Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Лойтхард шаги по возвращению в Украину денег высокопоставленных чиновников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
Главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложены надежные основы двустороннего партнерства и подчеркнули на совместном интересе в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.
Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Петр Порошенко привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить должную оценку со стороны международного сообщества.
Президент Швейцарии подчеркнула, что Россия должна сделать все для прекращения огня.
Дорис Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.
Во время беседы были также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведенных бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках.
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Невже вже в цьому році Юля нарешті стане новим Богданом Хмельницьким?
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И канхветы уже не айс.
И с нищих украинцев уже не много то и сдерешь, разве что их кожу, и МВФ - сказали "ты кто такой, давай досвиданья", и подельники уже тупо жрут друг друга. Осталось только вспомнить про украинские деньги, украденные у украинского народа, но хранящиеся не в банках гонтаревой, а за бугром и попробовать их вернуть, чтобы еще раз их украсть у того же украинского народа.
Во мразь...
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Не прошло и трех лет...
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