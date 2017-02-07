 Ирина Геращенко о словах посла Райхеля: "Требуем объяснения и опровержения!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке, комментируя заявление посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в условиях присутствия российских войск.
"Вместе с коллегами выражаю возмущение заявлениями посла Германии Эрнста Райхеля, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск. Требуем объяснения и опровержения!" - отметила она. По словам Геращенко, выраженная послом позиция недипломатична и оскорбительна для Украины и украинцев, она прозвучала в дни, когда Украина отпевает лучших своих бойцов, "которые защищают в том числе право посла сидеть в безопасности в Киеве и раздавать интервью".
Она также подчеркнула, что эта позиция идет вразрез с Минскими соглашениями, их первоочередным блоком, связанным с безопасностью, который требует немедленного прекращения огня и вывода иностранных войск.
"Немецких войск на Донбассе нет, а вот российские есть, они являются иностранными, Украина - не Россия, и эти войска должны убраться", - сообщила Геращенко.
Она также подчеркнула, что выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОДИР/ОБСЕ, "эти правила устанавливает не посол, а именно эта организация, там четко выписаны критерии безопасности".
"И поэтому никаких выборов в независимой Украине и ни на какой территории независимой Украины в присутствии оккупационных войск быть не может. Эти выборы могут пройти только согласно украинскому законодательству, организованы соответствующими украинскими структурами, а не оккупационными или кремлевскими, марионеточными", - подчеркнула Геращенко.
Первый заместитель председателя Верховной Рады также напомнила, что эти заявления идут вразрез с официальной позицией Германии и канцлера Ангелы Меркель. "Это не первое некорректное, недипломатичное, публичное высказывание посла, которое откровенно подыгрывает оккупанту, РФ, подобными заявлениями. И мы ждем жесткой реакции украинского МИДа на эти заявления. Да и немецкого также. Возможно, стоит Германии подумать о замене посла, который вызвал такое возмущение у ВСЕХ политических сил, которые формируют парламент независимой Украины", - подчеркнула Геращенко.
Она также при случае обратилась к другим дипломатам, некоторые из них также иногда позволяют давать советы Украине недипломатично (в соцсетях комментировать законопроекты, требовать что-то принять или не принять и т.п.) "Уважаемые коллеги-дипломаты! Мы искренне уважаем вашу работу, вашу поддержку Украины, ваши советы. Но и от вас ждем четкого понимания: Украина - независимое и суверенное государство, которое имеет полное право на самостоятельное определение своей внутренней и внешней политики", - написала Геращенко. Она также пригласила посла ФРГ в Авдеевку, Красногоровку, Широкино, Марьинку, чтобы тот мог своими глазами "промониторить" готовность Донбасса к выборам под обстрелами из российских "Градов". "Ведь пока дальше тылового и безопасного Славянска (и то вместе с министром Штайнмаером), посол не бывал", - сообщила она.
В то же время Геращенко поблагодарила тех представителей Германии, которые, понимая риск закрывать глаза на агрессию России, бывали на Донбассе, - Ребекку Хармс и Марилуизу Бекк, а также "тех крупных немецких политиков", которые, поддерживая Минские соглашения и требуя от РФ прекратить агрессию, таким образом защищают и безопасность Европы.
"Благодарим за это госпожу канцлера Ангелу Меркель, будущего президента ФРГ В.Штайнмайера и бывшего президента Европарламента Мартина Шульца", - подчеркнула она.
Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".
В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.
Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.
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Посол Германии Райхель объяснил свое заявление о выборах на Донбассе в присутствии войск РФ(162)
Я бы рекомендовал послу Райхелю ознакомиться с резолюциями ПАСЕ. Там четко говорится о невозможности выборов на Донбассе, - Арьев(14)
МИД вызвал посла ФРГ из-за заявлений о возможности выборов на Донбассе в присутствии войск РФ(71)
Айвазовская о выборах на Донбассе: Предшествовать любому процессу политического этапа может только вывод иностранных войск(3)
"МИД Украины должен незамедлительно вызвать посла Германии", - Гопко возмущена высказываниями Райхеля о выборах на Донбассе(56)
Ирина Геращенко о заявлении Пескова по Авдеевке: "Уже и не скрывают, подонки, что заварили эту кашу... Военные преступники, убийцы"(192)
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молча смотрит как руководство, в своих интересах ее сдает,а, так
называемые "союзники" имеют наглость требовать от Украины подчиниться
агрессору, захватившему часть ее территории! Как может
руководство суверенной страны спокойно выслушивать "советы"
иностранных дипломатов, требующих изменить Конституцию страны в угоду
агрессору? Такие дипломаты должны немедленно высылаться из страны.
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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- Дуже сильні. Серед соціал-демократів дуже сильні проросійські настрої. Не у всіх, але Шредер і його люди ніби зараз задають тон. Новий міністр закордонних справ - зі шредеровського ганноверського гуртка, кандидат на пост президента Штайнмайєр - зі шредеровського гуртка. Соціал-демократи - дуже пропутінські, партія "Ліві" - це філія Москви, на мій погляд. Вкрай праві з партії AfD дуже тісно співпрацюють з Путіним. ХСС (Християнсько-соціальний союз, - "Апостроф"), який в уряді, дуже сильно пов'язаний з Путіним. У християнських демократів (Християнсько-демократичний союз, партія Ангели Меркель, - "Апостроф") - і в тих не все гомогенно, і у них є прихильники Росії. І "зелені" - теж не гомогенні. Шредерізація німецьких еліт, німецьких партій зайшла дуже далеко. І те ж саме в ЗМІ. У Путіна найсильніші позиції. І це жахливо. І більшість німців це тільки починають розуміти.
- Чи можна сказати, що за останні роки російські позиції посилилися в Німеччині?
- Дуже посилилися. З кожним роком на це йдуть величезні гроші, корупція, підгодовування, такі заходи, яких тут ніхто не розуміє. Наприклад, фірма Тимченко, пов'язана з Путіним, купує нафтопереробний завод на батьківщині прем'єр-міністра Баварії, який заодно голова ХСС і в правлячій коаліції (компанія Gunvor, співвласником якої є Геннадій Тимченко, купила НПЗ в німецькому Інгольштадті, звідки родом прем'єр-міністр Баварії, голова ХСС Хорст Зеехофер, - "Апостроф"). Тут навіть не розуміють, що їх корумпують. Але коли у мене на батьківщині зависли сотні робочих місць залежать побічно від Путіна, я вже не буду їхати в Москву і бити кулаком об стіл. Це дуже хитро розроблено. І наші, як лохи, ну, як діти, цього не розуміють. Вони - як Пеппі Довгапанчоха - "давайте все грати".
Я думаю, для Путіна Німеччина представляє в першу чергу одну небезпеку - що він помре від сміху, бо це ніби вегетаріанці зустрічаються з хижаками і вегетаріанці цього навіть не бачать. Без сліз не поглянеш. Є, звичайно, розумні, які все розуміють, але їх все-таки відносно мало. Дивіться, зараз в Берліні яке перше рішення нової правлячої коаліції з червоних, комуністів і зелених: пропонують в публічних місцях ввести туалети - не чоловічі і жіночі, а нейтральні - для тих людей, у яких немає статі. Теракт був тільки що - і чим займаються?! У цьому, на жаль, зараз вся Німеччина. Коли Путін там вже все купив, вони тут будуть обговорювати, як нейтральні туалети зробити. Ну, як з таким настроєм витримати такий напад, такі конфлікти?
А українці через це все пройшли, вони все знають, вони розповідають, а на них дивляться великими очима і не хочуть вірити. І ще гірше буває: коли я був на міжнародній конференції з безпеки, там якийсь "експерт" розповідає, що Україна - це взагалі не держава, це не окрема країна, що Путін все робив мирно в Криму. Там був присутній бідний ваш генконсул Вадим Костюк (генконсул України в Мюнхені, - "Апостроф"), я просто захоплююся, як він міг залишитися більш-менш спокійним під час цього виступу, так він запитує цього "експерта": "Скільки разів ви були в Україні?" Той каже: "Ніколи". Ну, про що взагалі можна говорити? А люди задоволені, їм же "експерт" розповів, що Путін все правильно робить. А те, що цей "експерт" взагалі не те, що мови не знає, а взагалі там не бував, їх не хвилює.
Відчуття, що німці живуть у своєму світі, "витісняють" проблеми. Може, це травмування війною так вплинуло. Вони не хочуть на це дивитися, вони нас не хочуть чути. Ми для них екстремісти, ми радикали, ми перебільшуємо, там насправді все не так погано. А вони захоплені тими людьми, які тут пропагують Путіна, пишуть книги про те, який Путін хороший. Ці книжки дуже успішні, це всі хочуть читати. І на це дуже важко дивитися. Це - як би м'якше висловитися? - дегенерація, я б все-таки сказав. - Борис Райтшустер
http://apostrophe.ua/ua/article/world/europe/2017-02-02/jurnalist-boris-raytshuster-dlya-putina-germaniya-predstavlyaet-odnu-opasnost--chto-on-pomret-so-smeha/9951
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"цивилизованные" страны воздерживаются даже от дикарей требовать
изменения их законов, а от Украины какой-то евро-чиновник имеет наглость
требовать изменения Конституции. Это как же надо презирать нашу
страну?...
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Это абсолюдно стандартная ультра либеральная политика, сдать и продать всех и все, и если Украина будет надеятся на кого либо кроме себя, то это плохо закончится.
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Если его не отзывают, все значительно хуже - Райхель озвучил мнение Меркель, только гораздо прямее, а не дипломатично завуалировано - да, Германия хочет выборов в лугандоне любой ценой, типа вот вам власть, сидите уже тихо.
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Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.
Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.
Провести формальные выборы можно и в концлагере.
Но они дадут всегда заранее известный результат, который.
гарантированно получали захватчики власти в Советском Союзе и нынешней путинской Гб-шной России.
Поэтому выборы должны быть свободными, что абсолютно невозможно сделать на оккупированных кремлевскими захватчиком территориях.
Это - ликбез для Райхеля, которому по его развитию больше под подходит быть послом Кремля.
07.02.2017 20:08
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