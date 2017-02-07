 Владельцу бункера с оружием сообщено о подозрении, - прокуратура Киева

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В информации отмечается: "Сейчас специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины проведено 26 из 37 экспертиз по изъятым на складе предметам, по результатам которых усматриваются обоснованные основания для сообщения о подозрении владельцу вышеупомянутого бункера.
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Так, согласно полученных заключений, предоставленные на исследование пистолет конструкции Макарова (ПМ) калибра 9 мм, унифицированная танковая самозарядная пушка калибра 14,5 мм и пулемет ZB-30 производства ZBROJOVKA-BRNO калибра 7,92х57 мм, относятся к огнестрельному оружию и пригодны для проведения неоднократных выстрелов.
Указанные выводы подтверждены, в том числе, проведенными экспериментальными отстрелами на территории полигона. По результатам расследования, 07.02.2017 года указанному лицу сообщено о подозрении по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Украины.
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Кроме того, Киевской местной прокуратурой №8 готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения. В ближайшее время ожидается завершение других экспертиз в отношении предметов, похожих на ракеты к системам залпового огня "Град" и предметов, похожих на гранотомети. Досудебное расследование продолжается.
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Обосрались и честь мундира теперь защищают не иначе.
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типа, заткнись или посадим за МУЛЯЖИ оружия.
Они б еще детский отдел в магазине - спецназом захватили.. А что - ведь там КУКЛЫ.. похожие на детей!
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При конфискации этот номер записывается в протокол...и товаришЧ его подписывает...
Так что подменить не получится....
Переделать обратно в боевое ранее охолощенное оружие...практически не возможно....
Кроме этого если оно было ранее охолощено то на нем стоит несколько клейм которые об этом сообщают...убрать что бы не осталось следов тоже практически не возможно.....
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А зараз санкція одна - що за один патрон, що за один пістолет, що за "Ураган" - від 2 до 5.
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Авторство моє, свіже.
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[Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям] [Статья 265 (1)]
1. Незаконное изготовление любого ядерного взрывного устройства или устройства, рассеивающего радиоактивный материал или излучает радиацию и может через свои свойства повлечь гибель людей, вред здоровью "и людей, имущественный ущерб в крупном размере или значительное загрязнение окружающей среды, - наказывается штрафом от трехсот до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до 'пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Украл шоколадную фабрику, выберут Президентом)
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