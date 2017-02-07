 "Гуд бай, Америка!": США аннулировали 10-летнюю визу Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.
"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя", - написал он.
"Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу. Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь", - резюмировал Ляшко.
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Шакалы...
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А за Ляшко не переживай . кобзон под санкциями а мозг подлечить в европу пустили, гуманые.
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А тебе, рагулю, виза перед НГ нужна была, ты не наш человек?
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"Заедет" тебе так, что двойню родишь...
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та то они с секс-меньшинствами борятся
Никакой политики ( возомнил о себе )
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Он объяснил аннулирование визы ЛяЖку тем, что в превыборной программе Трампа было обещание поднять рождаемость. А Ляшко не беременеет.... Видать болеет...
Нах он такой там нужен, яловый?
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Оценили его что он заслуживает.
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