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 Политика Украины
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 Тяжелое вооружение должно быть немедленно выведено из жилых районов на Донбассе, - Сайдик

Тяжелое вооружение должно быть немедленно отведено из жилых районов в зоне боевых действий на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведено из жилых районов", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

Он подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права".

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Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки - Ясиноватой.

Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что СММ в тесном сотрудничестве с Объединенным центром по контролю и координации успешно провели переговоры по вопросу прекращения огня, что позволило восстановить энерго- и водоснабжение и оказать помощь местному населению. По его словам, в течение более чем недели удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.

При этом он назвал недопустимым то, что в некоторых случаях ремонтным бригадам приходилось работать под огнем, и в очередной раз призвал стороны строго выполнять свои обязательства и защищать местное население.

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Ольга Горбуновадо ВАТА ШОУ11 хв ·
Шото окрепли позиции ордловцев...Претензии уже к Америке. Даж не знаю, ответили ли, или так испугались, шо просто нафег послали их?))
Или я пропустила извинения перепуганных штатов?)))
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Я не здивуюся якщо з реакції Трампа дехто здивується.
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"шедеврище"......
особенно "требования о компенсации"
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какое-то недальновидное ордло. Совершенно забыло потребовать у Трампа явиться с повинной в Гаагу и передать Лугандону першинг-2 (2 штука).
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Ответ Трампа ;"Suck my dick, pick up cigarette butts- from me any parcels not wait."
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Щас! Як тильки, так и зразу!! Они гады своими детьми прикрываются Им бабы еще нарожают если письки не поотстрелюют укропы!
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ну зліва, то ладно... а навіщо плюшевого порівняв з офіцером?
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Что эта беззубая ГЕЙропейская макака опять имеет в виду??? Может нам еще вывезти наше оружие с нашей земли или утилизировать его???
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07.02.17 19:43 Тяжелое вооружение должно быть немедленно выведено...

аж коли сообразілі
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Ой,не серчай Сайдик. Шо-то не заводятся у русни танки на морозе. Счас с толкача заведут и сразу на Ростов.
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С украинской земли должно быть вывезено кацапско-путлеровское оружие.
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По вовопутинской стратегии этого делать нельзя,население является щитом,а без этого самого щита они проиграют быстро.
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Навіщо виводити важке озброєння з данецька? Доцільніше розвернути його у бік макіївки і постріляти.
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« идиоты, напугали ежа голой жопой!» (Ф. Раневская)
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Лавров: восстановление контроля Киева в Донбассе не решит проблем Украины
7 февраля 2017, 17:50
171153
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что если Киев восстановит полный контроль в Донбассе, то это не поможет ему решить все проблемы Украины.
«Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путём просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе, то это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает, начали понимать ещё при предыдущей администрации», - цитирует ТАСС Лаврова.

У лошади истерика. Занялся бы уже своими проблемами.
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А ка же заветы )(уйла стрелять из-за спин женщин и детей? как в Чечне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТяжелое вооружение должно быть немедленно выведено из жилых районов на Донбассе, - Сайдик
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