 Тяжелое вооружение должно быть немедленно выведено из жилых районов на Донбассе, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.
"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведено из жилых районов", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.
Он подчеркнул, что использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права".
Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки - Ясиноватой.
Спецпредставитель ОБСЕ также отметил, что СММ в тесном сотрудничестве с Объединенным центром по контролю и координации успешно провели переговоры по вопросу прекращения огня, что позволило восстановить энерго- и водоснабжение и оказать помощь местному населению. По его словам, в течение более чем недели удалось предотвратить гуманитарную катастрофу.
При этом он назвал недопустимым то, что в некоторых случаях ремонтным бригадам приходилось работать под огнем, и в очередной раз призвал стороны строго выполнять свои обязательства и защищать местное население.
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особенно "требования о компенсации"
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аж коли сообразілі
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7 февраля 2017, 17:50
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что если Киев восстановит полный контроль в Донбассе, то это не поможет ему решить все проблемы Украины.
«Если кто-то надеется, что проблемы Украины могут быть решены путём просто восстановления полного контроля нынешнего режима в Донбассе, то это утопия, это понимают все и в Европе, включая Париж, Берлин и Брюссель, и Вашингтон это тоже понимает, начали понимать ещё при предыдущей администрации», - цитирует ТАСС Лаврова.
У лошади истерика. Занялся бы уже своими проблемами.
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