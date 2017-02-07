 Неизвестные разгромили выставку художника Чичкана: "все оригиналы работ уничтожены"

Об этом сообщили сотрудники Центра, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня выставка открылась в 14:00 по расписанию. Сразу же вошел молодой парень, который ожидал открытия выставки, зашел и осмотрев выставку сказал, что "мы вернемся" и убежал. После этого мы позвали знакомого охранника, что бы он был с нами и закрыли помещение. Мы пускали посетителей по одному и закрывали дверь. Потом где-то в 17:50 к нам постучали. Мы посмотрели, что это девушка, открыли, а за ней зашли еще где-то 15 человек. Они побили охранника, залили его баллоном (с краской) и он уже ничего не видел. Потом они громили работы и пытались ворваться в помещение сотрудников Центра. Мы пытались вызвать полицию, но она приехала только через 40 минут. Они (праворадикалы. - Ред.) уже конечно убежали, разгромив все работы, обрисовав стены, одну из которых проломили", - рассказали сотрудники Центра.
Все нападавшие, кроме девушки, были в масках.
Сотрудники Центра также сообщили, что все оригиналы работ Чичкана уничтожены вместе с защитными панелями в результате действий праворадикалов.
Напомним, художник Давид Чичкан был активным участником протестов на Майдане. Он исповедует анархистские взгляды и считает, что по результатам революции Украина не достигла желаемой цели.
Свои выводы из революции Майдана он воплотил в серии работ, экскурсия которыми должна была начаться с 4 февраля, но позже выставку отменили из-за угроз праворадикалов.
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схожий на одну жінку - нардепа з "Батьківщини"
"Вона" так само як мавпа любить гарній одяг
та різні блискучі цяцьки.
Із задоволенням ставлю лайк, щиро дякую за гумор.
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Анархісти і зараз продадуть Україну кацапам.
Їхні ідеї по своїй суті недержавницькі.
Їх треба тупо пИздити, що і відбулося.
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youtube.com/watch?v=WhmD8YQ2UxY
youtube.com/watch?v=C_qrnG6k1U0&t=715s
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Прошу не путать националистов и нацистов.
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