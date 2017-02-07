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 Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

Оккупационная власть в Крыму ликвидировала Научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач", передав имущество НИИ в "федеральную собственность".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает близкий к оккупационной власти Крыма ресурс "Крыминформ".

"Совет министров Республики Крым ликвидировал "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и передал в федеральную собственность его имущество и имущество государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма". Соответствующие распоряжения были приняты сегодня на выездном заседании крымского правительства в Белогорске", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винодельческие предприятия в оккупированном Крыму оказались под угрозой закрытия

Как следует из документов так называемого правительства, решено "передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность товарно-материальные ценности, находящиеся на балансе ГБУ "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и ГБУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".

При этом "власти" подсчитали, что имущество НИИ "Магарач" и НИИ сельского хозяйства "суммарно насчитывает свыше 8 тыс. наименований, среди которых 1 тыс. вантузов, 90 тыс. пробирок и один шланг для полива Gerber Plus".

Напомним, весной 2014 подконтрольная России "Крымская самооборона" заняла государственные украинские винзаводы, среди которых "Массандра", "Новый мир" и "Магарач". Во главе предприятий оккупационные российские власти не только поставили своих руководителей, но и присвоили украинские торговые марки крымских вин.

Также читайте: Оккупанты в Крыму решили устроить распродажу редких вин "Массандры"
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Теперь это будет назваться "Всероссийский институт бражки и стекломоя".
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Там Солнцедар был в почете. Алжирские ссаки+омыватель
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Абсолютно новость не удивляет. Ведь у кацапов вино не считается алкогольным напитком.
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Хороший БЫЛ институт , много сортов винограда он вырастил , из которых получаются отличные вина . Но это не БОЯРЫШНИК и не СТЕКЛОМОЙ , они в Пидерации не актуальны !
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Це скільки ж можна було шипшинового шмурдяку набодяжити!!! Дыбилы бл...
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Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

А как красиво всё начиналось... "Крымская весна", из "исторической родины" призывно размахивали леденцовыми петушками и расписными пряниками… Цвела сирень, смеялись "искандеры"…

И какие только сладкие обещания не выдавали крымским халявщикам, когда их заманивали на ""референдум"! Начиная от заявления "сына юриста" - Жирика, сделанного им в Севастополе (сам слышал), что и газ, и все-все паРаша будет им давать бесплатно, и кончая амбициозными "прожектами" устроить в Крыму: "полигон для апробации новейших инвестиционных технологий", "мировую игровую зону", "всемирный центр туризма", "регион развития банковских технологий", "инновационную систему бесплатного здравоохранения для крымчан"... Ну и главная фишка: "крымчане ничего не потеряют, а только выиграют!".
Теперь же, когда оккупанты, разрушив промышленность, транспорт, портовую структуру, сельское хозяйство (и пример ""Магарача" тому только подтверждение), довели Крым до полной деградации, а все эти "программы" либо громко лопнули, либо тихо сдулись, дабы держать крымскую публику в тонусе, ей теперь обещают построить Керченский мост и модернизировать дорогу Керчь-Севастополь (т.н. трасса "Таврида"). После сооружения которых, как утверждает паРашный агитпроп, все крысяне тут же станут купаться в "манне небесной".
Умалчивая о том, что эти объекты предназначены только для обеспечения воинских перевозок с материка на базу ЧФ РФ. И если оставшиеся к тому времени на полуострове "крымские аборигены" и получат к ним доступ, то в весьма и весьма ограниченном виде.
Но... "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" (А. С. Грибоедов, пьеса «Горе от ума»). Вот и тупая часть крысян, став уже членами секты "свидетелей моста", пуская слюнки умиления, под причитания ""Будет!!!", "Будет!!!", с восторгом пересматривают (в случаях, когда им дают злектрознергию) мультики про Керченский мост, состряпанные кремлевскими аниматорами...
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Если я ничего не перепутал, то Магарач начал уничтожать ещё Янукович. Оно университетов не кончало, что ему Магарач.
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Я уже лет 15 как употребляю исключительно украинские вина(это не реклама).Начал с коблевских,потом перешел на херсонские и закарпатские(чизай).Покупал исключительно из бочки при заводе за исключением ЧИЗАЙ.Ребятки украинские вина это просто песня.беру поллитровый стаканчик сухого "саперави" ТАВРИЯ и мммммммммм ...вкус -специфисский.Легкий приход и никаких побочных эффектов.И на хiба мне эти крiмскiе вина???До речi хорошие вина в Крыму пропали за долго до аннексии Крыма говностаном.Моим любимым вином был "айсерез" Массандра...скурвился "айсерез".
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. Единственным крымским вином достойным внимания был Магарач. А теперь ему конец.... с 14 года
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Какие замечательные вина делают наши потомственные виноделы! Обожаю одесские вина от мастеров! Сравнительно небольшое количество, но с душой, в своих винных погребах!
В этом году открыли для себя вина Закарпатья! Тоже от виноделов. Замечательный букет!
Крымские до этого покупала нечасто, сейчас вообще игнорирую.
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там крім пробірок і вантухів напевно ще й земелька була, от і "націоналізували". А вино? та навіщо воно їм, як "бояришник" є
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Дійсно, шкода. Я надаю перевагу кріпленим винам - портвейн, мадера, херес. Більше всього шанував білі марочний портвейн та мадеру від "Магарач", "Сонячна долина", "Інкерман", "Масандра", колишні "Коктебель". Мені їх, насправді, не вистарчає. Чомусь більше ніде в Ураїні їх не виготовляють. Шкода. Так зараз їх там ще до ручки доб"ють.
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как виноградарь, могу сказать только одно: "......здец".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"
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