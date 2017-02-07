 С 8 февраля в школах Николаева приостанавливается учебный процесс из-за непогоды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.
Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.
Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно.
1744 13
Первый в Украине школьный патруль появился на Закарпатье. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(61)
Все школы Авдеевки функционируют, - Жебривский(3)
Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО(45)
На дорогах Закарпатской и Хмельницкой областей действуют ограничения движения, - ГСЧС(0)
Чого чекати від погоди завтра? Прогноз(0)
Сильный снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов, - "Укрзализныця"(5)
Снег в Киеве будет идти целый день: за минувшие сутки высота снежного покрова в столице выросла на 12 см - это абсолютно рядовое явление для зимнего периода, - Кульбида(53)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я сегодня и домой раньше уехал...
Ответить
Сипить нормально, але транспорт ходить
Ответить