этим АТО, для одних подвиг и смерть, другим пофигу, для многих бизнес....,вот если бы завтра к посольству Германии вышло хотябы 200тис. человек в Киеве!!! с лозунгом "ХВАТИТ НАС УБИВАТЬ!!, Луганск-это Україна, Донецу-это Україна, Крым- это Україна" ну и тут наши чудожурналисты жаждущие сенсацый по любому поводу дложны проявить себя во всей красе - трубя во все информацыонные дыры об этом. В противном случае нам втюхают лугандон как преднистровье молдаванам и крыма нам не видать как своих ушей.... wake up Украина!
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Ангела , ти дивись там ,шоб на роботу колишних з ГДР бильше не брали ! Бо вони не видчувають як смердить рузьське кирзовий чобит !
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Молитесь на немчуру, и на пшеков, бачили очи , жрите
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослу Германии Райхелю объявили о недопустимости заявлений о возможности выборов на Донбассе без вывода войск РФ, - МИД
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