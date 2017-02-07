 Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает близкий к оккупационной власти Крыма ресурс "Крыминформ".
"Совет министров Республики Крым ликвидировал "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и передал в федеральную собственность его имущество и имущество государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма". Соответствующие распоряжения были приняты сегодня на выездном заседании крымского правительства в Белогорске", - говорится в сообщении.
Как следует из документов так называемого правительства, решено "передать безвозмездно из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность товарно-материальные ценности, находящиеся на балансе ГБУ "Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина "Магарач" и ГБУ "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма".
При этом "власти" подсчитали, что имущество НИИ "Магарач" и НИИ сельского хозяйства "суммарно насчитывает свыше 8 тыс. наименований, среди которых 1 тыс. вантузов, 90 тыс. пробирок и один шланг для полива Gerber Plus".
Напомним, весной 2014 подконтрольная России "Крымская самооборона" заняла государственные украинские винзаводы, среди которых "Массандра", "Новый мир" и "Магарач". Во главе предприятий оккупационные российские власти не только поставили своих руководителей, но и присвоили украинские торговые марки крымских вин.
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А как красиво всё начиналось... "Крымская весна", из "исторической родины" призывно размахивали леденцовыми петушками и расписными пряниками… Цвела сирень, смеялись "искандеры"…
И какие только сладкие обещания не выдавали крымским халявщикам, когда их заманивали на ""референдум"! Начиная от заявления "сына юриста" - Жирика, сделанного им в Севастополе (сам слышал), что и газ, и все-все паРаша будет им давать бесплатно, и кончая амбициозными "прожектами" устроить в Крыму: "полигон для апробации новейших инвестиционных технологий", "мировую игровую зону", "всемирный центр туризма", "регион развития банковских технологий", "инновационную систему бесплатного здравоохранения для крымчан"... Ну и главная фишка: "крымчане ничего не потеряют, а только выиграют!".
Теперь же, когда оккупанты, разрушив промышленность, транспорт, портовую структуру, сельское хозяйство (и пример ""Магарача" тому только подтверждение), довели Крым до полной деградации, а все эти "программы" либо громко лопнули, либо тихо сдулись, дабы держать крымскую публику в тонусе, ей теперь обещают построить Керченский мост и модернизировать дорогу Керчь-Севастополь (т.н. трасса "Таврида"). После сооружения которых, как утверждает паРашный агитпроп, все крысяне тут же станут купаться в "манне небесной".
Умалчивая о том, что эти объекты предназначены только для обеспечения воинских перевозок с материка на базу ЧФ РФ. И если оставшиеся к тому времени на полуострове "крымские аборигены" и получат к ним доступ, то в весьма и весьма ограниченном виде.
Но... "Блажен, кто верует, тепло ему на свете!" (А. С. Грибоедов, пьеса «Горе от ума»). Вот и тупая часть крысян, став уже членами секты "свидетелей моста", пуская слюнки умиления, под причитания ""Будет!!!", "Будет!!!", с восторгом пересматривают (в случаях, когда им дают злектрознергию) мультики про Керченский мост, состряпанные кремлевскими аниматорами...
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В этом году открыли для себя вина Закарпатья! Тоже от виноделов. Замечательный букет!
Крымские до этого покупала нечасто, сейчас вообще игнорирую.
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