EN|RU|UK
Темы дня: Блокада ОРДЛО Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп
 За рубежом
  13581  121
Все про:аренда (137) договор (170) Киев (16192) МИД РФ (910) посольство РФ (279)

 Договор аренды участков - это серьезный документ, его не так просто расторгнуть, - МИД РФ о решении Киевсовета

Договор аренды участков является серьезным документом, решение депутатов Киевского городского совета о расторжении такого договора с посольством России на Украине не так просто осуществить.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Следком РФ обвиняет 6 граждан Украины, в том числе экс-министра Рудьковского, в нападениях на российское посольство

"Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка, - считает российский дипломат. - Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

Ранее пресс-служба Киевского горсовета сообщила о согласовании расторжения договора аренды трех участков, арендуемых посольством России в Киеве. Они были предоставлены России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства и резиденции посла, однако РФ этим правом не воспользовалась.

Как заявили в горсовете, юридической причиной расторжения аренды является нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Убивать народ Украины ПОДЛЕЦАМ можно а расторгнуть с ним сраный договор аренды нельзя ((((
СЛОВ НЕТ - ОДНИ МАТЫ!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свиньи кацапские, а Будапештский меморандум, а Большой договор, а Договор о границах - это филькины грамоты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Естественно это сложно -это те кто не знает междунароных законов думает что это так просто -пусть вспомнят про те виллы и котеджи которые я вляются собственностю некоторых наших граждан сбежавших в рашу -они взяты только под арест судом на период раследования и что бы их изьять надо еще доказать что они приобретены не законно и так само и в Украине -все они приобретены законным а чтобы их забрать надо через суд доказать что при обретении представителями раши были допущены грубые нарушения которые могут привести к разорванию договора .Не тем люди занимаются -надо просто помогать армии освободить луган-дон а потом все наладится а такая шумиха вокруг посольства нечего не даст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну конечно, Крым же через суд аннексировали?
А Будапештский меморандум нарушили тоже по решению суда?
А на Донбасс через суд войска ввели?
А ракеты для ГРАДов тоже через суд на Донбасс эшелонами гонят???
Какой ты поборник решений "через суд", Богдашка, оказывается!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...освободить луган-дон а потом все наладится..." в смысле отдадут нам землю под посольством? Как по мне, после рсвобождения(дай Бог) лугандонии не только выгнать нах все кацапские посольства и консульства а и разорвать дипотношения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После нападения захватчиков, все договоры с ними онулируются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Договоры онулируются, а дипломатические отношения прекращаются
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рашисты оккупировали наши территории, финансируют боевиков, убивающих украинских солдат, а вальцманы - продолжают подмахивать кацапне..
почему давно этого не было сделано, почему рашистские банки зарабатывают миллиарды в Украине, почему не разорваны дип.отношения с оккупантом?
ответ - потому что, поросенко - трус и предатель Украины..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, США как-то поотбирали у вас дачи и виллы...
Чя посмотрим, подучим, и тоже нахер пошлём...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато договора оренды земли в Киеве автокооперативов и мафов можно и не продлевать......да киеврада?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров......

ВОТ ЭТО - серьезный аргумент!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да насрать на рашку, хозяин барин, какой то мудило будет вякать
 показать весь комментарий
Ответить
 
они насрали на наши границы,киевсовет спокойно может насрать на договор оренды,это наша земляи - даже повод не нужен,но думаю у них кишка тонка.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Редактору якорь в дупу !
"..... о расторжении такого договора с посольством России на Украине "

В УКРАИНЕ !!!
В КАРЛ !!!! В В В В В Украине !
Когда редактор уже уйдет НА ?
Либо выделяйте прямую речь ! че там школота сидит в редакции ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єге ж, міжнародні документи не рушимі, правда?)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Chto tut sporit, skoro fashistkaja pidor-racija roSSija razvalica na malenkie nacionalnie strani, i bolshe nebudet takoi strani, a vse ejo aktivi, nedvizimost razbirut za dolgi!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДоговор аренды участков - это серьезный документ, его не так просто расторгнуть, - МИД РФ о решении Киевсовета
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик военное положение военнослужащие ВР выборы Германия Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Климкин Крым МИД минские соглашения Нацполиция обстрел Порошенко посол Путин Райхель Эрнст Вольфганг Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти