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 Политика Украины
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 Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Лойтхард шаги по возвращению в Украину денег высокопоставленных чиновников

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Главы государств отметили, что за 25 лет со времени установления дипломатических отношений между Украиной и Швейцарией заложены надежные основы двустороннего партнерства и подчеркнули на совместном интересе в дальнейшем углублять такое взаимовыгодное сотрудничество.

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Президент Украины подробно проинформировал об обострении на Донбассе. Петр Порошенко привлек внимание к сложной гуманитарной ситуации в связи с российскими обстрелами Авдеевки. Глава государства подчеркнул, что такое поведение должно получить должную оценку со стороны международного сообщества.

Президент Швейцарии подчеркнула, что Россия должна сделать все для прекращения огня.

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Дорис Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.

Во время беседы были также согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведенных бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках.

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Петя,ты верни то шо ты вывез в офшоры,ну клоун !!!
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Ніхто не бачив, але усі знають! Де докази "чесного" Лещенка?
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Вернут деньги и тут же Вальцман и его банда разворуют снова---нафиг такие возвраты?
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Вы здесьГлавнаяКак Кононенко-младшая отметила начало учебного года на яхте в Швейцариипт, 16/09/2016 - 14:45В колледжах, что за границей - завершилась первая учебная неделя. В связи с этим в школе TASIS (The American School in Switzerland), где получает образование 17-летняя Ольга Кононенко, для старшеклассников устроили вечеринку на яхте. Младшая дочь влиятельного нардепа от БПП и друга президента Игоря Кононенко уже второй год учится в старейшей частной американской школе в Швейцарии, которая находится в городе Монтаньола близ знаменитого швейцарского озера Лугано, сообщает "Страна.ua".
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Повернуть, а потім панамський офшор собі їх вкраде!
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неплохо бы и со слепых трастов возвратить.
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Все таки офшоренко СТРАТЕГ ,так ОБ#ЕБАТЬ целую страну не смог бы никто.
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Депутаты, голосующие против спецконфискации - враги народа Украины
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Гидрант оставил номер своего панамского счета, если найдут, чтобы знали куда перечислять.
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Бояться, щоб НАРОД УКРАЇНИ на Майдан не вийшов... Ато Путін нападе!
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Все йде до перевиборів.
Невже вже в цьому році Юля нарешті стане новим Богданом Хмельницьким?
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Друже , я думаю шо Юля стане Роксоляною ! А мо й не ...
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Вальцман, абырвалг, соевые, ещё парочку, барыги, слепой траст , москва - швея...
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Петруччо, а ведь и ты скоро будешь бывшим. И тоже следующий президент будет обсуждать с президентом Панамы дела твои скорбные....
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" всего" 150 пар лабутенов, завтрак за 250 000 баксов. как дальше жить ? Лазаренко хоть помог сало и деньги в штатах перепрятать.
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Шо, поизносился, бедолага???

И канхветы уже не айс.

И с нищих украинцев уже не много то и сдерешь, разве что их кожу, и МВФ - сказали "ты кто такой, давай досвиданья", и подельники уже тупо жрут друг друга. Осталось только вспомнить про украинские деньги, украденные у украинского народа, но хранящиеся не в банках гонтаревой, а за бугром и попробовать их вернуть, чтобы еще раз их украсть у того же украинского народа.
Во мразь...
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Порошенко обсудил с президентом Швейцарии Лойтхард шаги по возвращению в Украину денег высокопоставленных чиновников.
Не прошло и трех лет...
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швяйцарский шоколад то, он похуже рошена раз в пять будет, опять же дороже, зато не такой соевый
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поросенко раскрадет эти деньги, пусть не возвращают..
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Для початку не завадило б перекрити безперервний потік коштів,а вже потім братися за їх повернення.
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а чё там оговаривать? Предоставь им правильно оформленые судебные дела с постановлением о конфискации. Или надеется решить как у нас- договорнячком?
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в общем, это для внутреннего потребления. У них потсоянно ктото ездит догововариватся. Сначало поехал один, ему на пальцах объяснили как это делается в цивилизованом мире, а в украинской прессе эйфория льётся. Затем едет другой, ему опять объясняют точно тоже, у нас в прессе опять эйфория. Затем с тем же вопросом и результатом едет N-ний и эйфория продолжается....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с президентом Швейцарии Лойтхард шаги по возвращению в Украину денег высокопоставленных чиновников
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