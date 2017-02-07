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Все про:Киев (16192) оружие (3617)

 Владельцу бункера с оружием сообщено о подозрении, - прокуратура Киева

Киевской местной прокуратурой №8 и СВ Святошинского УП НП в г. Киеве вручено уведомление о подозрении 55-летнему предпринимателю, который в специально оборудованном складе на территории дачного поселка в Бориспольском районе на Киевщине, незаконно хранил оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В информации отмечается: "Сейчас специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведено 26 из 37 экспертиз по изъятым на складе предметам, по результатам которых усматриваются обоснованные основания для сообщения о подозрении владельцу вышеупомянутого бункера.

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Так, согласно полученных заключений, предоставленные на исследование пистолет конструкции Макарова (ПМ) калибра 9 мм, унифицированная танковая самозарядная пушка калибра 14,5 мм и пулемет ZB-30 производства ZBROJOVKA-BRNO калибра 7,92х57 мм, относятся к огнестрельному оружию и пригодны для проведения неоднократных выстрелов.

Указанные выводы подтверждены, в том числе, проведенными экспериментальными отстрелами на территории полигона. По результатам расследования, 07.02.2017 года указанному лицу сообщено о подозрении по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Украины.

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Кроме того, Киевской местной прокуратурой №8 готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения. В ближайшее время ожидается завершение других экспертиз в отношении предметов, похожих на ракеты к системам залпового огня "Град" и предметов, похожих на гранотомети. Досудебное расследование продолжается.
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"...а потом сообщено о намерении надеть наручники"
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Это такой бункер наверно, как в прошлом году нашли. С муляжами музей?
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это тот же. Но оружия там не было. Постоянные проверки шли.
Обосрались и честь мундира теперь защищают не иначе.
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Ну ничего. Посидит в радикально реформированных полицейских подвалах - возьмет на себя не только оружие, но и Шеремета с Бузиной и Кеннеди.
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Если ватник, как некоторые здесь, будет за дело сидеть
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А если дебил, как некоторые здесь, то оружие простят и в Минстець наймут?
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тот самый. менты обокрали бункер, сперли все что могли, теперь - "сообщение о подозрении"..
типа, заткнись или посадим за МУЛЯЖИ оружия.
Они б еще детский отдел в магазине - спецназом захватили.. А что - ведь там КУКЛЫ.. похожие на детей!
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а говорили что оружие не настоящее и все такое.... типа реквизит...
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они уже лет 15 работали, их десятки раз проверяли и обыскивали, не могли они там держать оружие, там же не идиоты как в прокуратуре, работают.
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Не верится мне в их экспертизу, либо подменили, либо переделали, что бы сохранить лицо прокуратуры.
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На каждом экземпляре оружия есть его индивидуальный номер... причем в нескольких местах...
При конфискации этот номер записывается в протокол...и товаришЧ его подписывает...
Так что подменить не получится....
Переделать обратно в боевое ранее охолощенное оружие...практически не возможно....
Кроме этого если оно было ранее охолощено то на нем стоит несколько клейм которые об этом сообщают...убрать что бы не осталось следов тоже практически не возможно.....
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Только вот не надо мне эти сказки рассказывать, я не блондинка.
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Так это не я...это вы..которая не блондинка сказки рассказываете....
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Вы наверно в пресс-службе прокуратуры работаете?
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А это обязательное условие для того что бы знать что подменить изъятое под протокол оружие не возможно..?? Или что охолощенное оружие привести в боевое состояние нельзя..??
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Дядя, я прекрасно знаю, что для ментов, прокуратуры и СБУ слова невозможно не существует, потому что плевать они хотели на УПК, как впрочем и на Конституцию Украины)
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Да уж..... ваше знание ..не блондинка...больше на фобию похоже......
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Но как для покричать зрада-зрадная...вы нашли не плохой повод....оригинальный....
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унифицированная танковая самозарядная пушка калибра 14,5 мм и пулемет ZB-30 производства ZBROJOVKA-BRNO калибра 7,92х57 мм, серьезный пацан, эх...... где ты раньше был когда Пашинский ехал...........
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Когда про такое читаю, почему-то по идиотски хихикать начинаю.
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На самом деле, это ведь ужасно, когда народ не верит напрочь своим правоохранительным структурам! Это смешно до тех пор, пока не поймёшь ужас этой ситуации!
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Плохо когда народ плачет! Тогда они думают, что наверно у него еще есть что взять.
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Закон про зброю потрібен. Тоді не треба тягнути в цугундер за два стволи.
А зараз санкція одна - що за один патрон, що за один пістолет, що за "Ураган" - від 2 до 5.
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Закон про зброю при цій політичній еліті не буде тому що вона антинародна.
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Згоден. Але як зараз Конституцію міняти? Та й 300 голосів треба.
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Як не парадоксально, але право на зброю треба виборювати зі зброєю в руках.
Авторство моє, свіже.
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Стаття 265(1). Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію
[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 265 (1)]
1. Незаконное изготовление любого ядерного взрывного устройства или устройства, рассеивающего радиоактивный материал или излучает радиацию и может через свои свойства повлечь гибель людей, вред здоровью "и людей, имущественный ущерб в крупном размере или значительное загрязнение окружающей среды, - наказывается штрафом от трехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до 'пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
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О, за ядерну зброю хоч штрафом можна відмазатись. А за один патрон - безальтернативний строк.
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это смотря где загрязнишь территорию. За Кончу и башку отвернуть могут без суда.
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ДЛЯ СААКЯН: едешь в Зону отчуждения, собираешь грибочки, высушиваешь, получаешь до 1000000 Бк\кг (имел дело с такими "подарками"), хранишь у себя на даче - и все, по 265 статье можешь попасть под ядреный терроризм!!!
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кому он нужен? им не нужен, панически боятся своего народа, ибо они грабители!
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Блин, ну обосрались, ну бывает. Ну зачем ещё ногой подбрасывать.
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Так это, как раз, очень характерный стиль работы для всяких прокуроров и прочих бывших мусоров / нынешних полицаев.
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Непризнание и непризнавание собственных косяков. Дураком если и быть, то до конца
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Это ж, вроде, еще осенью было - только сейчас сообщили о подозрении?
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У нас так всё, если просто пистолет, то незаконное владение и тюрьма, если бункер с оружием, то подозрение... если украл 700 грн у старушки, то тюрьма на 10 лет, если украл 70 миллионов, то подозрение и домашний арест с последующим восстановлением в должности... вот это страна... я хренею ))))
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Украл шоколадку, посадят в тюрьму!
Украл шоколадную фабрику, выберут Президентом)
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А может, мужик ждал-готовился встретить всяких там "На Киев, На Львов" - а его повязали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладельцу бункера с оружием сообщено о подозрении, - прокуратура Киева
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