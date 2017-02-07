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 Рассмотрение дела полковника Безъязыкова, подозреваемого в государственной измене, перенесли на 8 февраля

Шевченковский районный суд города Киева отложил на 8 февраля рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязикова.

Такое решение во вторник принял судья Олег Линник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В связи с окончанием рабочего времени судебное заседание отложено на 8 февраля на 10 часов", - сказал он.

Суд начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Безъязыкова в понедельник, 6 февраля. Тогда сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Линника, аргументируя это тем, что он был переведен в Киев из Донецкой области. Заявление об отводе в тот же день рассмотрел судья Евгений Мартынов и отказал в его удовлетворении.

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После этого судья Линник принял решение о переносе рассмотрения ходатайства прокуратуры, по сути, на 7 февраля на 11.00.

Во вторник заседание проходило по процедуре с объявлением полуторачасового перерыва. При этом судья закрыл его на стадии исследования материалов дела.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года включительно без определения размера залога.

Украинские спецслужбы обвиняют полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в участии в террористической организации. По версии следствия, во время пребывания в плену в Донецкой области перешел на сторону боевиков "ДНР" и занимал должности в их структуре разведки.

Безъязыков почти 2 года провел в плену боевиков и был освобожден в результате спецоперации в середине 2016 года.

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Темна справа. Особливо цікавий фінт із суддею із Донецька, враховуючи, що суд у Києві, а події відбувалися на Донбасі.
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судьи - сепары, през и прокуроры -алкаши, процветание на руине в каждой подворотне и под каждым забором
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"В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ" - а помниться мне, кого-то там недавно суд всю ночь судил в Киеве - и ничего, не перетрудились!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРассмотрение дела полковника Безъязыкова, подозреваемого в государственной измене, перенесли на 8 февраля
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