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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3127) Донбасс (12707)

 РФ активизировала переброску на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих, - Турчинов

В последнее время РФ активизировала переброску на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих.

Об этом сказал Секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии,сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организовано и планомерно практически в ежедневном режиме: "как автомобильными дорогами, так и по железной дороге".

"Через неконтролируемую часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.", - сказал он.

Турчинов отметил, что только за последние трое суток из РФ на Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТЛБ, РСЗО "Град", а также САУ 2С7 "Пион" (203 мм), 2А36 "Гиацинт" (152 мм ). "Подкрепление предоставляется российским гибридным войскам вдоль всей линии размежевания", - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.

"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе", - сказал секретарь СНБО, добавив, что РФ не сможет скрыть от международного сообщества своих кровавых агрессивных действий против нашей страны.

Читайте также: Каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания, - Турчинов
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ПТРК «СТУГНА-П» - НА ПЕРЕДОВОЙ На передний край обороны сил АТО на донецком направлении поставлены первые противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П». Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков. «На переднем крае обороны сил АТО на донецком направлении фронта украинские военные уже имеют в своем распоряжении новый противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» на случай попыток бронетехники гибридной армии РФ пойти на прорыв», - пишет он. Справка: «Стугна-П» - противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» (ГП Госккб «Луч»), одного из ведущих предприятий-разработчиков авиационного и противотанкового вооружения в Украине.

Источник: http://www.milnavigator.com/ptrk-stugna-p-na-peredovoj/
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В ответ украинское правительство в 2 раза увеличило поставки бесплатной електроенергии окупантам.
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"об этом сейчас речь не стоит". Как только будет "обострение"
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Теперь им китаемать уже нарожает, эти-уже трупы.
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Испытания украинских беспилотников "Фурия и "Лелека-100"


В Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины под Черниговом прошли испытания украинских беспилотников "Фурия" и "Лелека-100".

http://v-n-zb.org/ukraina/ispytaniya-ukrainskikh-bespilotnikov-furiya-i-leleka-100-video-1
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Походу одну лопасть они точно уже испытали.
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...сказал Турчинов и бровями так грозно подвигал...
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Туда уже полетело шось, в самое скопление ублюдков или нет ? Или "терпим сципив зуби" ? БО корпорация РОШЕН под угрозой, Минский слив, адиннарот, там люди уставшие от ваийны с глазами не черта........ ?
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Щас, полетит.........только "орлы" аброськина разблокируют железку, так сразу пару составов и полетит!
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Самое смешное и печальное,что сектанту кроме как в Кацапию и бежать то не куда
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В Авдеевку на блиц-гастроль,
Слетали штепсель с тарапунькой
Пошлялись около и вдоль,
Блеснув одёжкой и обувкой.
Прошлись с охраною гуськом,
За пулеметы подержались,
Чтобы брехать во всю потом,
Как коваль и турчинов дрались.
А кто за это шоу платит,
Турчинов ? Коваль ? Вот уж нет.
Турчинов тещам строит дачи,
Без перерыва на обед.
Бойцов на фронте иногда,
Одеждой с обувью снабжают,
Но не везде и не всегда,
Её на всех солдат хватает.
Зато Турчинов - топ модель,
Каталог униформы разной,
Даже пижама и постель
Под маскировочной окраской.
Береты, кепки, менингитки,
Айфон с чекой как у гранаты,
И камуфляжные визитки.
И унитаз в форме снаряда.
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да? і що? війни ж немає. Є ефективний контроль росії за нашими територіями як сказала одна галубіца
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До війни ще треба дорости. І Україні, і Москві. А оскільки не доросли, то і воєнного стану нема. І навряд чи буде.
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А вы такие сидите и смотрите. Такое ощущение что военные у нас нужны чтобы сидеть в окопе под обстрелом.
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Вся эта техника, танки и 200 тыс. солдат надувные! Об этом вчера все писали ))) А вообще ВЛКСМовский перевертышь знатно за владу зацепился. Кто владеет вашим разумом, тот владеет вашей судьбой.
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РФ активизировала переброску на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих, - Турчинов

Я когда читаю такие заголовки и последующий текст сразу вопрос ну и?
3 год войны.Cовременый мир,детализация спутниковых карт,розведка и спецура.

У нас спокойно по железке сепары и рф войска гоняют технику !По дорогам спокойно ездят колоны.Что вы нас лечите байками?
В ВВВ даше пацанва с партизанами глубоко в тылу взрывала эшелоны и поезда.Подрывала дороги и т.д.Без карт !Без спутинков !Без подержки !Голодные ,оборваные уничтожали врага.

А унас оказываеться на сотни км дорог железки не кому эшелон подорвать!Во как !И ето за 3 года войны !Не говоря уже о дорогах и колонах.
ГОСПОДА ИДИТЕ НА Х@Й СО СВОИМИ БАЙКАМИ !
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И добавлю что потом вся ета техника и главное боеприпасы унитожают нашу инфраструктуру убивает наш народ и погибают парни !У меня вопрос на 3 год войны!

МОЖЕТ БЛ@ДЬ ПОРА УТЮЖBТЬ СКЛАДЫ С БОЕПРИПАСАМИ?Точечно ,спецурой,Дрг ,ракетами?ИЛИ УНИТОЖАТЬ ЭШЕЛОНЫ И КОЛОНЫ?
Что бы не было чем противнику воевать и убивать наших граждан?Мы сами себе дальше воюем и позволяем воевать !
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Беспилотник США проводит активную разведку у линии разграничения с «ЛДНР»
Во вторник, 7 февраля, стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 совершает очередной разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. По их информации, беспилотник около двух часов курсирует с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми «ДНР» и «ЛНР», но не пересекает ее. Разведчик летит на высоте 16 тыс. метров. Это второй с 5 февраля полет американского БЛА на Донбассе. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk может наблюдать за всей территорией «ДНР» и «ЛНР», а также пограничными областями России. Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.
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А вчерась на "Свободе слова" йулия владимировна сказала, что непровоцирование россосийских войск в Крыму было единственным правильным и возможным решением в той ситуации.

Вот так прямо и сказала. А зайульки на Цензоре на пастора наезжали, что это он виноват, что приказ стрелять не дал. А оно вона как. Бахиня говорит, что он всё правильно сделал.
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у кого то в последнее время под жопой стул зашатался
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Зацените...Пацаки начали что-то подозревать...

Россия потратила на сирийский поход авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения от 7,5 млрд до 10 млрд руб., подсчитал РБК. Дороже всего бюджету обошлись два разбившихся палубных истребителя
Использование в военной операции в Сирии корабельной группы во главе с тяжелым авианосным крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» обошлось бюджету в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд руб., посчитал РБК. В стоимость похода входят расходы на питание (от 306,4 млн до 325,5 млн руб.), топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд руб.), боевые вылеты (1,47 млрд руб.), стоимость потерянных боевых машин (от 4,5 млрд до 6,7 млрд руб.) и «боевые» надбавки (38,3 млн руб.).http://www.rbc.ru/politics/07/02/2017/58999cac9a794774942abc0c?from=main
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