 МИД вызвал посла ФРГ из-за заявлений о возможности выборов на Донбассе в присутствии войск РФ

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИДа, информирует Цензор.НЕТ.
"В МИД Украины приглашен посол Германии для получения объяснений в связи с его высказываниями, опубликованными в интервью издания "РБК-Украина", - сказали в пресс-службе.
Ранее Райхель в интервью заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".
В качестве примера посол привел последние парламентские выборы в 1990 году в Германской Демократической Республике, которые состоялись в присутствии советских войск.
Как сообщалось, около 30 депутатов Верховной Рады призывают Министерство иностранных дел вызвать Райхеля в связи с его заявлениями.
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В МИД Украины приглашен посол Германии...
И где тут яйцы ?
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Типа выборы в ГДР.
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...порівняв "куй з морковкой"...
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