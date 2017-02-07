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 Экономика, За рубежом
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Все про:Польша (3639) Северный поток (133)

 Реализация "Северного потока-2" является для Польши неприемлемой, - Шидло

Реализация инвестиции "Северный поток-2" является для Польши неприемлемой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с немецким канцлером Ангелой Меркель заявила глава польского правительства Беата Шидло.

"В нашем разговоре (с Меркель. - Ред.) я подчеркнула, что для Польши неприемлемой является реализация инвестиции "Северный поток-2", - подчеркнула Шидло.

В июле 2016 года антимонопольный регулятор Польши UOKiK отказал в согласовании строительства "Северного потока-2", объяснив свое решение тем, что запланированная сделка может привести к "существенному ограничению конкуренции".

Позже "Газпром" и пять его европейских партнеров (Shell, OMV, ENGIE, Uniper и Wintershall) отозвали заявку на создание совместного предприятия по "Северному потоку-2".
В конце января глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что ЕС должен заблокировать проект строительства газопровода "Северный поток-2", который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев
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И что по этому поводу сказала лоббистка хуйла меркелиха?
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Сказала что вместо Северного потока может устроить Хуйлу серебрянный потоп
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Меркель служила сексотом Штази под погоняловом "Эрика". Говорят, что и на работу в Академию брали лишь тех, кто сотрудничал со Штази, а уж на пост секретаря комсомола по идеологии и подавно. А про свое житье-бытье в Донецке она сейчас ни словом не вспоминает. Никогда. Хотя могла бы этим и покозырять, если дело было чисто. Три года она делила бюро в Академии с Михаэлем Шиндхельмом, также разоблаченным позже агентом Штази. Так, что меркелиха - это коллега хуйла по спецслужбе.
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нельзя так жестоко разрывать шаблон у ольгино-минстец-гибридов
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Меркель это старинный агент КГБ-ШТАЗИ и
ждать от неё ничего положительного не приходится. Вот только почему
контрразведка ФРГ не предпринимает никаких мер в отношении этого источника
основных угроз для страны и Европы, непонятно. Как её могли, не проверив
досконально, даже допустить к выборам? Она просто помогает хуйлу насыщать
Германию и Европу террористами ИГИЛ-кремля и на эти гибридные совместные
действия с хуйлом никто не обращает внимания.

Если Вы внимательно прочитали, то речь не
идёт об обязательствах. Речь идёт о том, что влияние на политику в Европе
оказывает субъект по уши замаранный, ещё со времён совка, взаимоотношениями с
комсомолом, ШТАЗИ и КГБ. Существует вполне реальная предпосылка считать, что
сегодня эти взаимоотношения переросли во взаимоотношения с главным террористом
мира - хуйлом и представляют для мирового сообщества серьёзную угрозу. Не
обращать на это внимание является серьёзной недоработкой, если не преступлением
со стороны контрразведывательных служб Германии и Европы. И это происходит не
впервые, если учесть то, что шредер не сразу стал активным лоббистом интересов
кремля и получил от кремля доступ к кормушке. А Украине доверять меркель вообще
крайне опасно потому, что у меркель прослеживаются определённые (хотя тайные)
обязательства именно перед кремлём и и вскрытие этой "тайны" является
прерогативой именно контрразведывательных служб, если они работают на свою
страну, а не на, пусть высокопоставленного, но лоббиста кремля.Ангела Доротея Казнер, она же - Меркель по первому, совершенно не любимому мужу, с которым познакомилась на каникулах в Москве и Питере. Тогда Ангела подалась в институт физической химии при Академии наук ГДР, в коей Академии она вскоре стала секретарем комсомола (FDJ) по идеологии. Ответственной, как пишет ее биограф Герд Ланггут и вспоминают знакомые, за агитацию и пропаганду. А также членом Общества советско-германской дружбы. Позднее к ней прилепилась кликуха "Zonenwachtel", дословно это означает "зонный перепел", а на жаргоне - крайне назойливых и прорежимных девиц к востоку от Эльбы. Меркель собирала деньги на оружие для "марксистско-ленинских" партизан в Мозамбике, Зимбабве, Анголе, ЮАР и других странах Африки и в итоге стала настолько доверенным лицом хонеккеровского режима, что ее выпускали даже в ФРГ - такой привилегии режим ГДР удостаивал не многих. Практически только только партийных функционеров и сотрудников Штази. Но куда чаще она ездила в СССР... Об этой особе много "интересного" можно сказать...
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Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
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Занепад Русі почався 1000 років тому, коли попалили святині своїх богів на Дніпрі і
узяли собі за бога царя іудейського.
Сьогодні вже 3 роки як Русь вже точно стоїть на своєму шляху при тому воюючи з
кацапською імперією, але досі повно кацапоязічних пісатєлєй, що нахально називають себе
патріотами.
Якщо патріот, то не тягни на Русь дух кацапський. Користуйся язіком у побуті а
загальний простір залиш для мови Русі.
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Tatota Ke - это какой-то древнерусский князь ?
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Также как и Зайнеев чисто бразильская фамилия.
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Она ещё и чисто российская, я так понимаю. Там большая часть мацьквы такие зайнеевы. К тому же с чисто славянскими именами типа Рустам.
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Реализация "Северного потока-2" является для Польши неприемлемой, - Шидло странное дело панове. проклиная москалей в унисон тем не менее две страны боятся потерять бабло которое получают от транзита москальского газа. бабло сильнее ненависти .
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это двойные стандарты политиков и барыг
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Да это козломордый троль хвастается
- своими несбыточными местами...

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І ни фига єєє! в єтом, походу, плохого нет)
жентмунский набор для яишниці ..
еще вАпрос найдется ли єто в холодильнике каждого касаба..?
скорее, найдется ли холодильник у каждого касаба..
а телевизор есть !100500)
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А кто это путлера в холодильник засунул???
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благодарные ватаны, за пустой холодильник
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Мордва, якщо ти лізеш під британським прапором, то пиши англійською мовою. Втім не пиши, тебе все одно забанять.
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Якщо у вас розстібнута шірінька, це означає що ви вибрали курс в Росію.
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Украина письменно извинилась перед польским мэром
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица прислал письмо с извинениями мэру польского города Перемышль Роберту Хоме и подтвердил отмену запрета на въезд в страну. Об этом заявил спикер мэра Витольд Волчек, передает Польское радио.
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МВД Беларуси начало проверку действий Россельхознадзора


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в МВД Беларуси также считают, что Россельхознадзор нарушил нормы международного права, ограничив продажу белорусской продукции в России. Проверки проводятся в связи с признаками преступлений по статье 249 УК Беларуси (дискредитация деловой репутации конкурента).
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Щпять Беларусь хотела продать мяса больше чем было коров? Батко скатился до простого барыги...
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они завели коров бельгийских,более мясистых
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Но ни кто такого не ожидал.
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Шидло это пани. Но у неё была трудная беседа с лесбиянкой меркель.
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Польша хочет заниматься транзитом российского газа, поэтому транзит через Германию неприемлем. Так честнее.
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козломордый не скули...
Польша уже полностью отказалась
от кацапских нефти и газа...
Скоро и транзит вам утыркам перекроет...
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Что-то немцы не спешат отказываться от Северного потока-2. Они ведь станут всеевропейским газовым хабом. Прагматичный народ. А поляки останутся с дулей.
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" всеевропейским газовым хабом."
якийсь набір слів, такі одноманітні завивання газпромботів, аж на сон від читання хилить)
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Ага, так же как и Литва.... Откуда вы такие сказочники лезете....
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Ну Литва построила терминал для сжтженного газа, в рамках связанного кредита и обязательств по закупке из Норвегии - бяда в том что 7% кредит + цена газа в 2-а раза дороже чем в газпроме. А такой же терминал должен войти в строй в Польше - Польша пеживает, что сможет продать газ только Украине.
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Откудо вам известны все эти цены, проценты? Я лично знаю одно - с появлением терминала мне газ только дешевеет. До терминала мы газпрому платили самую высокую цену в Европе. Ферштейн?
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извините,но из вежливости поощрять тролля это не совсем разумно
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Как я уже говорил - мне по барабану. Я смотрю, сколько я плачу. И я согласен платить вдвое дороже, только не Мордору.
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Я не об оплате, просто столько вранья, это правдивая статья?
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брехати треба поменше, ціна ЗПГ нижча за газпромовську:


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И еще, Машунь, ты понимаешь такую вещь как выбор, возможность? Быть на одной трубе, да еще кацапской, очень рисковано.
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Согласна на 100%. Но разговор шел о полном отказе от газпрома.
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Но не как не могу понять этого путина -мудака ждет Гаага за все его преступления участвуя в различных кровавых точках которые принесли жертвы многих тысяч людей а его волнует Северный поток 2 -неужели он думает что этим потоком он может купить ЕС -это было бы для ЕС надгробной крышкой его существования .Я например думаю что Х-ЙЛО в данный момент находится в поиске чтобы выйти сухим из воды -но я думаю что это безполезная трата времени для мирового общества и соломинка для Х-ЙЛА за которую он пытается ухватится -точно так и все остальные диктаторы которые уже давно кормят червей своим дрянным телом.
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Вроде и у нас много разговоров о продаже газа в Турцию .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРеализация "Северного потока-2" является для Польши неприемлемой, - Шидло
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