 Конгрессу США придется сдерживать дружбу Трампа с Путиным, - Wall Street Journal

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal, напоминая, что новый президент США дал понять, что хочет улучшить отношения с Владимиром Путиным. А иногда его заявления звучат так, будто он оправдывает агрессивные поступки российского президента.
"Самым главным вопросом остается то, какую сделку Трамп хочет заключить с Путиным. И здесь есть хорошие новости: республиканцы в Конгрессе не питают никаких иллюзий", - пишет издание, напоминая, как лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Путина "бывший агентом КГБ" и "головорезом". А спикер палаты представителей Пол Райан заявил в эфире CNN, что Россия представляет угрозу для мира, а Путин "не разделяет наши интересы, а подрывает их".
Трезвый взгляд на Россию есть и у других лидеров Республиканской партии в Конгрессе, таких как Бен Сасс, Марко Рубио, Джон Маккейн и Линдси Грэм. Все эти голоса громко выступают против российского авторитаризма.
"Но благодаря тому, что их владельцы занимают заметные позиции в Конгрессе, они также важны как потенциальный инструмент сдерживания намерений Трампа заключить плохую сделку с Путиным", - пишет Wall Street Journal.
Если американский президент решит, что он может сам снять санкции против России, лидеры республиканцев вместе с демократами могут заставить его дорого за это заплатить.
Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.
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https://www.youtube.com/watch?v=rP7X260NTH8
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но я за их не сильно переживаю, как выбрали - так и уроют. те ребята хваткие...
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