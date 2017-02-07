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 Политика Украины
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Все про:выборы (21564) Геращенко Ирина (811) Донбасс (12716) Райхель Эрнст Вольфганг (17)

 Ирина Геращенко о словах посла Райхеля: "Требуем объяснения и опровержения!"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что никаких выборов на территории независимой Украины в присутствии оккупационных войск быть не может.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке, комментируя заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в условиях присутствия российских войск.

"Вместе с коллегами выражаю возмущение заявлениями посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск. Требуем объяснения и опровержения!" - отметила она. По словам Геращенко, выраженная послом позиция недипломатична и оскорбительна для Украины и украинцев, она прозвучала в дни, когда Украина отпевает лучших своих бойцов, "которые защищают в том числе право посла сидеть в безопасности в Киеве и раздавать интервью".

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Она также подчеркнула, что эта позиция идет вразрез с Минскими соглашениями, их первоочередным блоком, связанным с безопасностью, который требует немедленного прекращения огня и вывода иностранных войск.

"Немецких войск на Донбассе нет, а вот российские есть, они являются иностранными, Украина - не Россия, и эти войска должны убраться", - сообщила Геращенко.

Она также подчеркнула, что выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОДИР/ОБСЕ, "эти правила устанавливает не посол, а именно эта организация, там четко выписаны критерии безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД вызвал посла ФРГ из-за заявлений о возможности выборов на Донбассе в присутствии войск РФ

"И поэтому никаких выборов в независимой Украине и ни на какой территории независимой Украины в присутствии оккупационных войск быть не может. Эти выборы могут пройти только согласно украинскому законодательству, организованы соответствующими украинскими структурами, а не оккупационными или кремлевскими, марионеточными", - подчеркнула Геращенко.

Первый заместитель председателя Верховной Рады также напомнила, что эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель. "Это не первое некорректное, недипломатичное, публичное высказывание посла, которое откровенно подыгрывает оккупанту, РФ, подобными заявлениями. И мы ждем жесткой реакции украинского МИДа на эти заявления. Да и немецкого также. Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение у ВСЕХ политических сил, которые формируют парламент независимой Украины", - подчеркнула Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Райхель глубоко ошибается. Условия, которые он предложил, ни наша власть, ни наше общество принять не могут, - Горбулин о заявлении посла Германии о выборах на Донбассе

Она также при случае обратилась к другим дипломатам, некоторые из них также иногда позволяют давать советы Украине недипломатично (в соцсетях комментировать законопроекты, требовать что-то принять или не принять и т.п.) "Уважаемые коллеги-дипломаты! Мы искренне уважаем вашу работу, вашу поддержку Украины, ваши советы. Но и от вас ждем четкого понимания: Украина - независимое и суверенное государство, которое имеет полное право на самостоятельное определение своей внутренней и внешней политики", - написала Геращенко. Она также пригласила посла ФРГ в Авдеевку, Красногоровку, Широкино, Марьинку, чтобы тот мог своими глазами "промониторить" готовность Донбасса к выборам под обстрелами из российских "Градов". "Ведь пока дальше тылового и безопасного Славянска (и то вместе с министром Штайнмаером), посол не бывал", - сообщила она.

В то же время Геращенко поблагодарила тех представителей Германии, которые, понимая риск закрывать глаза на агрессию России, бывали на Донбассе, - Ребекку Хармс и Марилуизу Бекк, а также "тех крупных немецких политиков", которые, поддерживая Минские соглашения и требуя от РФ прекратить агрессию, таким образом защищают и безопасность Европы.

"Благодарим за это госпожу канцлера Ангелу Меркель, будущего президента ФРГ В.Штайнмайера и бывшего президента Европарламента Мартина Шульца", - подчеркнула она.

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Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.

Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.


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А хотите чуток правды? В ЛуганДоне столько махровой ваты, что надо искать способ не как их вернуть, а как от них сдыхаться в нынешних границах. Они всегда будут тянуть нас назад: в совок, в Раиссию и т.д.
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А кто сказал что после освобождения оккупированной части Донбасса ватные коллаборанты будут иметь общие права с нормальными гражданами? Основная часть ваты свалит на Роиссю.
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наивный. кто будет бросать квартиру/работу? все выдадут себя за тайных патриотов Украины и будут сидеть дальше
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Полноценно всех их "возвращать", конечно нельзя. На мой взгляд есть только два пути. Победить кацапню военным путем и всех там строго "пролюстрировать" с депортациями, посадками и поражениями в правах. Или (что проще сделать) Украине отделиться от этого гныдныка, можно через специальный закон и референдум (в Украине). Украине одни плюсы будут от этого и страшный головняк для мордвы. Оба варианта неидеальны и трудно осуществимы пока на практике, но в любом случае абсолютно неприемлем путь, предусмотренный минским договорняком. Это - смерть для Украины как независимой страны. От этой иллюзии необходимо решительно и недвусмысленно уходить.
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Та при таком сука президенте это невозможно никогда.
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Земля наша. Жителям пасспорт негражданина, а потом -экзамен на гражданство, как в любой стране: знаине языка, конституции, истории- не?- ходи негражданином.
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Требуем объяснения и опровержения! А не ватного испражнения!
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Страна
молча смотрит как руководство, в своих интересах ее сдает,а, так
называемые "союзники" имеют наглость требовать от Украины подчиниться
агрессору, захватившему часть ее территории! Как может
руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору? Такие дипломаты должны немедленно высылаться из страны.
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это вряд ли. особенно если посол озвучил позицию самой Меркель. Правда, чуть переборщил.
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Не райхель, а райхер. "Политик" с кацапским мышлением первая половина фамилии то, что он обещает, а вторая то,что от него можно ожидать. Ну кто же ещё может быть послом от фрау риббентроп?
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меняем даунбасс на АЛЯСКУ...пущай ТРАМП из долбасса негров сделает..............
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читал что какой то институт сша дал рекомендации украине по донбасу.все прекратить поставлять и газ и свет и воду и выплаты и в течении года перекрыть границу и все быстро вернется как и прежде но на условиях украины.
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Писец какой, что творится... Скажем спасибо, всем тем украинским президентам,что делали из Украины марионеточное государство,воровали,грабили страну,Будапештский Меморандум,разваливали армию,привели к власти своих деток,родственников,друзей, кумовей,развели коррупцию,приватизацию,а сейчас еще и делают бизнес на крови украинцев! Теперь любой купленный чмырь кремлем,продажный ,будет указывать,что должны делать украинцы и пиариться на нас!
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- Як ви оцінюєте проросійські настрої всередині німецьких еліт? Наскільки вони все-таки поширені і популярні?
- Дуже сильні. Серед соціал-демократів дуже сильні проросійські настрої. Не у всіх, але Шредер і його люди ніби зараз задають тон. Новий міністр закордонних справ - зі шредеровського ганноверського гуртка, кандидат на пост президента Штайнмайєр - зі шредеровського гуртка. Соціал-демократи - дуже пропутінські, партія "Ліві" - це філія Москви, на мій погляд. Вкрай праві з партії AfD дуже тісно співпрацюють з Путіним. ХСС (Християнсько-соціальний союз, - "Апостроф"), який в уряді, дуже сильно пов'язаний з Путіним. У християнських демократів (Християнсько-демократичний союз, партія Ангели Меркель, - "Апостроф") - і в тих не все гомогенно, і у них є прихильники Росії. І "зелені" - теж не гомогенні. Шредерізація німецьких еліт, німецьких партій зайшла дуже далеко. І те ж саме в ЗМІ. У Путіна найсильніші позиції. І це жахливо. І більшість німців це тільки починають розуміти.
- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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ЕСЛИ ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ В УКРАИНЕ РАСВЯЗАЛ кремлёвский карлик, ТО ПОДДЕРЖИВАЮТ ОНИ ЕЁ СЕЙЧАС ВМЕСТЕ С СУЧЬИМ потрохом. ЭТА ВОЙНА ИМ ВЫГОДНА ОБОИМ.
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смотрел передачю гроши ,где силовики днем грабят ювелирные магазины в кировограде,княжичи не угадываются.
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Свободу Восточной Германии от Западнонемецких захватчиков!!!)))
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Так называемые
"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-то евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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Не думаю что эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии или ЕС в целом.
Это абсолюдно стандартная ультра либеральная политика, сдать и продать всех и все, и если Украина будет надеятся на кого либо кроме себя, то это плохо закончится.
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Посол не может иметь собственного мнения по тому или иному внешнеполитическому вопросу, он лишь озвучивает позицию своего государства, иначе - он идет в отставку.
Если его не отзывают, все значительно хуже - Райхель озвучил мнение Меркель, только гораздо прямее, а не дипломатично завуалировано - да, Германия хочет выборов в лугандоне любой ценой, типа вот вам власть, сидите уже тихо.
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Плюют в Украину все кому не лень, в первую очередь, из-за наших властей - жлобских и воровитых. Так что всякая гниль, которая льется из уст всяких там иностранных "доброжелателей" - реакция на нашу власт в целом.
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Каковы руководители страны, такое и отношение к стране. Руководят страной кто? - воры, вот и весь ответ.
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Який в нас президент, таке й відношення до нас всього світу.
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О о сколько троллей кацапских набежало)) фиг вам,а не Украину!
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Провести формальные выборы можно и в концлагере.
Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.

Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.

Провести формальные выборы можно и в концлагере.
Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.

Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.

07.02.2017 20:08
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Вот еще одна иллюстрация к тому ,что пока Украина не примет закон об оккупированных территориях, нас постоянно будут долбать то выборами, то предложениями о тотальной амнистии, то еще каким нибудь дерьмом - от нагибания выплачивать пенсии, до требований компенсировать им все вывезенное, распиленное, разрушенное и пропитое - и все не нами. геращенко, на х...р тебя с твоими обурюваннями, лучше объясни своему презу необходимость закона об ОТ. Да куда там - он страну отдаст на потребу требователям всех мастей, лишь бы иметь гешефт с контробаса .
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Господин посол лицемер. Во-первых, советские войска находились в ГДР по соглашению сторон и е являлись оккупационными. Во-вторых, когда Россия будет такой же беззубой и разваливающейся как СССР в 1990-м, то вполне возможно на российские войска можно будет не обращать внимания. Но пока что это агрессивные оккупанты, цель которых лишить Украину и украинцев свободы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко о словах посла Райхеля: "Требуем объяснения и опровержения!"
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