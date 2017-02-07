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 Неизвестные разгромили выставку художника Чичкана: "все оригиналы работ уничтожены"

Неизвестные разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана "Утраченные возможности", которая проходит в Центре визуальной культуры в Киеве.

Об этом сообщили сотрудники Центра, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Праворадикалы пытались прорваться на закрытую выставку художника Чичкана. ФОТО

"Сегодня выставка открылась в 14:00 по расписанию. Сразу же вошел молодой парень, который ожидал открытия выставки, зашел и осмотрев выставку сказал, что "мы вернемся" и убежал. После этого мы позвали знакомого охранника, что бы он был с нами и закрыли помещение. Мы пускали посетителей по одному и закрывали дверь. Потом где-то в 17:50 к нам постучали. Мы посмотрели, что это девушка, открыли, а за ней зашли еще где-то 15 человек. Они побили охранника, залили его баллоном (с краской) и он уже ничего не видел. Потом они громили работы и пытались ворваться в помещение сотрудников Центра. Мы пытались вызвать полицию, но она приехала только через 40 минут. Они (праворадикалы. - Ред.) уже конечно убежали, разгромив все работы, обрисовав стены, одну из которых проломили", - рассказали сотрудники Центра.

Все нападавшие, кроме девушки, были в масках.

Сотрудники Центра также сообщили, что все оригиналы работ Чичкана уничтожены вместе с защитными панелями в результате действий праворадикалов.

Напомним, художник Давид Чичкан был активным участником протестов на Майдане. Он исповедует анархистские взгляды и считает, что по результатам революции Украина не достигла желаемой цели.

Свои выводы из революции Майдана он воплотил в серии работ, экскурсия которыми должна была начаться с 4 февраля, но позже выставку отменили из-за угроз праворадикалов.
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ХУДОЖНИКА МОЖЕТ ОБИДЕТЬ КАЖДЫЙ..." Киса!!! Скажите мне как художник художнику.Вы рисовать умеете?"
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украинская патриотическая молодежь убрала мазню рашистского манкурта, с гражданством Украины...
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Спасибо за перевод для умных. Умные всегда нуждаются в переводе новостей на понятный язык.
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ЕГО ОРУЖИЕ КРАСКИ И КИСТЬ....НУ ОН ТАК ВИДИТ.А ВЫ ЕГО В МОРДУ
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правильно в морду не треба - достатньо зламати руки...
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Так воно ж ногами намальоване... не бачиш.
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Все намного проще - акция против художника Давида Чичкана была организована(проплачена) потому, что он был активным участником протестов на Майдане! и если это не пресечь, то следующие такие акции ожидают писателей, артистов и волонтеров! пора уже различать титушек от активистов, у которых метод протеста открытый...
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А шо на картинах, шо такой срач. Пока не узнаю не могу стать на чью то сторону..
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Андріє Жагун, Ваш малюнок дуже
схожий на одну жінку - нардепа з "Батьківщини"
"Вона" так само як мавпа любить гарній одяг
та різні блискучі цяцьки.
Із задоволенням ставлю лайк, щиро дякую за гумор.
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Вірно, Філіпе Філіповичу. І "пива Шарикову больше не предлагать"..
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а ведь предлагали этому маляру ехать на мацкву со своими агитками там гляди и копейку от кремлевского недомерка получил бы
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Анархісти пішли служити більшовикам, (які їм потім відплатили розстрілами) і разом з ними знищили Україну в 1918-20.
Анархісти і зараз продадуть Україну кацапам.
Їхні ідеї по своїй суті недержавницькі.
Їх треба тупо пИздити, що і відбулося.
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Чикан устраивал акции против "украинского фашизма" Поделом
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Давайте згадаємо як жидомасони скасовували комісію по моралі, як їхні ланцюгові тузіки хором скавучали про непотрібність і незаконність. Що цікаво, ніхто з націоналістів не влаштовував бійки під парламентом, не голосував проти скасування, хтось утримався, а хто проголосував за. Давайте порівняємо ступінь цинізму жидомасонської діяльності по організації дегенерат-шоу для неповнолітніх з виставкою анархіста, що прикормлений тими самими жидомасонами. Чи не відчувається диссонанс у діях т.зв. "націоналістів"?
youtube.com/watch?v=WhmD8YQ2UxY

youtube.com/watch?v=C_qrnG6k1U0&t=715s
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Его работы это выражение его мнения.Он не поддерживал нацизм ,который процветает в Украине.Нам ещё придётся тушить пожар нацизма,если дать ему разгореться.
Прошу не путать националистов и нацистов.
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Сделали рекламу Чичкану . теперь Давид подорожал в цене !
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