 РФ активизировала переброску на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих, - Турчинов

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии,сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организовано и планомерно практически в ежедневном режиме: "как автомобильными дорогами, так и по железной дороге".
"Через неконтролируемую часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.", - сказал он.
Турчинов отметил, что только за последние трое суток из РФ на Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм ). "Подкрепление предоставляется российским гибридным войскам вдоль всей линии размежевания", - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.
"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе", - сказал секретарь СНБО, добавив, что РФ не сможет скрыть от международного сообщества своих кровавых агрессивных действий против нашей страны.
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Символ белорусской дружбы, акции для сепаратистов, новороссийский ждун. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(1)
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Источник: http://www.milnavigator.com/ptrk-stugna-p-na-peredovoj/
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В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины под Черниговом прошли испытания украинских беспилотников "Фурия" и "Лелека-100".
http://v-n-zb.org/ukraina/ispytaniya-ukrainskikh-bespilotnikov-furiya-i-leleka-100-video-1
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Слетали штепсель с тарапунькой
Пошлялись около и вдоль,
Блеснув одёжкой и обувкой.
Прошлись с охраною гуськом,
За пулеметы подержались,
Чтобы брехать во всю потом,
Как коваль и турчинов дрались.
А кто за это шоу платит,
Турчинов ? Коваль ? Вот уж нет.
Турчинов тещам строит дачи,
Без перерыва на обед.
Бойцов на фронте иногда,
Одеждой с обувью снабжают,
Но не везде и не всегда,
Её на всех солдат хватает.
Зато Турчинов - топ модель,
Каталог униформы разной,
Даже пижама и постель
Под маскировочной окраской.
Береты, кепки, менингитки,
Айфон с чекой как у гранаты,
И камуфляжные визитки.
И унитаз в форме снаряда.
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Снимки сделаны в Харьковском отделении службы экспресс-доставки «Нова Пошта».
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Я когда читаю такие заголовки и последующий текст сразу вопрос ну и?
3 год войны.Cовременый мир,детализация спутниковых карт,розведка и спецура.
У нас спокойно по железке сепары и рф войска гоняют технику !По дорогам спокойно ездят колоны.Что вы нас лечите байками?
В ВВВ даше пацанва с партизанами глубоко в тылу взрывала эшелоны и поезда.Подрывала дороги и т.д.Без карт !Без спутинков !Без подержки !Голодные ,оборваные уничтожали врага.
А унас оказываеться на сотни км дорог железки не кому эшелон подорвать!Во как !И ето за 3 года войны !Не говоря уже о дорогах и колонах.
ГОСПОДА ИДИТЕ НА Х@Й СО СВОИМИ БАЙКАМИ !
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МОЖЕТ БЛ@ДЬ ПОРА УТЮЖBТЬ СКЛАДЫ С БОЕПРИПАСАМИ?Точечно ,спецурой,Дрг ,ракетами?ИЛИ УНИТОЖАТЬ ЭШЕЛОНЫ И КОЛОНЫ?
Что бы не было чем противнику воевать и убивать наших граждан?Мы сами себе дальше воюем и позволяем воевать !
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Во вторник, 7 февраля, стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершает очередной разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. По их информации, беспилотник около двух часов курсирует с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», но не пересекает ее. Разведчик летит на высоте 16 тыс. метров. Это второй с 5 февраля полет американского БЛА на Донбассе. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk может наблюдать за всей территорией «ДНР» и «ЛНР», а также пограничными областями России. Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
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очередные доказательства терроризма в 21 веке со стороны педерации и ее прихвостней
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Вот так прямо и сказала. А зайульки на Цензоре на пастора наезжали, что это он виноват, что приказ стрелять не дал. А оно вона как. Бахиня говорит, что он всё правильно сделал.
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Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал РБК. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя
Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд руб., посчитал РБК. В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и «боевые» надбавки (38,3 млн руб.).http://www.rbc.ru/politics/07/02/2017/58999cac9a794774942abc0c?from=main
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