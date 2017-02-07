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 Политика Украины
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Все про:виза (976) Ляшко (1400) США (11947)

 "Гуд бай, Америка!": США аннулировали 10-летнюю визу Ляшко

Соединенные Штаты Америки аннулировали визу председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

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"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя", - написал он.

"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу. Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь", - резюмировал Ляшко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Когда украинских граждан арестовывают, дипломатические отношения не помогают. Они должны быть разорваны", - Ляшко. ВИДЕО


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Что расшумелись на форуме, шоколадные пидерасты? Что неправильного этот гей сказал?
Шакалы...
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... Вчера в красном галстучке был- а ля Трамп... Сегодня вспомнил про вышиванку... Очень серьезный сегодня был... преза стращал, что выведет договорняк с мвф на чистую воду - торговался, как мог в общем... как всегда... А если серьезно, напыщенное оно нажило себе страшного врага, поднимая ногу там где надо и не надо, и теперь будет пожинать плоды своих раздутых амбиций. Первый пошел - запасаемся попкорном - будет интересно .
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Подозреваю, что Ляшко ошибается. Дело совсем не в его позиции. Думаю что многим депутатам анулировали визы или даже всем, но они молчат или пока не знают сами. Причина в том что Украинцы бедные, а много депутотов поперлись на инагурацию Трампа, а последней каплей было, что Тимошонка его поймала возле туалета, чтобы попиариться перед украинцами. Поэтому думаю, что Тимошонке в первую очередь аннулировали визу, но эта хитрая баба вряд ли признается. Надо им всем анулировать визы и ни в коем случае не делать новые. Полагаю Трамп здесь поступит адекватно если он всем нашим депутатам аннулирует визы. Пусть у себя ездят к людям.
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Та да, стопудово, Штаты испугались шлюшка с его вилами! Это они еще корову не видели.....
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А шо Жюле Владимировне? Ещё визу не анулировали? А то она то с Пукиным хихикает, то вот к Трампа купила доступ на пару минут , видать последние туфли продала с инвалидной коляской... если не аннулируют, то она их задолбает своим наушничеством.
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Займи очередь за шоколадкой,убогая.Причём сдесь ют.
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Это все не важно. Главное чтобы Украина жила лучше других совков и это прогрессировало. А падение экономики сегодня, в нефтяной и газовой пидоРоотсосии еще больше упало и коммуналка 150 баксов за трешку, и продукты в разы дороже и жрут какие то средства для чистки... унитазов в том числе.
А за Ляшко не переживай . кобзон под санкциями а мозг подлечить в европу пустили, гуманые.
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Аннулировать визу Ляшку - это позор для США, лидера свободного мира ! Штаты просто обязаны терпимо относиться к представителям гей-сообщества.
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Анулировали может быть и чо??? Ляшко как ездил куда хочет так и будет ездить. Не переживай о нем переживай о себе
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Нефиг по Европам свою задницу прохлаждать, пора и наших мальчиков на зонах пообслуживать.
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"А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь"

А тебе, рагулю, виза перед НГ нужна была, ты не наш человек?
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Приезжай, Валера. У нас в колхозе есть бык по имени "Радикал".
"Заедет" тебе так, что двойню родишь...
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.

та то они с секс-меньшинствами борятся
Никакой политики ( возомнил о себе )
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Какой от него толк в Верховной Раде. Этот балабол решает свои интересы, торгует голосами, его двуличность просто зашкаливает. Есть четверо за кого не отдам свой голос Порошенко . Тимошенко, Ляшко и Бойко. Порошенко обманул, Тимошенко не созидатель она скорее разрушитель, Ляшко - бесполезный балабол , Бойко-Враг.
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Звонил мой приятель из Оклахомы.
Он объяснил аннулирование визы ЛяЖку тем, что в превыборной программе Трампа было обещание поднять рождаемость. А Ляшко не беременеет.... Видать болеет...
Нах он такой там нужен, яловый?
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А я связываю это с тем, что США не хотят давать визы коррупционерам.
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І правильно зробили американці. Скотиняку так і треба вчити відповідати за базар!
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Правильно. Усім любителям рошенівського гузна хвости щемити
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Не пустили Ляшка в Америку и правильно сделали.
Оценили его что он заслуживает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Гуд бай, Америка!": США аннулировали 10-летнюю визу Ляшко
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