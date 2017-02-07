 Рассмотрение дела полковника Безъязыкова, подозреваемого в государственной измене, перенесли на 8 февраля

Такое решение во вторник принял судья Олег Линник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В связи с окончанием рабочего времени судебное заседание отложено на 8 февраля на 10 часов", - сказал он.
Суд начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Безъязыкова в понедельник, 6 февраля. Тогда сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Линника, аргументируя это тем, что он был переведен в Киев из Донецкой области. Заявление об отводе в тот же день рассмотрел судья Евгений Мартынов и отказал в его удовлетворении.
После этого судья Линник принял решение о переносе рассмотрения ходатайства прокуратуры, по сути, на 7 февраля на 11.00.
Во вторник заседание проходило по процедуре с объявлением полуторачасового перерыва. При этом судья закрыл его на стадии исследования материалов дела.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.
Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.
Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.
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