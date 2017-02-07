EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 Общество
  1744  13
Все про:Николаев (1195) погода (2386) школа (1653)

 С 8 февраля в школах Николаева приостанавливается учебный процесс из-за непогоды

Согласно распоряжению городского головы Николаева Александра Сенкевича с 8 февраля 2017 года приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных учреждениях города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Временные "каникулы" для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, городская власть решила приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.

Когда ученикам возвращаться за парты, сообщат дополнительно.

Смотрите также: Транспортный коллапс на заснеженных дорогах Киева. ВИДЕО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не. Юля. Смотри какая тема, а он её вставил. Чувак сохнет по ней, реально. Ничего не поделаешь, рождённый ползать ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запоріжжя.
Сипить нормально, але транспорт ходить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоС 8 февраля в школах Николаева приостанавливается учебный процесс из-за непогоды
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик военное положение военнослужащие ВР выборы Германия Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Климкин Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко посол Путин Райхель Эрнст Вольфганг Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти