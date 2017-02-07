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 Политика Украины
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 МИД вызвал посла ФРГ из-за заявлений о возможности выборов на Донбассе в присутствии войск РФ

Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине Эрнста Райхеля в связи с его заявлениями о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей можно провести в присутствии российских войск.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИДа, информирует Цензор.НЕТ.

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"В МИД Украины приглашен посол Германии для получения объяснений в связи с его высказываниями, опубликованными в интервью издания "РБК-Украина", - сказали в пресс-службе.

Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.

Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.
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Ага ,он прям в шоке от страха .... Надо понимать выжную деталь что он озвучивает не только свою личную позицию
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Выжную деталь понимать не нужно. А "неличную" позицию озвучивают в официальных документах. Поэтому - именно "дотрынделся".
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Да чего уж там, нужно было сразу Риббентропа вызывать.
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Министерство иностранных дел вызвало посла Германии в Украине...
В МИД Украины приглашен посол Германии...
И где тут яйцы ?
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Лучше бы воспользовались моментом и заявили, что Германия призывает нарушить минские соглашения. В связи с этим Германия не может быть представлена в минском и нормандском процессе.
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Безобразие, посол Германии не хочет отстаивать интересы Украины, вот мерзавец.
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Короче, ясно, что Запад сдает позиции. Мне их менталитет знаком. Они не привыкли долго конфликтовать. Комфортно жить привыкли. Если в ближайшие месяцы на Донбассе не будет изменений, то начнется более явный слив Украины. К тому же выборы у них.
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Spasi Bozjenjka Mir ot idiotov - pisatj pod Norvezjskim flagom i govoritj o zapada kak o cjom to drugom - nu cjevo etih ruskih urodov po Miru pustili hoditj, zjili bi pod zemljoi (v zemljankah) nu i fui snimi, tam i smotri ne stalaktitov ne drugova govna po verh zemli nebilo bi.
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Повесить ему на руку украинский флаг и назначить наблюдателем от Ляшко на выборах в Лугандоне
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Неужели этому прокремлёвскому послу прихвостню не ясно что в условиях кровавой оккупационной войны кремлёвских фашистов )(уйла - путлина выборы на временно оккупированном российскими оккупантами Донбассе проводить нельзя." Даже немцы, после поражения во Второй мировой войне, в 1945-48годах не проводили выборов так как во всех опросах немецкие избиратели отдавали предпочтение разным прогитлеровским национал-социалистическим партиям, и даже в 1948 году Гитлер, по всем опросам, занимал первое место на должность бундес-канцлера.. Из за этого выборы перенесли на 1949-год и только тогда пришёл к власти Христианско-демократический союз ( ХДС) . Да и как сейчас провести выборы - на оккупированной лютым врагом украинской территории Донбасса. Неужели их проводить под дулами российских фашистов захватчиков, и это что для того, чтобы выбрать во власть одних кровавых прокремлёвских бандитов - террористов и фашистов )(уйла. Обычно всегда, и везде все народы мира сначала освобождают свою родную землю от лютого кровавого врага оккупанта и лишь потом на освобождённых территориях проводятся свободные честные и справедливые демократические выборы.
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Так Западу как раз и надоело ждать, пока вы Донбасс освободите. Или освобождайте не на словах, а на деле, или - план Запада по выборам. Сколько сопли жевать можно? Четвертый год пошел.
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Так тебя уполномочил Запад так говорить или россия, где ты живешь?
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Tak on i boltajet o zapade kak o cjom to cjuzjom, tak sjto Norvezjskij flazjok - ne jevo, kstati on i neznajet, mozjet eto Islandskij.
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Я тоже это увидел. Anton Miklin кацап вульгарис (обыкновенный).
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Мне полномочия для собственного мнения не требуются. А живу в солнечной Норвегии. Потому и знаю здешний неконфликтный менталитет. Запад долго ущемлять себя не будет. Норги стонут от запрета на инвестиции в российскую нефтегазовую промышленность. Об Украине в СМИ - одно слово в неделю. Запад наелся и начнет сливать.
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Где бы вы не жили, но рога кацапа не смогли спрятать.
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А Вы то каким боком? Советы даете? Идите освобождать.
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В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.Источник: http://censor.net.ua/n426811..... Чувствуется что посол пообщался с Сявченко и конкретно подхватил вирус идиотизма. Надо бы было..чтобы советские войска в ГДР так..немножко ***постреляйт по Берлину или Дрездену... и немножко убивайт немецких фрау ***... Чтобы тогда этот посол запел бы. Оказывается и послы бывают баранами.... А в принципе ..чему удивляться...Был посол Украины в Беларуси... с фамилией Ежель.... Бывший МО..... Так придурошней и тупей и не найти было.... но работал ведь!!!
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Действительно, сравнить ситуацию в ГДР в 90-е и ситуацию в Лугандоне - все равно, что божий дар с яичницей... И этот фриц сидит в Украине, даже близко не представляя, что в ней происходит... А относительно выборов в ОРДиЛО - там надо будет после освобождения нашей земли ввести статус "неграждан", как это сделали прибалты, и лишить местных ватников-люмпенов права выбирать... А хотят быть гражданами Украины - экзамен на знание конституции, истории, гос. языка...
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"В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск", - посол забыл, что Германия проиграла войну и подписала Капитуляцию.
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...В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.Источник: http://censor.net.ua/n426811
...порівняв "куй з морковкой"...
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dam cjupa cjups, no sebe neotsasivaj boljsje publicno - imenno tak vigljadit samolaik.
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Как показала история, выборы под дулами оккупационных войск всегда были особенно "честными"... Немцы, учите историю!
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