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 Конгрессу США придется сдерживать дружбу Трампа с Путиным, - Wall Street Journal

Конгрессу США придется контролировать лояльность нового президента Дональда Трампа к Российской Федерации и Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в редакционной статье пишет Wall Street Journal, напоминая, что новый президент США дал понять, что хочет улучшить отношения с Владимиром Путиным. А иногда его заявления звучат так, будто он оправдывает агрессивные поступки российского президента.

"Самым главным вопросом остается то, какую сделку Трамп хочет заключить с Путиным. И здесь есть хорошие новости: республиканцы в Конгрессе не питают никаких иллюзий", - пишет издание, напоминая, как лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Путина "бывший агентом КГБ" и "головорезом". А спикер палаты представителей Пол Райан заявил в эфире CNN, что Россия представляет угрозу для мира, а Путин "не разделяет наши интересы, а подрывает их".

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Трезвый взгляд на Россию есть и у других лидеров Республиканской партии в Конгрессе, таких как Бен Сасс, Марко Рубио, Джон Маккейн и Линдси Грэм. Все эти голоса громко выступают против российского авторитаризма.

"Но благодаря тому, что их владельцы занимают заметные позиции в Конгрессе, они также важны как потенциальный инструмент сдерживания намерений Трампа заключить плохую сделку с Путиным", - пишет Wall Street Journal.

Если американский президент решит, что он может сам снять санкции против России, лидеры республиканцев вместе с демократами могут заставить его дорого за это заплатить.

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Напомним, ранее телеканал CNN заявил, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.

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Когда республиканцы скажут трампу волшебное слово импичмент, то сразу все успокоится.. А до тех пор республиканцы поддерживают трампуя!
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Республиканский конгресс ничего против Трампакса делать не будет. Даже Маккейн без особых проблем одобрил Тиллерсона, который из рук Путина (которого Маккейн называет убийцей) получил орден дружбы. Видимо Трампакс посулил Маккейну часть бвбла из распила бюджета отдать на увеличение расходов военно-промышленного комплекса. Так что как говорят местные аборигены, следите за деньгами, господа...
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Да, ведь импичмент не помешает дружить и дальше. Какая разница, шо твой друг уже не президент Штатов, дружба важнее! Рыбалка, по грибы, организовать на двоих паленки в гараже и втихаря от жены, шоб не бурчала, повспоминать с другом как подписывал прикольные указы о снятии санкций и поржать над этим
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Bild. Список глобальных негодяев возглавил президент России Владимир Путин.
https://www.youtube.com/watch?v=rP7X260NTH8
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американцы выбрали себе на голову жириновского( еба...тый, непредсказуемый, глупый).
но я за их не сильно переживаю, как выбрали - так и уроют. те ребята хваткие...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессу США придется сдерживать дружбу Трампа с Путиным, - Wall Street Journal
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