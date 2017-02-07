 Договор аренды участков - это серьезный документ, его не так просто расторгнуть, - МИД РФ о решении Киевсовета

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка, - считает российский дипломат. - Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".
Ранее пресс-служба Киевского горсовета сообщила о согласовании расторжения договора аренды трех участков, арендуемых посольством России в Киеве. Они были предоставлены России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства и резиденции посла, однако РФ этим правом не воспользовалась.
Как заявили в горсовете, юридической причиной расторжения аренды является нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.
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СЛОВ НЕТ - ОДНИ МАТЫ!!!!!!!!!!
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А Будапештский меморандум нарушили тоже по решению суда?
А на Донбасс через суд войска ввели?
А ракеты для ГРАДов тоже через суд на Донбасс эшелонами гонят???
Какой ты поборник решений "через суд", Богдашка, оказывается!
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почему давно этого не было сделано, почему рашистские банки зарабатывают миллиарды в Украине, почему не разорваны дип.отношения с оккупантом?
ответ - потому что, поросенко - трус и предатель Украины..
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Чя посмотрим, подучим, и тоже нахер пошлём...)))
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ВОТ ЭТО - серьезный аргумент!!!!
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"..... о расторжении такого договора с посольством России на Украине "
В УКРАИНЕ !!!
В КАРЛ !!!! В В В В В Украине !
Когда редактор уже уйдет НА ?
Либо выделяйте прямую речь ! че там школота сидит в редакции ?
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