 Реализация "Северного потока-2" является для Польши неприемлемой, - Шидло

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с немецким канцлером Ангелой Меркель заявила глава польского правительства Беата Шидло.
"В нашем разговоре (с Меркель. - Ред.) я подчеркнула, что для Польши неприемлемой является реализация инвестиции "Северный поток-2", - подчеркнула Шидло.
В июле 2016 года антимонопольный регулятор Польши UOKiK отказал в согласовании строительства "Северного потока-2", объяснив свое решение тем, что запланированная сделка может привести к "существенному ограничению конкуренции".
Позже "Газпром" и пять его европейских партнеров (Shell, OMV, ENGIE, Uniper и Wintershall) отозвали заявку на создание совместного предприятия по "Северному потоку-2".
В конце января глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявлял, что ЕС должен заблокировать проект строительства газопровода "Северный поток-2", который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию.
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Если украинского маршрута не будет, то "Газпром" может использовать "Северный поток - 2" для различных способов шантажа стран ЕС, - Коболев(51)
Европейские партнеры "Газпрома" отказались финансировать "Северный поток-2", - Der Standard(199)
Для сохранения транзита газа через территорию Украины необходимо привлечь европейскую компанию к управлению ГТС, - Коболев(178)
Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по газопроводам OPAL и "Северный поток-2": это политически мотивированные проекты, - Порошенко(13)
Польша выступила против путинского «Северного потока-2»(3)
"Политические последствия этого частного проекта могут быть очень серьезными", - немецкий министр Шмидт о "Северном потоке 2"(181)
Компания-партнер "Газпрома" не верит в быстрое решение проблем "Северного потока-2"(0)
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ждать от неё ничего положительного не приходится. Вот только почему
контрразведка ФРГ не предпринимает никаких мер в отношении этого источника
основных угроз для страны и Европы, непонятно. Как её могли, не проверив
досконально, даже допустить к выборам? Она просто помогает хуйлу насыщать
Германию и Европу террористами ИГИЛ-кремля и на эти гибридные совместные
действия с хуйлом никто не обращает внимания.
Если Вы внимательно прочитали, то речь не
идёт об обязательствах. Речь идёт о том, что влияние на политику в Европе
оказывает субъект по уши замаранный, ещё со времён совка, взаимоотношениями с
комсомолом, ШТАЗИ и КГБ. Существует вполне реальная предпосылка считать, что
сегодня эти взаимоотношения переросли во взаимоотношения с главным террористом
мира - хуйлом и представляют для мирового сообщества серьёзную угрозу. Не
обращать на это внимание является серьёзной недоработкой, если не преступлением
со стороны контрразведывательных служб Германии и Европы. И это происходит не
впервые, если учесть то, что шредер не сразу стал активным лоббистом интересов
кремля и получил от кремля доступ к кормушке. А Украине доверять меркель вообще
крайне опасно потому, что у меркель прослеживаются определённые (хотя тайные)
обязательства именно перед кремлём и и вскрытие этой "тайны" является
прерогативой именно контрразведывательных служб, если они работают на свою
страну, а не на, пусть высокопоставленного, но лоббиста кремля.Ангела Доротея Казнер, она же - Меркель по первому, совершенно не любимому мужу, с которым познакомилась на каникулах в Москве и Питере. Тогда Ангела подалась в институт физической химии при Академии наук ГДР, в коей Академии она вскоре стала секретарем комсомола (FDJ) по идеологии. Ответственной, как пишет ее биограф Герд Ланггут и вспоминают знакомые, за агитацию и пропаганду. А также членом Общества советско-германской дружбы. Позднее к ней прилепилась кликуха "Zonenwachtel", дословно это означает "зонный перепел", а на жаргоне - крайне назойливых и прорежимных девиц к востоку от Эльбы. Меркель собирала деньги на оружие для "марксистско-ленинских" партизан в Мозамбике, Зимбабве, Анголе, ЮАР и других странах Африки и в итоге стала настолько доверенным лицом хонеккеровского режима, что ее выпускали даже в ФРГ - такой привилегии режим ГДР удостаивал не многих. Практически только только партийных функционеров и сотрудников Штази. Но куда чаще она ездила в СССР... Об этой особе много "интересного" можно сказать...
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узяли собі за бога царя іудейського.
Сьогодні вже 3 роки як Русь вже точно стоїть на своєму шляху при тому воюючи з
кацапською імперією, але досі повно кацапоязічних пісатєлєй, що нахально називають себе
патріотами.
Якщо патріот, то не тягни на Русь дух кацапський. Користуйся язіком у побуті а
загальний простір залиш для мови Русі.
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- своими несбыточными местами...
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жентмунский набор для яишниці ..
еще вАпрос найдется ли єто в холодильнике каждого касаба..?
скорее, найдется ли холодильник у каждого касаба..
а телевизор есть !100500)
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Польша уже полностью отказалась
от кацапских нефти и газа...
Скоро и транзит вам утыркам перекроет...
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якийсь набір слів, такі одноманітні завивання газпромботів, аж на сон від читання хилить)
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